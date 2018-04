Čínská kopie Watch přišla na trh dřív než originál. Umí i telefonovat

Na chytrých hodinkách začala společnost Shenzhen YQT Electronics pracovat údajně už před osmi lety. „Tedy dávno, dávno před Applem“, uvedl pro agenturu AFP majitel společnosti Čeng I s tím, že jejich produkt má všechny funkce jako Apple Watch.

„Hodinky Apple jsou nádherné. Ale my jsme byli rychlejší v uvedení produktu na trh a taky jsme mnohem levnější,“ dodal. Apple Watch stojí totiž nejméně 2 588 jüanů (10,5 tisíce korun), čínská alternativa přijde jen zhruba na šestinu této částky. I přesto Čeng zahájení prodeje hodinek Applu vítá, alespoň prý zvýší povědomí zákazníků o existenci takového produktu.

U výrobní linky továrny v čínském průmyslovém středisku Šen-čen dělníci v modrých košilích a žabkách pájí, lepí a šroubují hodinky, které po každém úkonu posílají dál po pohyblivém pásu. Zhruba stovka zaměstnanců dokáže vyrobit asi 2 000 kusů chytrých hodinek denně a Čengova firma díky nim prodává více než 50 000 těchto doplňků měsíčně.

To Apple podle analytiků přijal po celém světě na své hodinky sedm milionů objednávek, první uživatelé je mají začít dostávat dnes. Úspěšný je Apple i v Číně a analytici předpokládají, že i jeho chytré hodinky se stanou hitem mezi trendy, které zákazníci v nejlidnatější zemi světa sledují

Místní regály však zaplnily levnější napodobeniny. „Máte zájem o hodinky Apple?“ ptá se jeden z prodavačů v Šen-čenu, ale rychle přiznává, že jde o místní imitaci. Čínské verze se v jedné věci od modelu Applu liší - většina z nich používá SIM a v zásadě tak fungují jako telefony, zatímco mnoho funkcí Apple Watch závisí na iPhonu.

Čínští výrobci těží z přítomnosti továren zahraničních firem

Výrobci čínských chytrých hodinek jsou soustředěni v jižní provincii Kuang-tung, kde před více než deseti lety zahraniční firmy včetně dodavatelů Applu založily velké továrny. Díky tomu mohou místní firmy využívat bohatou líheň designérských talentů i přítomnosti tisíců výrobců komponentů soustředěných na jednom místě.

Továrny zaměstnávají převážně mladé lidi. „Jde o velmi přesnou práci, proto si v ní nejlépe vedou zaměstnanci od 16 do 30 let,“ říká kontrolor Ou-jang Süe-chaj. Dělníci dostávají základní mzdu kolem 4 000 jüanů (16 300 Kč) měsíčně a často pracují 12 hodin denně šest dní v týdnu. Od neustálého opakování stejných pohybů je nesmí nic rozptylovat, takže například hudba je na pracovišti vyloučená.

Provincie Kuang-tung je nechvalně proslulá svými padělanými verzemi výrobků světových elektronických značek. „Už jsem slyšel o Applu, ale moc tomu nerozumím. Myslím, že my děláme něco jiného,“ uvedl 19letý zkoušeč hodinek Tchan Li-sia.

Nálepku padělku odmítá i sám Čeng. „Já to nepovažuju za padělání. Podle mě jde o učení se, přijetí toho, co je nejlepší, a posunout to ještě o kus dál,“ řekl.

Jeho kancelář v chodbě poseté odpadky se zrezivělým výtahem je zatím na hony vzdálená nablýskanému Silicon Valley. I tak tvrdí, že je jeho firma schopna dovést jakýkoli produkt od fáze nápadu na trh během pouhých šesti měsíců. „Chtěl bych být čínský Steve Jobs,“ dodává Čeng s odkazem na zesnulého zakladatele firmy Apple. „To je můj sen.“