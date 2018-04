Čínští padělatelé se vrhli na Nokii. Prohlédněte si kolekci falzifikátů

Některé falešné napodobeniny jsou na první pohled odhalitelné, některé můžou laiky zmást dokonale. Výrobci padělků někdy kopírují pouze vnější vzhled přístroje, který má ale sám o sobě zcela odlišné funkce s originálem. Schopní čínští inženýři však často přidají do svých falešných výrobků vlastnosti, za které by se nemusel stydět ani originál.

Čínští padělatelé se rychle přizpůsobují aktuální poptávce na trhu a nabízí téměř všechny modely z portfolia originálního výrobce. Především dražší a vybavenější telefony se pak stávají častým objektem napodobování. U modelů Nokia je to především multimediální řada Nseries, kam spadá většina nejdražších telefonů výrobce. Padělatelům se však nevyhnuly ani další modely, včetně top-modelu 8800.

Například padělky nejvybavenější Nokie N95 nemají složitou oboustranně výsuvnou konstrukci. Ale některé z nich mají fotoaparát se stejným rozlišením jako originální Nokia, tedy pět megapixelů. Mobil P168 se dokonce chlubí označením Carl Zeiss okolo čočky fotoaparátu.

Podobné je to i u kopií Nokie N73, kterou padělatelé nabízejí i pod originální značkou a typovým označením. Vzhled telefonu je na první pohled k nerozeznání od originálu. Design je do detailů okopírován a to samé platí i o uživatelském prostředí.

Asijští výrobci kopírují i ještě neprodávané modely Nokie, a když už mají celé portfolio okopírované, klidně si vymyslí model úplně nový. I takové přístroje najdete v dnešním přehledu.

Napodobeniny lze občas zakoupit na aukčních serverech, jako je eBay, stoprocentně úspěšní pak budete u některých čínských internetových obchodníků, jako je například m8cool.com. Padělky nebývají drahé, běžná cena relativně dobře vybaveného modelu se v Číně pohybuje v přepočtu okolo 4000 korun. Z vlastní zkušenosti ale tyto přístroje nehodnotíme příliš vysoko, uživatelské prostředí je z našeho pohledu podivné, na druhou stranu ale přístroje většinou fungují bez problémů. Zbývá tedy už jen morální stránka věci...

Napodobeniny modelů řady Nseries:

Nokia N70 Displej TFT 176 x 220 pix

Fotoaparát 1 Mpix

MP3 a video přehrávač

USB

GSM 900/1800MHz

Rozměry 108,8 × 53 × 17,5 mm

Hmotnost 86g



Nokia N72 Displej TFT 176 x 220 pix

Fotoaparát 1,3 Mpix

MP3 a video přehrávač

USB

GSM 900/1800MHz

Rozměry 108.8 × 53.3 × 21.8mm

Hmotnost 83g





Nokia N73 Displej TFT 240 x 320 pix

Fotoaparát 2 Mpix

MP3 a video přehrávač

USB

GSM 900/1800MHz

Rozměry 110,3 × 48,7 × 19,2 mm

Hmotnost 89g



Nokia N95 Displej TFT 240 x 320 pix

Fotoaparát 1,3 Mpix

MP3 a video přehrávač

GSM 900/1800MHz

SD karty



"Nové modely" do rodiny Nseries:

Nokia N9 Displej TFT 240 x 320 pix

Fotoaparát 2 Mpix

MP3 a video přehrávač

USB

GSM 900/1800MHz

Rozměry 96 × 50 × 16 mm

Hmotnost 87g



Nokia N55 Displej TFT 240 x 320 pix

Fotoaparát VGA

MP3 a video přehrávač

GSM 900/1800MHz

Rozměry 106 × 52 × 15 mm

Hmotnost 98g



Nokia N83i Displej TFT 240 x 320 pix

Fotoaparát 1,2 Mpix

MP3 a video přehrávač

GSM 900/1800MHz

Rozměry 116 × 56 × 18 mm

Hmotnost 103g



Další modely:

Nokia 5300 Displej TFT 176 x 220 pix

Fotoaparát 1,2 Mpix

MP3 a MP4 přehrávač

GSM 900/1800MHz

Rozměry 91 × 46 × 16 mm

Hmotnost 82g

Java





Nokia 5700 Displej TFT 240 x 320 pix

Fotoaparát 2 Mpix

MP3 a video přehrávač

FM rádio

GSM 900/1800MHz

Rozměry 106 × 47,5 × 15,8 mm

Hmotnost 89g



Nokia 6300 Displej TFT 240 x 320 pix

Fotoaparát 1,3 Mpix

MP3 a video přehrávač

USB

GSM 900/1800MHz

Rozměry 110 x 48 x 16 mm

Hmotnost 92g