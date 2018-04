Chytré brýle ani hodinky čínské padělatele nezajímají. Necítí v nich hit

Nezájem plagiátorů tak může být varovným signálem, píše server stanice CNN. Jeho novináři kontaktovali velkoobchodní i maloobchodní společnosti v jedné ze čtvrtí čínského města Šen-čen, která je považována za jednu z největších obchodních čtvrtí s elektronikou v Číně a za centrum obchodu s padělky.

"Na prodej nejsou žádné kopie. Pouze originály," řekl novinářům šéf jednoho takového velkoobchodu. "Možná je (padělky) budeme mít v příštích několika měsících. Nevím, zájem je nízký," dodal.

Prosperující trh s padělanou elektronikou v Číně je noční můrou pro globální technologické firmy, včetně takových podniků jako je Apple, Samsung a HTC. Nelegální levné kopie jejich vyhledávaných produktů jim totiž výrazně snižují zisky. Ale dalo by se říct, že je zde ještě jedna věc, mnohem horší než kopírování, a tou je ignorování. A podle CNN to vypadá, že právě to potkalo nové chytré hodinky Galaxy Gear od Samsungu, které jsou jedním z prvních nositelných přístrojů, které začaly být komerčně dostupné.

Novináři při návštěvě obchodů zjistili, že poptávka po chytrých hodinkách od Samsungu je téměř nulová. "Kopie chytrých hodinek zde nenajdete. Nikdy jsem je tady neviděl, ani o nich neslyšel," řekl novinářům mladík, který byl zaměstnán přepravou krabic plných padělaných mobilních telefonů. "A když o tom tak přemýšlím, nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by je nosil," dodal.

Podobně se vyjádřili i další oslovení. Jeden z prodejců dokonce řekl, že nabízel originální hodinky, ale už je nemá, protože se dobře neprodávaly. Z dvaceti obchodů neměl falešné hodinky Gear v nabídce žádný a žádný ani nevěděl, kde by se daly sehnat. Přitom v mnoha obchodech byly k dostání kopie nejnovějšího iPhonu či přístroje Galaxy Note III od Samsungu, který se začal stejně jako hodinky prodávat v září.

Pro Samsung to může být varovný signál

Profesor managementu z finské univerzity Åbo Akademi Alf Rehn řekl, že nedostatek kopií hodinek je "vážným varovným signálem". Rehn se dlouhá léta věnuje studování fenoménu globálního pirátství. Výrobci falešných kopií podle něj vydělávají na tom, že vyrobí kopii něčeho, o co je mimořádný zájem, a prodají to lidem, kteří nejsou ochotni nebo schopni zaplatit cenu originálního produktu, ale chtějí ho mít. Pokud zájem o věc není, není ji ani potřeba kopírovat. Což se zřejmě děje v případě hodinek od Samsungu.

"Pro Samsung to určitě nemusí být žádná pohroma, ale rozhodně je to vážný varovný signál, protože davy v Šen-čenu jsou ukazatelem zájmu spotřebitelů o elektroniku," říká Rehn. Zatím to ukazuje, že hodinky spíše než masový trh zaujaly jen malou skupinu nadšenců.

Rehn upozornil, že není neobvyklé, když se nejprodávanější produkty objeví na trhu dřív než originální produkty, což se stalo třeba v případě iPhonu. Stejně tak neoblíbené produkty nepřitahují zájem pirátů, kteří si nemohou dovolit mít zásoby neprodaného zboží. Rehn upozornil na případ Nokie, kdy padělatelé přestali nabízet nové modely od Nokie dřív, než se dostaly na trh originální výrobky.

Uvedení hodinek Gear na trh bylo považováno za něco jako vítězství Samsungu nad Applem, o kterém se spekuluje, že představí své hodinky iWatch letos. Samsung v e-mailu zaslaném CNN uvedl, že ohlas spotřebitelů na Galaxy Gear je po celém světě pozitivní a za první dva měsíce se prodalo 800 000 přístrojů. Nicméně šéf centra inovací Samsungu David Eun v listopadu řekl, že Gear jsou stále jen "malým zeleným rajčetem", které ještě nevyzrálo v něco zvláštního.

A zdá se, že komunita čínských pirátů s tím souhlasí, dodává CNN.

