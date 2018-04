Čínský zázrak: supersmartphone od Huawei je lepší než Samsung i iPhone

Do poslední chvíle dokonale utajený Samsung Galaxy III je venku a do měsíce bude na pultech. Špičku pro letošní rok už...

Šest let šili do konkurence a teď jsou ve světové mobilní extralize

Je to šest let, kdy se poprvé pustili na tiskové konferenci do konkurence. Tehdy to ale byly jen silné řeči. Letos se...