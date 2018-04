Čínský smartphone s nádechem luxusu. Recenze Huawei Vision

Huawei Vision je výbavou i cenou typický smartphone s Androidem střední třídy. Nepřináší kdovíjak bombastické specifikace nebo překvapivé funkce, za slušnou cenu ale nabízí solidní výbavu. A také velmi dobré zpracování, kterému vévodí tělo z jednoho kusu kovu.

Vision je na první pohled nenápadný telefon, může za to ale u nás zatím nepříliš známá značka, od které může mnohé zákazníky odrazovat čínský původ. Ale podceňovat Vision by nebylo příliš moudré, protože ve své kategorii patří k velmi zajímavým volbám.

Krom vynikajícího zpracování překvapí i velmi jasným displejem se zářivými barvami a zajímavým 3D menu jako jednou z možných variant ovládání. Už méně nadšeni ale možná budete z celkové grafiky menu, která je až příliš "malovaná".

Vzhled a konstrukce – kovové tělo jak má být

Co se androidích smartphonů týče, průkopníkem použití těla vyrobeného z jednoho kusu kovu je tchajwanské HTC. A Vision je příkladnou ukázkou toho, jak má takový telefon s tělem z jednoho kusu kovu vypadat. Oblé tělo vyrobené převážně z jednoho kusu doplňují na zadní části dva plastové kusy: jeden dole, který po sejmutí zajišťuje přístup ke slotu pro SIM kartu a microSD kartu a druhý nahoře, v oblasti fotoaparátu, pod kterým se ukrývá i hlasitý reproduktor.

Takto to má provedena celá řada telefonů od HTC. Ale právě Huawei se podařilo dosáhnout perfektního slícování dílů, takže spáry mezi nimi jsou minimální a vše perfektně sedí na svém místě. A to i přesto, že výrobce nakonec nevyrobil úplně celý kovový rám z jednoho kusu. Kovový pásek ve spodní části je ke zbytku přichycen a od hlavní masy kovu jej dělí drobné černé "podložky".

Přimontovaný kovový pásek má zřejmě z konstrukčního hlediska funkci západky pro část telefonu s displejem a elektronikou. Zatímco HTC u svých unibody telefonů často volí variantu, kdy je displej i s elektronikou složitě vsazen do celého těla, u Huawei si s tímto náročným úkonem nelámali hlavu. Celý telefon klasicky sešroubovali.

Vyplatilo se, protože Vision je pevný jako kámen. Konstrukce má ale jednu nevýhodu, baterie je napevno vestavěná. Díky oblým tvarům a vcelku příjemným rozměrům navíc výborně padne do ruky. Rozměry 119 × 59,9 × 9,9 mm patří dnes mezi vybavenějšími smartphony k střídmým, hmotnost 121 gramů odpovídá kovové konstrukci.

Design telefonu je jednoduchý a elegantní. Černé plochy tu kontrastují se stříbrným kovem, na zadní části najdeme uprostřed vystouplé logo výrobce. Sluchátkový i microUSB konektor jsou vyvedeny minimalisticky a téměř nijak neruší celkový design těla. Jediná viditelná tlačítka jsou ta pro regulaci hlasitosti na levém boku a to vypínací na vrchu.

Displej a ovládání – menu ve 3D

Tlačítka pod displejem jsou pouze senzorová a při vypnutém displeji je čtveřice rozpoznatelná pouze při pozornějším zkoumání. A displej stojí za pozornost. Má úhlopříčku 3,7 palce a na ní rozlišení 800 × 480 pixelů, zobrazení je tedy hezky jemné.

Displej používá klasickou TFT technologii, což je vidět především na podání černé barvy. Pozorovací úhly jsou překvapivě hodně široké. Huawei se také podařilo dosáhnout hodně sytého podání barev. Pro mnohé uživatele to už ale může být příliš, barvy totiž občas působí přehnaným dojmem. Když k tomu připočítáme občas až příliš komplikovanou nebo vyumělkovanou grafiku menu, nemusí být celkový dojem vždy pozitivní.

Jenže u Huawei si uživatel může vybrat ze dvou uživatelských prostředí. K dispozici je standardní prostředí továrního Androidu 2.3.4, u kterého mohou vadit jenom občas přehnané barvy. Druhou možností je prostředí SPB Mobile Shell 3D, které telefonu přidává 3D efekty po vzoru posledních verzí HTC Sense a některých dalších grafických nadstaveb.

SPB nabízí i vlastní sadu widgetů, které se snaží evokovat dojem prostorovosti, což často vede k až příliš komplikované grafice. Nabídka widgetů v SPB je trochu širší než standardní: na plochu přidávat i běžné androidí widgety (což opět vede k trochu neestetickým kombinacím grafiky), naopak to ale nejde.

Čitelnost displeje na přímém slunci je dobrá, obzvlášť pokud si nastavíte maximální úroveň podsvícení. Většinou ale stačí vše ponechat na automatické regulaci, která ušetří něco drahocenné energie. K displeji máme ale ještě jednu výhradu: velmi se upatlává.

Huawei Vision pohání 1 GHz procesor Qualcomm Snapdragon v kombinaci s grafickou kartou Adreno 205 a 512 MB RAM. To je v dnešní době stále solidní hardware, který sice nebude trhat rekordy v benchmarcích, ale na běžné fungování s telefonem dostačuje. Vision je tak svižný telefon, který funguje bez větších zádrhelů.

Funkce – Androidí sada a příjemné bonusy navíc

Většina běžných funkcí je poplatná operačnímu systému. Huawei zasahoval jenom do některých aplikací a spíše než aby se pouštěl do úprav, tak aplikace přidával. Ale vezměme to popořádku: telefonní aplikace bohužel slouží pouze pro vytáčení čísel, vyhledávat je nutno přímo v kontaktech, což může být trochu zdlouhavější.

Huawei také nahradil standardní klávesnici v Androidu klávesnicí TouchPal. Ta potěší uživatele detailními možnostmi nastavení a také dvěma typy velikosti. Ve větší verzi se klávesy protáhnou více na výšku, což v důsledku znamená méně překlepů. Komfort psaní je tak na vysoké úrovni i přes relativně menší úhlopříčku displeje. Navíc si může každý uživatel psaní detailně přizpůsobit svým potřebám a preferencím.

Pro začínající uživatele může být příjemné, že Huawei do telefonu předinstaloval spoustu užitečných programů. V telefonu je tak už po prvním spuštění přítomný Facebook a Twitter klient, klient Google+, správce souborů nebo šikovná aplikace pro zálohování zařízení. Součástí je kancelářská sada, tentokrát v podání Documents To Go. Dokumenty lze nejenom prohlížet, ale i editovat a vytvářet.

Zajímavostí pro uživatele s omezenými datovými balíčky může být aplikace Chytrý správce, která umožní nastavit limit přenesených dat za měsíc. Navíc si může uživatel nastavit denní upozornění na nadměrné množství přenesených dat a stejně tak i úroveň, od kdy má telefon uživatele varovat před blížícím se vypršením měsíčního limitu. Aplikace také vytváří jednoduché statistiky přenosů, takže v ní lze kdykoli zkontrolovat, kolik vám ještě zhruba zbývá z vašeho FUP. Pokud program zůstane spuštěný, množství přenesených dat snadno zkontrolujete po stažení horní notifikační lišty.

Ze zábavních funkcí jmenujme například aplikaci Shazam pro rozpoznávání hudby, vestavěné FM rádio a také předinstalované populární Angry Birds. Video i hudební přehrávač jsou jednoduché aplikace a náročnější uživatelé budou vyžadovat pokročilejší náhrady.

Vestavěný pětimegapixelový fotoaparát vytváří solidní snímky. Pomáhají mu k tomu jak automatické ostření, tak přisvětlovací dioda. I když zrovna ta by mohla mít lepší řízení, při focení blízkých objektů s bleskem má tendenci přepálit střed obrazu. Snímky mají tendenci utíkat mírně do modra, ale celkové barevné podání hodnotíme kladně. Barvy nejsou vybledlé ani kdovíjak uměle vyostřené.

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Vision Fotografie pořízená smartphonem Huawei Vision Fotografie pořízená smartphonem Huawei Vision Fotografie pořízená smartphonem Huawei Vision

Fotoaparát má detailní možnosti nastavení, takže i zmíněný modrý nádech uživatel odstraní po chvíli experimentování. Foťák umožňuje nastavovat sytost barev, úroveň kontrastu, ostrost nebo jas snímků. Ukázkové fotografie v recenzi jsou pořízeny s továrním nastavením.

Je škoda, že chybí jiné možnosti nastavení, úplně absentuje kompenzace expozice nebo možnost ruční volby citlivosti ISO. Zajímavostí fotoaparátu je, že na rozdíl od většiny mobilních foťáků má tendenci vytvářet snímky s poduškovým zkreslením linií, většina fotomobilů má spíše tendenci k soudkovatění.

Shrnutí – solidní volba

Huawei Vision je velmi solidní smartphone, který uživatele zaujme především precizním zpracováním, které by uživatel většinou očekával od podstatně dražších zařízení. Ale střední třída má takových smartphonů více, takže Huawei to nebude mít úplně jednoduché.

Hardwarově i ostatní výbavou je Vision zcela jasnou konkurencí pro HTC Desire S. Má stejnou úhlopříčku displeje, stejné rozlišení, stejný procesor a je jen o něco málo větší. HTC hraje spíše na konzervativnější notu, Vision vedle něj působí stylovějším dojmem. Vision stojí zhruba 7 000 korun, Desire S je asi o tisíc korun dražší.

Soupeřem pro Vision může být i luxusní Xperia Ray, která stojí asi jen o 300 korun více než čínský telefon. Ray má menší 3,3 palcový displej, ovšem s mírně větším rozlišením (854 × 480), její konstrukce je tenčí a lehčí a má výrazně lepší fotoaparát.

Sony Ericsson má v této kategorii ještě jednu zbraň a tou je Xperia Neo V, která vrací úhlopříčku na úroveň 3,7 palce. V prodeji je za atraktivní cenu zhruba 6 300 korun. Tímto modelem ale opouštíme třídu luxusněji zpracovaných kousků. LG nabízí za 6 000 korun model Optimus Sol, Samsung nabídne za 7 500 korun model Galaxy W.

Tím ale zdaleka výčet konkurentů nekončí. Samsung má i Windows Phone zbraň v podobě Omnie W (6 900 korun) a Nokia nabízí poněkud netradičně tvarovanou Lumii 710 (7 800 korun). Zákazníci mohou také sáhnout po symbianových modelech: starší Nokii C7 (7 500 korun) nebo novější 701 (8 400 korun). Seznam soupeřů je tedy pořádně dlouhý a nabitý.

Huawei Vision a konkurence

Sony Ericsson Xperia ray Komunikátor Sony Ericsson Xperia ray má prakticky totožnou výbavu jako Xperia Arc, jen dostal menší displej a rozměry. Jde o výkonný smartphone bez jakýchkoli kompromisů. Kombinace elegantních tvarů, naprosto luxusního displeje a výborného zpracování je neodolatelná. Cena: 7 300 Kč

HTC Desire S HTC Desire S navazuje na oblíbený model HTC Desire. Stávající uživatelé nemusí tesknit, že by jejich draze zakoupený mobil byl nyní k ničemu. Desire S totiž nepřináší zásadní vylepšení. Stejný je takt procesoru, rozlišení i úhlopříčka displeje. Cena: 8 000 Kč

Samsung Omnia W Samsung Omnia W s operačním systémem Windows Phone nabízí dotykový Super AMOLED displej s rozlišením WVGA. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem. Full HD videa telefon nahrávat neumí, uživatel si musí vystačit s nahráváním HD videa 720p. Cena: 6 900 Kč

Nokia Lumia 710 Smartphone Nokia Lumia 710 běžící pod OS MS Windows Phone 7.5 Mango nabízí gigahertzový procesor s grafickým akcelerátorem nebo pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem. Paměť 8 GB již nelze dále rozšiřovat. Cena: 7 800 Kč