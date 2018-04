V Číně prodávají nový levný iPhone dřív, než ho Apple vůbec představil

Je to nový levný iPhone, nebo není? Neznámá čínská firma TechDy zveřejnila před několika dny na svém blogu desítky detailních fotek telefonu, o kterém tvrdí, že je to nový levný iPhone.

Pravost designu lze nyní ověřit jen obtížně. Odpovídá sice dalším uniklým fotografiím, které například zveřejnil tchajwanský portál Appledaily.com. Pikantní je ta skutečnost, že čínský výrobce na svém blogu nenápadně upozorňuje, že už nyní si u něj lze objednat uvedený iPhone, ale ve verzi s operačním systémem Android pod názvem Basic Bear.

V tom případě by se čínské firmě povedl husarský kousek, kdy by dokázal nabídnout padělek přístroje Applu s velkým předstihem, než bude vůbec oficiálně představen. Stejně tak to může být jen chytrý obchodní tah a levný iPhone bude vypadat úplně jinak, jestli nakonec vůbec přijde do prodeje.

Basic Bear, který je opatřen čtyřpalcovým displejem s rozlišením 640 x 1 136 pixelů, běží na operačním systému Android 4.2 Jelly Bean. Plynulý chod zajišťuje čtyřjádrový procesor Snapdragon 600 taktovaný na 1,7 GHz. Operační paměť má hodnotu 2 GB.

Uživatel má k dispozici 16 GB vnitřní paměti, z níž část připadne na operační systém. Tato paměť však není zřejmě dále rozšiřitelná pomocí paměťových karet. Slušnou výdrž zajistí 2300mAh baterie, kterou lze nabíjet i bezdrátově. Fotoaparát telefonu má rozlišení 8 Mpix.

Basic Bear bude k dispozici v bílé, žluté, růžové, modré a zelené barvě. Výrobce si za něj naúčtuje 199 dolarů, v přepočtu tedy přibližně čtyři tisíce korun. V tuto chvíli jsou možné pouze předobjednávky. První dodávky hodlá TechDy, v jehož nabídce je také dražší model Bear Pro inspirovaný telefonem HTC One, uskutečnit 31. července.

V předobjednávkovém formuláři čínský výrobce zmiňuje i kompatibilitu s doplňky pro připravovaný levný iPhone, jako jsou ochranné kryty či fólie, pouzdra či bluetooth klávesnice. Tedy v případě, že snímky zveřejněné tchajwanským portálem skutečně zachycují vzhled levného telefonu od Applu.