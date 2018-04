Čínský dětský mobil se rodičům nelíbí

V Číně se v nabídce operátora Shanghai MTI objevil další dětský mobil. Tentokrát je vybaven i GPS, aby mohli rodiče opravdu vědět, kde se jejich dítě nebo alespoň jeho mobil pohybuje. Každopádně ale balíček s telefonem Kare budí rozpačité reakce.

Kare je určen pro děti od sedmi do patnácti let. Operátor zatím rozjel pilotní projekt ve třech okresech. Kolik bude balíček stát se zatím zdráhal říci. Avšak ne všichni rodiče tuto novinku vítají. "Nemyslím si, že by to bylo pro mé dítě, protože ho to bude ve škole jenom vyrušovat," říká Ren Xiaomei, matka desetiletého syna.

Mobilní telefony jsou pro operátory i výrobce zajímavým tématem, které se na scéně objevilo v poslední době. Motorola vyrábí dětský mobil jako přívěsek na klíče a z evropských operátorů má speciální dětskou nabídku španělská Telefónica. V České republice má mobil každé druhé dítě a nebo teenager.