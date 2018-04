Čínsko-německý zázrak TD-SCDMA patrně skončí

Technologie TD-SCDMA je jedna z velkých priorit čínské vlády. Na její vývoj jdou velké částky ze státního rozpočtu a je pro něj vyčleněna také řada vědců a výzkumných týmů. Čína si od této technologie slibuje stejný úspěch jako dosáhlo USA se svým CDMA2000 1xEV-DO. Za tímto účelem si Čína našla v roce 1999 také silného evropského partnera, který by usnadnil případný vstup TD-SCDMA na trhy EU – tímto partnerem byl zvolen německý Siemens.

O pár měsíců později v květnu 2000 bylo TD-SCDMA přijato jako plnohodnotný 3G standard. V únoru 2002 proběhla první předváděčka. Všichni byli z TD-SCDMA nadšeni a konkurence z něj začínala mít mírné obavy. Jenže to, že v únoru 2002 vše fungovalo víceméně jak mělo, se ukázalo jako dobře připravená náhoda a bylo třeba ještě hodně zapracovat na tom, aby se v reálném prostředí vše chovalo stejně dobře jako na papíře.

Angažuje se i dodavatel CDMA pro Eurotel

Co je TD-SCDMA? Time Division Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA) je technologie, která pracuje v části UMTS pásma a splňuje požadavky 3G licencí vydaných ČTÚ. Jde o přímou alternativou UMTS TDD, které bude spouštět T-Mobile , ale nabízí také vytáčené datové přenosy a hlas. Datové přenosy mohou dosahovat až na 2048 kbps při šířce kanálu 1,6 MHz (namísto 5 MHz u UMTS). Spektrální efektivita je tedy vyšší než u UMTS FDD a UMTS TDD a je srovnatelná s tou, kterou nabízí CDMA2000 1xEV-DO.

Stačilo to ovšem na to, aby se probudili i zástupci CDMA tábora, a tak v roce 2003 vznikla společná TD-SCDMA laboratoř s Nortel Networks (dodavatele EV-DO pro Eurotel). Čínská vláda vědoma si rostoucího zájmu o TD-SCDMA a rostoucího zpoždění, vyčlenila na TD-SCDMA další prostředky. V březnu 2004 se tak objevil konečně nejvíce postrádaný "detail" - mobilní telefon pro TD-SCDMA síť a o dva měsíce později už mohly začít tentokrát již opravdové testy (tedy v reálném nasazení, nikoliv v laboratoři).

Průlom nastal ke konci loňského roku, kdy se začaly objevovat první čipsety vyrobené ve spolupráci s evropskými firmami (konkrétně Philipsem). V lednu 2005 pak byl tento čipset dán do první PCMCIA karty, která ovšem vykazovala tristní výsledky v podobě rychlosti 384/64 u paketového přenosu.

Ani v Číně není vše dokonalé

Po šesti letech snažení se tedy dostalo TD-SCDMA do konečné fáze. Politická podpora a strategie nemá chybu: Díky vlivu Siemensu patří TD-SCDMA mezi 3G standardy, jsou zde zainteresovány firmy z několika členských států EU propagující GSM/UMTS a mezi úlovky přibily i zástupci CDMA2000 tábora Nortel, Samsung a před měsícem dokonce také Ericsson.

Začala ovšem váznout technická stránka věci. Čína ještě v dubnu 2005 předvedla první GSM/TD-SCDMA duální modem schopný zvládat reálně dosažitelných 384 kbps (pouze pro paketové přenosy), jenže před několika dny se dostavila těžká rána, která přišla přímo od zdroje – TD-SCDMA selhalo při testech připravených vládou (tj. nikoliv těch pořádaných Čínskou akademií telekomunikačních technologií již před rokem).

Vládní testy selhaly

První signály navíc naznačují, že Čína už nehodlá tento 6 let trvající pokus dále financovat, a že to tedy nechá čistě na státem vlastněných společnostech a jejich partnerech. Čína navíc představuje obrovský mobilní trh a potřebuje co nejdříve začít s výstavbou 3G sítí. Otázka ale zní, zda Ericsson, Siemens a Nortel Networks budou mít chuť se tohoto pokusu dále účastnit. Minimálně u Ericssonu, který se připojil ke snažení ZTE teprve před měsícem, tu jistá naděje nejspíš je.

Zajímavý pohled na vládní testy však nabízí samotné TD-SCDMA fórum vedené pod taktovkou čínských výzkumných laboratoří a firem podílejících se na vývoji TD-SCDMA – ti totiž tvrdí, že výsledky testů budou známy až v září 2005. Pravda ovšem je, že autoři tohoto fóra vidí vše okolo TD-SCDMA tak nějak pozitivně.