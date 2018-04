Čínské ZTE má pro rozvojové trhy mobil poháněný sluncem za 930 korun

Čínská společnost ZTE ve spolupráci s africkým operátorem Digicell představila na kongresu MWC nový jednoduchý mobil, jehož záda jsou tvořena rozměrným solárním panelem. Nový mobil je určen pro rozvojové trhy, které se nacházejí v zeměpisných pásmech s vydatným slunečním svitem.

Solární panel by měl zprostředkovat 50 mAh na přímém slunečním světle. Hodina strávená na slunci by měla zaručit výdrž sedm hodin v pohotovostním stavu nebo vystačí pro patnáctiminutové nepřetržité telefonování. Materiály, ze kterých je telefon vyroben, by pak měly vydržet teploty dosahované na přímém slunečním světle.

Rozvoj mobilní komunikace je v mnoha rozvojových zemích Afriky, Jižní Ameriky a Asie limitován právě obtížným přístupem zákazníků ke zdrojům elektrické energie. Nezřídka se stává, že pro nabití telefonu musí zákazníci chodit mnoho kilometrů, přitom jejich bydliště je signálem pokryto.

Solární low-end Digicell Coral-200-Solar se bude prodávat za 40 dolarů, tedy v přepočtu okolo 930 korun. Prodej v Evropě není plánován, i když i zde by se jistě našlo nemálo zákazníků.