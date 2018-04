Čínské mobily útočí na Česko. THL je čistokrevné, Cube1 má české rodiče

Tradiční výrobci chytrých telefonů to mají čim dál těžší, což dokazují i aktuální statistiky prodejů za první pololetí (více zde). Zuby si na ně brousí především nová vlna čínských značek. K již známým Huawei a ZTE se přidává ambiciózní Alcatel a nové firmy jako Xiaomi, Oppo, OnePlus, Lenovo a řada dalších. V Česku se také už nějakou dobu prodávají „domácí“ smartphony značky Sencor (více o nových značkách na našem trhu v předchozím článku).

Levný start

K „českým“ výrobcům chytrých telefonů se teď chce zařadit nová značka Cube1, kterou založila distribuční společnost Setos. Firma tak chce využít stoupající popularity v podstatě neznámých smartphonů na našem trhu. Cube1 je značka, kterou ponesou mobilní zařízení splňující nároky uživatelů na dobré technické parametry, kvalitní zpracování a příznivou cenu. Drahé a špičkové telefony od ní tedy nečekejme. Telefony budou vyráběny v Číně a jsou kompletně certifikovány pro prodej v EU. Distributor v České republice zajišťuje kompletní servis a samozřejmě i zákonnou záruku 24 měsíců.

Cube1 G503

Prvním telefonem, který se pod novou českou značkou dostává na trh, je model G503. Na první pohled zaujme jeho cenovka 2 990 korun. Ta budí zdání opravdového low-endu, jenže realita je mnohem lepší. Cube1 G503 má čtyřjádrový procesor MediaTek, 1 GB RAM, 4 GB vnitřní paměti, sloty na microSD a dvě SIM karty, Bluetooth 4.0 nebo osmimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a diodovým bleskem. Displej má úhlopříčku pět palců a qHD rozlišení (540 × 960 pixelů). Potěší přítomnost čistého Androidu 4.4 KitKat.

Telefon už máme k dispozici na test a zatím jsme velmi příjemně překvapeni. Zpracování je více než solidní, IPS displej má parádní barvy a nižší rozlišení mu můžeme odpustit, čitelnost na slunci je v podstatě průměrná. Fotoaparát sice neohromí, ale oproti konkurenci ve třídě je výrazně lepší. Detaily jsou sice často rozpité, ale barevnost je věrná, a pro použití na sociálních sítích tak fotky určitě stačí. Telefon je svižný a funguje bez zádrhelů. Zatím to na přístroj za méně než tři tisíce korun vůbec není špatné.

Čínská expanze

Na český trh také vstupuje i nová čínská značka, tentokrát opravdu oficiálně. K již prodávaným a na našem trhu zastupovaným firmám Huawei, ZTE nebo Alcatel se přidává značka THL. Ta patří k tradičnějším čínským výrobcům, na trhu funguje již 12 let. Není to tedy nová dravá firma po vzoru Xiaomi nebo OnePlus, ale ambice jí určitě nechybí. Oficiálním distributorem a výhradním zastoupením THL se stala společnost Lion Mobile, která má se zpřístupňováním čínských smartphonů českým zákazníkům dlouholeté zkušenosti.

Lion Mobile bude opět zajišťovat kompletní servis a zákonnou záruku. Jako servisní organizace bude fungovat pro všechny na evropský trh oficiálně dodané telefony čínské značky. Firma má ambice rozšířit telefony THL i mimo Českou republiku.

Na našem trhu se začíná prodávat celkem osm modelů THL. Ten nejlevnější vyjde na pouhých 1 599 korun, a jde tedy o jeden z nejdostupnějších smartphonů na našem trhu vůbec. Cokoli jiného než základní výbavu od typu THL A3 čekat nejde. Ve střední třídě bude zákazníky lákat například model THL T5S se 4,7palcovým qHD IPS displejem, čtyřjádrem a osmimegapixelovým foťákem s cenou 3 499 korun.

THL 5000 Ultraphone

Značka nabídne i modely s vysokou výdrží baterie. Typy THL 4400 Ultraphone a THL 5000 Ultraphone mají baterii s kapacitou, kterou vyjadřuje číslo v názvu. Levnější model s akumulátorem o 4 400 mAh má čtyřjádrový procesor, pětipalcový HD displej a osmimegapixelový foťák, to vše za 4 999 korun. THL 5000 Ultraphone má ještě větší akumulátor, osmijádro MediaTek, pětipalcový Full HD displej, 2 GB RAM a třináctimegapixelový fotoaparát. Bude to jeden z nejdražších modelů značky.

Cena bude podobná jako u zatím špičkového modelu v nabídce, typu THL T100S s velmi podobnou výbavou jako 5000 Ultraphone. Vyjde na 7 499 korun.

Telefony THL jsou vybaveny starším Androidem 4.2.2 s vlastní grafickou nadstavbou. Kompletní lokalizace i dostupnost klasických služeb, na které jsou zákazníci zvyklí, jsou tu samozřejmostí.

Novinkám není konec

Podle informací, které máme k dispozici, se u nás ještě letos dočkáme oficiálního prodeje chytrých telefonů Lenovo a je velmi pravděpodobné, že přijdou i další značky. Třeba nesmírně ambicióznímu Xiaomi to bude do našich končin oficiálně trvat asi ještě dlouho, ovšem najdou se jiní. OnePlus se prodává (sice na pozvánky) za našimi hranicemi a snad až vyřeší potíže s dostupností, dočkáme se i u nás. S OnePlus majetkově a technicky provázané Oppo provozuje v Evropě e-shop Oppostyle. A do našich končin se chystá i čínské Meizu.