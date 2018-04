Budeme za rok kupovat Samsungy, HTC a Sony, nebo jen čínské mobily?

Možná jste o nich už slyšeli: Lenovo, Xiaomi, Oneplus, Oppo, Zopo, Meizu a další. Už teď se dají koupit i v Česku, ale zatím jen u přeprodejců. Firmy zatím v Evropě působí okrajově, Oneplus a Oppo jen po internetu a ne všude. K tomu můžeme připočíst už dávno zavedené čínské výrobce Huawei a ZTE.

Lenovo na náš trh oficiálně vstoupí asi jako první, mělo by se tak stát v na konci léta (více zde). Má k tomu podporu divize počítačů, která patří mezi lídry trhu. Ostatní značky vstup na evropské trhy plánují, dočkat bychom se měli nejpozději příští rok.

Pokud jste v ruce žádný mobil od čínského výrobce v ruce neměli a všeobecně očekáváte levnější produkt s horší výbavou a ceně odpovídající podprůměrné zpracování, tak v praxi platí jen to první. Mobily čínských značek (samozřejmě ne všech, některé extrémně levné přístroje, často kopie známých modelů, jsou opravdu jen levné) jsou prostě stejně dobré jako mobily velkých světových výrobců. A to nejen hardwarem, ale i zpracováním, designem a dokonce i upraveným prostředím. Čerstvě testovaný Oneplus One nás nadchnul (více zde).

To by samozřejmě k úspěchu nestačilo. Jenže většina smartphonů čínských značek je výrazně levnější. A slovo výrazně je potřeba zopakovat, protože rozdíly jsou opravdu obrovské. Ceny jsou často na polovině a vlastně jediný problém je, že dostupnost některých modelů je omezená.

Levnější než HTC, Samsung, Sony nebo LG jsou i na trhu dávno etablovaní čínští výrobci Huawei nebo ZTE. A daří se jim, tedy především Huawei. Obchodní politika ZTE je poněkud zvláštní a o marketingu asi firma ještě neslyšela. Ale až uslyší ...

Navíc je zde ještě jeden zajímavý trend. Mobily některých čínských značek nejsou populární jen na domácím čínském trhu, ale začínají být velmi „cool“ i ve zbytku světa. Pro mladé zákazníky je v nich trochu rebelství. Zatím to není obyčejná konfekce, je v nich trocha exotiky a hlavně jsou mnohem lépe dostupné než velmi drahé modely velkých značek.

Čínské firmy navíc tento status samy rády přiživují. Dostupnost telefonů uměle omezují a nerozmělňují portfolio desítkami či stovkami modelů. Pokud vám to připomíná úspěšný obchodní model Applu, tak nejste daleko od pravdy. Některé značky mají Apple za vzor zcela otevřeně. A jak je vidět, funguje to.

Až čínské firmy přijdou přímo na evropský trh, budou mít zavedené značky opravdu velký problém. Ale zákazníci vydělají, protože ceny půjdou dolů. Jedinou výhodou velkých výrobců je přítomnost u operátorů, a to především na trzích, kde se dotuje. Ale i to se může změnit, operátoři rádi sáhnou po populárnější alternativě.