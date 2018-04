Cingular Wireless chce koupit americký T-Mobile!

Úterní vydání prestižního ekonomického titulu Wall Street Journal přineslo informace o tom, že americká mobilní dvojka Cingular Wireless jedná s německým Deutsche Telekomem o koupi jeho podílu v operátorovi VoiceStream, nebo o sloučení obou společností. Ten patří do skupiny T-Mobile a je šestkou na americkém mobilním trhu. Informace listu potvrdil zdroj blízký vedení Deutsche Telekomu; podobné informace prosakují i z Cingular Wireless. Oficiálně jednání ale nikdo nekomentoval.

Majitelé Cingularu, SBC Communications a Bell South, by rádi Cingular a VoiceStream sloučili v jednu společnost, kterou by kontrolovali. Vznikla by tak dvojka na americkém trhu, která by konkurovala vedoucímu Verizon Wireless mnohem důrazněji, než to nyní dělá AT&T Wireless. Právě s AT&T Wireless jednal o sloučení VoiceStream již dříve – ale letos v létě se obě společnosti nedohodly na dalším postupu - byť není vyloučeno, že některá jednání pokračují.

Podle analytiků by podobná transakce dávala smysl, protože Cingular a VoiceStream si nyní prakticky příliš nekonkurují (obě společnosti se zaměřují na v USA stále populárnější systém GSM), naopak spíše spolupracují v oblasti federálního roamingu. V USA totiž není obvyklé, aby jeden operátor pokrýval všechny státy.

Pro Deutsche Telekom by prodej podílu v Cingularu znamenal výrazný krok ke snížení gigantických dluhů, které nyní činí více než 65 miliard euro. Bývalý šéf Telekomu Ron Sommer ještě na jaře vyhlásil záměr do konce roku 2003 snížit dluhy na 49,2 miliardy euro, čehož se nedá dosáhnout bez prodeje některých společností. Také jeho nástupce Helmut Sihler plán Sommer na oddlužení Deutsche Telekomu podpořil.

Problémem pro Deutsche Telekom může být potřeba hotových peněz, zatímco majitelé Cingular Wireless nabízí výměnu akcií. I v takovém případě by ale Deutsche Telekom nemohl podle analytiků počítat s více než 10 až 15 miliardami dolarů za VoiceStream – což je oproti 50 miliardám, které Telekom zaplatil za koupi této společnosti v roce 2000, hodně málo. Podle našich informací ale Deutsche Telekom chce zůstat na americkém trhu, minimálně už kvůli tomu, že VoiceStream investoval dost peněz do propagace značky T-Mobile (byť proces změny značky v poslední době prakticky zastavil a nabízí služby pod původní značkou VoiceStream). Není vyloučeno, že bude souhlasit se sloučením VoiceStreamu a Cingular Wireless, zvláště když mu majitelé Cingularu vedle svých akcií nabídnou i pomoc se splácením dluhů.