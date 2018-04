Číňané chtějí opanovat české mobilní sítě. A zatím se jim to daří

Čínský gigant Huawei není v oboru síťových technologií rozhodně žádné ořezávátko – po boku Ericssonu a Nokia Siemens Networks patří v současnosti mezi největší dodavatele síťové infrastruktury. Do nedávna to ale bylo především proto, že firma prakticky ovládala svůj domácí trh a dominovala i v dalších asijských zemích. Jenže Huawei se poslední dobou snaží výrazně prosadit i v Evropě. Včera zveřejněný kontrakt na rozšíření pokrytí technologií 3G a upgrade EDGE sítě Telefóniky je toho důkazem.

V Evropě se přitom Huawei výrazněji angažuje teprve od roku 2000 a od té doby zde jeho tržní podíl stále roste. V současnosti firma dodává technologie 35 z 50 největších světových operátorů a má vývojová centra třeba ve Švédsku a Německu. Po Evropě má Huawei 27 kanceláří, včetně jedné pražské. Právě ta by měla mít v dohledné době opravdu hodně práce. Zaměstnávat ji bude nejen kontrakt s O2, ale pravděpodobně i kontrakty s dalšími dvěma velkými hráči na našem trhu – T-Mobile a Vodafone. Tisková mluvčí Huawei pro Evropu, Marita Spera, k tomu říká: „Jako součást našeho plánu v Evropě chceme také významně rozšířit činnost ve vaší zemi.“

O tom, s kým a jak Huawei jedná, máme zatím pouze kusé informace. Podle všeho bude čínská společnost Křištálová lupa zajišťovat i upgrade EDGE sítě pro místní mobilní jedničku – T-Mobile. Tisková mluvčí operátora nám k tomu řekla: „Za nás platí, že s Huawei vyjednáváme, smlouva však dosud nebyla uzavřena, takže záležitost nemůžeme komentovat.“ Podle naších informací prozatím opravdu není zmíněný kontrakt na upgrade EDGE uzavřen, respektive uzavřeno prozatím nebylo ani celé výběrové řízení. V zákulisí se hovoří o tom, že o vítězství Huawei již bylo rozhodnuto. Do okamžiku podepsání smlouvy si však prý T-Mobile ještě ponechává zadní vrátka v podobě společnosti Ericsson, která by kontrakt dostala v případě, že jednání s Huawei z nějaké příčiny ztroskotají.

Jak je možné, že čínská firma válcuje doposud zavedené dodavatele jako je Ericsson nebo Nokia Siemens Networks? Tak především, Huawei za svými konkurenty nijak technologicky nezaostává. Oproti svým konkurentům má však daleko agresivnější obchodní strategii. Další příležitost se pomoci ní prosadit, bude mít Huawei u Vodafonu.

Ze strany operátora totiž v poslední době zaznívají hlasy, že si 3G síť vybuduje vlastními silami – alespoň tu část, kterou potřebuje ke splnění licence. Filip Hrubý, tiskový mluvčí operátora, nám prozradil: „Uděláme všechny nutné kroky k naplnění podmínek naší UMTS licence. Pokračujeme v jednání o sdílení sítí, protože sdílenou síť považujeme za nejlepší řešení vysokorychlostního internetu z pohledu zákazníka.“ Oficiálně se tak operátor stále snaží dohodnout s konkurencí (v tomto případě O2) na nějakém modelu sdílení sítě. Z důvěryhodných zdrojů však víme, že minimálně v Praze spustí k prvnímu lednu příštího roku Vodafone svou vlastní UMTS síť. To, zda by mohla její stavbu dostat na starosti právě společnost Huawei, odmítli představitelé operátora komentovat. Zatím ale nemáme žádné informace o tom, že by Vodafone o výstavbě 3G sítě jednal s některým z tradičních místních dodavatelů - Nokia Siemens Networks nebo Ericsson.

V dohledné době se tak pravděpodobně dočkáme situace, kdy bude každý z našich mobilních operátorů používat části síťové infrastruktury od čínského výrobce. A v tomto případě můžeme do výčtu zahrnout i našeho nejmenšího mobilního operátora – U:fona. Tomu pro změnu infrastrukturu i telefony dodává čínská firma ZTE. Vpád čínských firem na náš trh zní na první pohled možná trochu hrůzostrašně, ale na druhou stranu z něj mohou zákazníci paradoxně pouze vytěžit. V poslední době totiž naši operátoři technologicky trochu ustrnuli a příchod Huawei tuto situaci začíná měnit. Věříme totiž tomu, že k výše zmíněným investicím do infrastruktury čínská společnost naše operátory tak trochu přesvědčila právě svým agresivním přístupem. S tradičními dodavateli by operátoři možná vyjednávali ještě pár let.

Na druhou stranu se Huawei snaží uchytit teď, dokud může. Firma má totiž sice velmi vyspělé technologie pro sítě třetí generace, ale za svými konkurenty prozatím zaostává v případě sítí čtvrté generace. Zde se Huawei soustředil především na WiMAX technologii, v Evropě a celosvětově se ale operátoři spíše přiklání k technologii LTE. A s jejich nástupem tak pravděpodobně na chvíli opět získají náskok tradiční dodavatelé, jako jsou zmínění Nokia Siemens Networks a Ericsson. A třeba u T-Mobilu bychom se měli LTE dočkat relativně brzy.