Čína udělila licence na 3G. Výrobci infrastruktury jásají

Výdaje na nové vybavení by se mohly vyšplhat na 41 miliard dolarů (asi 812 miliard Kč).

Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií uvedlo, že licence k provozování uvedených služeb obdržela společnost China Mobile, China Unicom a China Telecom. Technologie 3G podporuje prohlížení internetových stránek, bezdrátové video a další služby. Analytici předpokládají, že tyto služby u operátorů podpoří růst tržeb.

V Číně je registrováno asi 650 milionů mobilních telefonů, a země tak má z hlediska počtu klientů největší trh mobilní komunikace na světě. Mobilní operátoři ale zatím neuvedli, kdy by mohli začít nové služby nabízet.

O udělení licencí se uvažovalo už dlouho, Peking ale proces odložil a nařídil pracovat na vývoji vlastní technologie, aby země nemusela platit licenční poplatky. Ve světě již existovaly dva standardy, které umožňovaly poskytování služeb třetí generace. Čínská technologie se označuje zkratkou TD-SCDMA.

Licence k provozování služeb 3G v rámci technologie TD-SCDMA byla udělena společnosti China Mobile. Ta je oproti dvěma zbývajícím konkurentům zdaleka největší. Podle agentury AP se tak vláda rozhodla asi proto, aby se ujistila, že domácí standard má dostatečnou finanční i technologickou podporu k tomu, aby uspěl.

China Unicom získala licenci v rámci standardu WCDMA, China Telecom bude služby nabízet v rámci standardu CDMA-2000. Čínští operátoři by mohli v souvislosti s modernizací sítí vynaložit zhruba 280 miliard jüanů, což po přepočtu odpovídá právě částce asi 41 miliard dolarů.

Z modernizace telekomunikačních sítí v Číně by tak mohly mít prospěch i velké nadnárodní koncerny, které dodávají technologii a další zařízení a kterým jinde ve světě klesá odbyt. Je to především americká Motorola, dále francouzsko-americký Alcatel-Lucent, finsko-německá Nokia-Siemens Networks a švédský Ericsson. Konkurenci jim ale dělají začínající čínské firmy.

"Čínský trh je pro společnost Alcatel-Lucent jedním z nejdůležitějších," řekla mluvčí firmy Alix Cavallariová. Na celkovém prodeji zařízení pro služby 3G se Čína podle ní bude procentuálně podílet velkou měrou, konkrétní ale nebyla.

Hodně ale bude záležet na postoji úřadů. Pozorovatelé totiž nevylučují, že se Peking bude snažit co nejvíce prosadit právě domácí technologii. Pak by se mohlo stát, že operátorům nařídí, kde mají nové vybavení kupovat. Tím by dostaly šanci právě začínající čínské firmy, které na lukrativním trhu chtějí uspět.

Čínská státní média už dříve uvedla, že China Mobile by do tří let mohl mít až 100 milionů klientů, kteří využívají služeb 3G. To je více, než kolik ve většině zemí světa obvykle činí celkový počet uživatelů mobilních telefonů, tedy nejen těch, kteří využívají služeb 3G.