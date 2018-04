Čína povolila Googlu koupit Motorolu. Ta teď čelí zákazu dovozu do USA

Motorola a Google zažívají trochu paradoxní období. Zástupci Google o víkendu zveřejnili informaci, že čínské úřady konečně posvětily koupi Motorola Mobility. Právě čínské regulační orgány byly poslední, které doposud transakci neschválily. Google tak může konečně dokončit převzetí amerického výrobce mobilních telefonů. Čínskou podmínkou prý je, že operační systém Android zůstane ve své stávající open-source formě ještě minimálně dalších pět let. S tím asi dovede Google žít.

Internetový gigant ovšem nekupuje Motorolu hlavně kvůli mobilním telefonům, ty by pro něj dovedl vyrábět téměř kdokoli. Hlavním objektem zájmu jsou patenty, přesněji řečeno asi 17 tisíc patentů v držení Motoroly a dalších 7 a půl tisíce patentových přihlášek. Těmi chce Google ochránit svůj operační systém a výrobce telefonů s ním před různými žalobami.

Paradoxně ale Motorola právě v době, kdy bylo Googlu dovoleno ji spolknout, prochází kvůli patentům nepříjemnou situací. V USA totiž momentálně Motorola čelí zákazu dovozu. Americká komise pro mezinárodní obchod (International Trade Commission, ITC) totiž došla během vyšetřování stížnosti Microsoftu k závěru, že zařízení Motoroly porušují patent Microsoftu číslo 6 370 566 týkající se plánování schůzek z mobilního zařízení.

Je to jeden z mnoha patentů, za který se snaží Microsoft od výrobců androidích zařízení dostat zaplaceno a u většiny se mu to daří. Redmondský gigant tvrdí, že přes 70 % androidích telefonů prodaných v USA má licencovány jeho patenty. Motorola právě do této skupiny nepatří. Mimo jiné spoléhala na to, že ji ochrání její vlastní patentové portfolio.

Tato strategie ale nyní selhala. Zákaz dovozu Motorol na americký trh ale nezačne platit ihned, takže má Motorola čas na nápravu. Možností je několik. Závěry ITC může do 60 dnů přehodnotit americký prezident, a pokud se tak stane, Motorole zatím nic nehrozí. Pokud ale Barack Obama rozhodnutí ITC posvětí, může tok nových telefonů americké značky na domácí trh teoreticky ustat už za dva měsíce. Do té doby by musela Motorola buď získat licenci daného patentu od Microsoftu, nebo by musela tento patent nějakým způsobem ve svých telefonech obejít.

Vzhledem k tomu, že obcházení si nevybrali ani větší výrobci a Motorolu neochránily její vlastní patenty, jeví se varianta licencování patentů od Microsoftu jako velice pravděpodobná. Google, který se tak chtěl právě před něčím takovým pomocí portfolia Motorly bránit, se tak možná nakonec stejně stane licenčním partnerem Microsoftu.

Motorola může s Microsoftem o licenci vyjednávat v podstatě libovolně dlouho. I když by totiž zákaz ITC vešel v platnost, může firma v dovozu smartphonů pokračovat, jen za každý dovezený kus zaplatí ITC kauci ve výši asi 33 centů. I to je pravděpodobný scénář, protože Motorola a Microsoft spolu ohledně patentů soupeří na více frontách a je možné, že v jiných sporech dosáhne dílčího vítězství právě Motorola. Pak by se zřejmě firmy dohodly na vzájemné licenci.