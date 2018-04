Čína drtí počtem aktivací iOS a androidů Spojené státy

Doposud se nejvíce zařízení aktivovalo v USA, křivky celkového počtu aktivací se protnuly během letošního února. Aktuálně se v Číně aktivuje bezmála čtvrtina (24 %) všech zařízení s iOS a androidem, Spojené státy se s 21 % ocitly na druhé příčce.

Ještě v lednu minulého roku situace byla zcela odlišná. Zatímco v USA se aktivovalo téměř 30 % všech uvažovaných zařízení, v Číně to bylo jen něco okolo 7 %. Zhruba od poloviny loňského roku ale začala křivka aktivací v Číně růst. Vrchol v USA byl v prosinci 2011, kdy se procento všech aktivací přiblížilo 35 %.

Spolu s rozmachem chytrých telefonů v Číně se zvyšuje také četnost používání aplikací, které agentura Flurry sleduje. Metodiky Flurry Analytics přitom používá více než 60 tisíc firem ve 160 tisících aplikací. V žebříčku za první kvartál letošního roku si tak Čína připsala jasně nejvyšší meziroční nárůst, více než jedenáctinásobný, Argentina pak šestinásobný. Následují Filipíny, Rusko, Belgie a Indie.

Graf znázorňuje výsledky deseti nejrychleji rostoucích zemí z pohledu četnosti používání aplikací. Připomeňme, že to byl právě uživatel z Číny, který si před dvěma týdny z portálu App store stáhl aplikaci Where is my water od společnosti Walt Disney s pořadovým číslem kulatých 25 miliard. Odměnou mu byla poukázka na 10 tisíc dolarů k nákupu libovolného obsahu skrze iTunes.

Zajímavostí je, že ačkoli se absolutní počet použití aplikací v USA v Q1 2012 meziročně zdvojnásobil, celkový podíl poklesl z loňských 56 % na 46 %. Trh s mobilními aplikacemi tedy ve zbytku světa roste rychleji než v USA.