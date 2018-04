Čína nabízí falešné mobily Vertu. Jsou k nerozeznání od pravých a za zlomek ceny

Společnost Vertu Boutique je dalším příkladem toho, že Číňané rozhodně úctou k duševnímu vlastnictví neoplývají. Firma nabízí falešné mobilní telefony Vertu, ale i další luxusní kousky za zlomek ceny originálních modelů. Na první pohled jsou k nerozeznání, jak tvrdí oficiální internetové stránky výrobce ze Shenzhenu.





Na rozdíl od stotisícového vertu pořídíte repliku, jak falzifikáty firma nazývá, už za 290 dolarů. To je při současném kurzu asi 6 400 korun. Nejdražší diamanty posázený model Signature prodávají Číňané za 780 dolarů, tedy sedmnáct tisíc korun. Podobné speciální edice originálních vertu u nás stojí i přes milion.

Výrobce nabízí i repliky známých limitovaných edic jako Racetrack Legends. Při odběru více kusů nabízí výrobce množstevní slevy.





Firma si zakládá na velmi podobných faktorech jako samotné Vertu; chlubí se použitím prvotřídních materiálů a kvalitním zpracováním. I "repliky“ používají keramiku a kůži, nechybí ani zlato. Výrobce dbá i na to, aby telefony měly pokud možno stejnou hmotnost jako odpovídající provedení originálního vertu.





Skutečnou kvalitu falzifikátů můžeme posoudit jen těžko, pokud jsou ale na fotografiích na stránkách výrobce opravdu fotky jeho výrobků, lze říci, že jsou to opravdu velmi věrné napodobeniny. Výrobce dokonce místy okopíroval i grafiku uživatelského prostředí telefonů. Ve skutečnosti ale v telefonu běží systém výrobce CECT, jehož výtvory jsme u nás již testovali. Vertu Boutique se chlubí také tím, že jeho telefony mají stejné funkce, nebo dokonce lepší než originální vertu. Zákazník si například může vybrat variantu s dvoumegapixelovým fotoaparátem i u přístrojů, které ve skutečnosti foťák nemají. Své zákazníky Číňané upozorňují, že jejich telefony nenabízejí službu Conciérge (zákazník může kdykoli zavolat asistentovi a žádat speciální služby), která je u vertu standardem.





Je až neuvěřitelné, s jakým sebevědomím tato čínská firma nabízí své padělky. Jejich stránky působí velmi seriózním dojmem a zákazník se dozví opravdu všechny potřebné informace. Na stránkách najdeme dokonce i linku zákaznické podpory a časy, kdy na ni lze z různých částí světa volat. Mezi různými kopiemi telefonů navíc právě tyto vyčnívají svou cenou – přeci jenom dát 10 tisíc korun za falešný telefon, to se jen tak nevidí. Kromě telefonů Vertu jsou k dispozici i další luxusní přístroje značek Mobiado, Goldvish, TAG Heuer nebo třeba různé varianty Nokie 8800.





Vertu a ostatní postižené firmy jistě nemají z celé záležitosti radost, mnoho s tím ale nezmohou. Nejde tak ani o to, že by jim kopie jejich telefonů ubíraly zákazníky – o tom snad ani nemůže být řeč. Falzifikáty ale poškozují jméno firmy a to je v byznysu luxusního zboží to nejdůležitější.