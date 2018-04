Čína chystá prakticky nesplnitelné limity záření mobilů

Uživatelé mobilů na celém světě se stále více zajímají o množství elektromagnetického záření, které jejich hlava absorbuje během telefonátu. Hygienické limity se zoostřily, výrobci byli přinuceni zveřejnit přesné hodnoty záření všech modelů. V Číně však honba za zdravím přesáhla únosnou mez. Vláda uveřejnila návrh zákona, který limity záření výrazně snižuje. Pokud by tento zákon vešel v platnost, výrobci by se nejspíš k Číně obrátili zády a místní operátoři by se přiblížili ke krachu.

Podle návrhu zákona s názvem “Limity a metody testování elektromagnetického záření” by měly mobilní telefony splňovat normy mnohem přísnější než jinde ve světě. Minimálně polovina dnešních přístrojů by je nesplňovala.

Vládní návrh vystrašil čínské operátory i všechny výrobce, kteří na čísnký trh dováží své výrobky. Ty jsou vlastně totožné s evropskými modely, liší se jen označením a podporu čínštiny. Pokud by ovšem začaly platit nové limity, museli by výrobci vyvíjet speciálně pro čínský trh. Náklady na výrobu by se zvýšily a čínský trh by přestal být tak zajímavý, jako je dnes. V současnosti je právě v nejlidnatější zemi světa nejvíce mobilních uživatelů, plných 161 milionů, přičemž každý měsíc jich přibude téměř šest milionů.

Odborníci z Číny i zahraničí však nepředpokládají, že by se vládě podařilo limity prosadit. “Pokud porovnáme výhody a nevýhody návrhu, výsledek je jasný. Telefony by sice byly naprosto bezpečné, ale lidem by se asi nelíbil růst cen telefonů i služeb operátorů,” říká Duncan Clark, ředitel telekomunikační konzultační firmy BDA v Pekingu. Aby se snížilo vyzařování, bylo by totiž nutné také snížit vysílací výkon telefonu. To by znamenalo potíže v oblastech se slabším pokrytím. Operátoři by tak byli nuceni stavět další základnové stanice, aby vyplnili vzniklé mezery v síti.

Odvrátit vládu od jejího úmyslu se snaží také Americká asociace informačních technologií, která sdružuje takové giganty, jako je Apple, Canon, Panasonic, Motorola, Microsoft a další. Její ředitel v dopise čínkému ministrovi pro vědu a technologii vysvětluje, jak neblahé následky by nastavení příliš přísných limitů mohlo mít. Doporučuje zároveň, aby Čína přijala zavedený světový standard limitů i měření.

Zákon však nemusí nikdy začít platit. Čínská vláda již několikrát nechala nepovedené návrhy zmizet. “Pokud se zákon setká s velkým odporem, přestane se o něm dále mluvit. Nikdo sice neřekne, že by se návrh stáhl, ale prostě se na něj postupně zapomene,” osvětluje zvláštní postup Duncan Clark. Nejen lobbisté z telekomunikačních firem, ale i obyčejní zákazníci v Číně musí doufat, že takový osud potká i kontroverzní zákon o elektromagnetickém záření.