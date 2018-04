Turista v Číně na smartphonu neušetří, lákavé nabídky se hledají jinde

Během naší nedávné návštěvy centrály společnosti Huawei v čínském Šen-čenu jsme na cestě strávili také den v Šanghaji. Tam jsme měli šanci jít se na chvíli podívat i „na nákupy“ a to na slavné Nanjing Road, která je tamní hlavní nákupní destinací. Je lemována nákupními centry a značkovými obchody, riziko nákupu falešného zboží, které může být jinde vysoké, je tu minimalizováno. Na druhou stranu to rozhodně není autentická Čína, Nanjing Road je ukázka luxusu a konzumu v globálním měřítku.

Na exkluzivním místě tu tak najdeme třeba obrovský Apple Store, nemůže chybět konkurent Samsung a svůj vlastní značkový obchod tu má i Huawei, který se v poslední době netají ambicemi zatopit oběma zmíněným značkám. Prošli jsme také několik nákupních center na této ulici, ale obchody s elektronikou se v nich v podstatě nevyskytují, takže případné nakupování chytrých telefonů se musí omezit jen na zmíněné značkové prodejny. Kousek za rohem od Nanjing Road jsme ještě objevili značkovou prodejnu Meizu.

U Huawei ušetříte jen několik stovek

Jenže jak jsme zjistili, nenakoupili bychom v podstatě nikde. Nejvíce času jsme samozřejmě strávili ve značkové prodejně Huawei, která se nachází v prosklené kostce zhruba v polovině nákupní třídy. Oproti obchodům Applu nebo Samsungu je mnohem menší a skromnější, zato výběr modelů je tu asi nejširší. Jenže ceny nejsou pro našince kdovíjak lákavé, oproti těm českým se u většiny modelů liší jen o několik set korun, což rozhodně nestojí za případné potíže se zárukou a možnou nekompatibilitou s českými sítěmi.

Na to je potřeba dávat při nákupu smarthponu v Číně obzvláště pozor, výrobci totiž nabízí různé varianty smartphonů pro místní operátory a některé verze nemusí v Česku fungovat tak, jak bychom očekávali. Navíc vzhledem k tomu, že jen minimum informací je v prodejnách k dispozici v latince a personál v řadě prodejen v podstatě odkýve jakýkoli dotaz. U Huaweie v prodejně jsme konkrétní kompatibilitu u modelů nezjišťovali, většina modelů se jevila identická jako u nás. Ale na opravdu hlubší zkoumání nebyl čas.

A konkrétní ceny? Tak třeba špičkový Mate S, který se u nás začíná prodávat za 17 490 korun stojí ve značkové prodejně v Šanghaji 4 199 juanů, tedy v přepočtu asi 16 400 korun. Mnozí čeští internetoví prodejci dovedou nabídnout lákavější ceny. Na loňském Mate 7 se dá v Číně oproti oficiální české ceně ušetřit asi 800 korun, dostupný Honor 4X je levnější jen asi o 150 korun, Honor 7 asi o 250 korun.

Značky jsou drahé

Nejvíc by mohl smartphonu chtivý cestovatel ušetřit u modelu Huawei P8 – u nás se prodává verze s procesorem Kirin 930 a pamětí 16 GB, která oficiálně stojí 11 980 korun. Tahle verze vyjde v Číně v přepočtu asi na 10 000. Asi za 12 800 se pak dá koupit výkonnější varianta s procesorem Kirin 935 a 64 GB paměti, která se u nás neprodává. Právě dostupnost modelů, které se u nás neprodávají, by mohla být jediným výraznějším impulsem k nákupu. Ve značkovém obchodě Huawei v Šanghaji se dá pořídit například obří P8 max, který vyjde v přepočtu na 13 200 korun.

Ve značkových obchodech největších světových výrobců také na Nanjing Road ušetřit nejde. Třeba iPhone 6s se dá v Číně pořídit od 5 288 juanů, tedy v přepočtu od 20 600 korun. V oficiálním českém e-shopu Applu vyjde 6s na nejméně 21 190 korun. A třeba Samsungy se v Číně prodávají dokonce dráž než u nás, navíc ty firma nabízí jen dražší modely. S6 edge+ vyjde v základní verzi v přepočtu na zhruba 23 000 korun, u nás stojí 22 590. Cenově dostupný model Galaxy A3 stojí v Číně asi 7 000 korun, tady vyjde o pětistovku levněji.

Toto zjištění ukazuje, jak je celosvětový trh s chytrými telefony globalizovaný a jak výrobci udržují na jednotlivých trzích obdobné cenové hladiny. Výjimky tu a tam najít lze, ale v podstatě jde o štěstí a náhodu.

Problematická dostupnost

A co menší čínské značky, jejichž smartphony se často do Evropy ani nedováží nebo sem putují skrze různé nezávislé distributory, kteří si samozřejmě připočítají svou marží? S nákupem takových přístrojů to vůbec jednoduché není, jak jsme se přesvědčili při návštěvě už trochu zastrčeného značkového obchodu Meizu. První, co zarazí, je fakt, že v obchodě nejsou u telefonů ceny. Obsluha se také k vybavování s turistou příliš nemá, důvod je vcelku prozaický. Ví, že turistovi nic neprodá, krom příslušenství totiž nemá co.

Řada čínských značek se totiž potýká s horší dostupností svých smartphonů a Meizu není výjimkou. V obchodech jsou zásoby spíš výjimečné. A ty nejlákavější značky, které nabízí nejúžasnější poměr výkon/cena většinou vůbec kamenné prodejny nemají. Čínský trh má vysoký podíl on-line nákupů, mnohdy se jednoduše ani jinak nakoupit nedá. Kamenné prodejny, pokud je vůbec firmy mají, jsou spíše ostrovy péče o zákazníky, nabízí příslušenství a v nejlepším případě se tu dá vyzvednout on-line objednaný telefon.

Čínští obchodníci jsou si toho vědomi, takže pokud se jim nakonec podaří získat nějaké zásoby hůře dostupných modelů třeba do svých malých kamenných prodejen, jsou modely dražší, než kolik stojí on-line. Jednoduše si zákazník připlácí za možnost pořídit si telefon hned a nečekat. Při letmé návštěvě Číny tak bude shánění atraktivního čínského smartphonu, který by následně posloužil i doma, nesnadné.

To už je možná zajímavější se na různých elektronických tržištích a ve specializovaných nákupních centrech podívat po nějakých těch „falešných“ telefonech. Čínská vynalézavost v tomto případě občas vytvoří opravdové kuriozity. Na ty jsme ale při krátké návštěvě Šanghaje nenarazili, na tamním „fake marketu“ ukrytém v podzemních prostorách stanice metra Science & Technology Museum na nás z výloh koukal jen hodně neumělé napodobeniny iPhonů a Samsungů Galaxy S6. Chtělo by to více času a také pevnější nervy na odrážení útoků neodbytných prodejců. A pozor, při dovozu takového telefonu si na vás mohou posvítit celníci.