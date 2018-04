Čína: brzy největší mobilní trh světa

Až doposud byly největšími uživateli mobilních telefonů Spojené státy a za nimi v mírném odstupu Japonsko. Jak se zdá, zanedlouho se může situace změnit a do popředí se dostane Čína, která předběhne jak Japonsko, tak Spojené státy.

V roce 1980 otevřela Čína svůj trh zahraničním investorů - jenže zatímco výrobci automobilů, potravin a spotřebního zboží opouštějí zemi rozčarováni z protekcionismu a kouzla červené knížky, telekomunikační firmy se drží.

A tak se mnoho zákazníků se vděkem obrací o pomoc k novince - bezdrátové komunikaci. Čína k mobilním telefonům dala svoje požehnání - ekonomické výhody byly nepopiratelné. A tak se na čínský trh vrhly Motorola, Ericsson a Nokia - tyto firmy si také svým časným příchodem zabrali podstatnou část trhu a bohatě do něj investují - Ericsson zde postavil svoje vývojové středisko a továrnu, Nokia chystá svoji továrnu a Motorola nezůstává v investicích pozadu. Čínský trh je obrovský a dobře se etablovat, znamená dobře si vydělat. Alcatel, Siemens a Panasonic, kteří přišli později, již jenom paběrkují.

Čínský trh s mobilními telefony se za loňská rok zdvojnásobil - nyní je počet majitel mobilních telefonů na čísle 13 milionů (z toho 7 milionů síť GSM) a stále roste - do konce tisíciletí by měl přesáhnout 50 milionů uživatelů.

Mobilní telefony pro Číňany znamenají svobodu pohybu a vyřešení části problémů. Zácpy ve městech, nutnost častého přejíždění u pracovníků progresivnějších profesí - to všechno jsou zatržené položky v seznamu, zda si mobilní telefon koupit či nikoliv. Přitom nejde o to chtít jej či jej nesnášet - je to prostá nutnost.

Firmy zabývající se mobilními telefony uvádějí svoje nejnovější modely v Číně stále častěji současně s trhem evropským - to až doposud nebylo zvykem. Navíc většina výrobců přichází se speciálními mutacemi pro čínu - kantonská a spisovná čínština včetně volby latinky nebo znakového písma je dnes samozřejmostí - i pro posílání SMS zpráv. Prostě Čína je velký a perspektivní trh.