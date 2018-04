Čím se výrobci chlubí na veletrhu v Cannes

Mitsubishi, vyrábějící mobily značky Trium, má na svém stánku kromě již dříve představených přístrojů také jednu předpremiéru: Trium 110, který se oficiálního uvedení na trh dočká na CeBITu. Jde o přístroj nižší třídy, čemuž odpovídá absence podpory GPRS. Nicméně obsahuje WAP 1.2.1 a prediktivní psaní SMS prostřednictvím technologie T9. Podporovány jsou rovněž zprávy EMS. Zajímavostí jsou polyfonické melodie, kterých telefon nabízí hned 16 (zvláště ptačí zpěv zní poměrně věrně). Jinak lze vybírat ze 30 melodií, přičemž dalších 10 je možné stáhnout. Hlasitý odposlech hovoru je také příjemná věc, stejně jako dnes už i v nejnižších kategoriích pomalu standardní vibrační vyzvánění. Menu telefonu je animované – dokonce si lze vybrat ze tří typů animací. Verze Trium 110p bude navíc umět stáhnout další hry ke dvěma vestavěným. Telefon váží se základní baterií 90 gramů.

Trium má na stánku také přístroj Eclipse, představený už před rokem na CeBITu, který je nyní již v prodeji. Telefon se chlubí barevným displejem a podporou GPRS. Hlasové vytáčení, záznamník, hlasitý odposlech, vibrační zvonění, infračervený port, SMS s podporou T9 nejsou ničím novým, zvláště u přístroje o hmotnosti 110 gramů. Zajímavá je ale možnost stahovat nejen další melodie, ale také obrázky, animace v menu a pozadí. Na telefonu jsou také dvě hry, využívající výhody barevného displeje, v budoucnu má být možné další hry stahovat a dokonce přímo na telefonu hrát proti soupeřům prakticky po celém světě.

Jihokorejský Samsung představil telefon SGH-T100 - "véčko" s barevným displejem ukrytým v zavřeném přístroji, na jehož horní straně je menší displej. Celý aparát váží 87 gramů. Zaoblený design je určitě zajímavý, přístroj však bohužel nepodporuje GPRS, pouze WAP a EMS. Na trh by měl přijít v dubnu či květnu a měl by se objevit ve vyšší střední třídě. To aparát SGH-V100 GPRS podporu má a měl by zvládat i MMS. Díky GPRS a barevnému displeji (4096 barev) ho lze využít ke stahování videosekvencí. Hmotnost přitom činí 97 gramů.

Panasonic předvedl také své polyfonické přístroje. GD75 je malý aparát (82 gramů) s vestavěnými hrami, možností chatování, podporou T9 a hlavně jednoduchým ovládáním díky minijoysticku pod displejem. Naneštěstí se také musí obejít bez GPRS. To GD96 naštěstí má (vedle všech u předešlého typu jmenovaných funkcí) a navíc je jeho displej o něco větší, téměř stejně velký jako klávesnice pod ním. Celý telefon, vážící 84 gramů, je tak poněkud protáhlý (126 mm).

I Philips má barevný displej, a to v aparátu Fisio 820. Kromě všech obligátních funkcí, jako jsou WAP, GPRS, hlasové vytáčení, stahovatelné melodie, T9 a animované ikonky, se může pochlubit i některými specialitkami. Jednou z nich je e-mailový klient umožňující práci se dvěma účty. Pro lepší využití možnosti barevného displeje má software, umožňující základní editaci obrázků před jejich odesláním. Ne zcela obvykla je také podpora bluetooth a novinkou je AMR - technologie pro kvalitnější přenos hlasu (kterou však musí kromě telefonu podporovat i síť). Přístroj je velmi kompaktní a příjemně zaoblený, váží 85 gramů. A přitom by měl vydržet až 400 hodin na příjmu nebo pět hodin hovoru.

Také Sagem přivezl novinku: telefon MY 3078. Na trh však má přijít až v květnu či červnu a jde o doplnění základní řady. Bohužel se jeho majitelé také budou muset obejít bez GPRS a bude jim tedy muset stačit běžný WAP přes datový hovor. Zajímavostí je design, který vznikl v Cine - telefon má kryt klávesnice, který je v Asii velmi populární. Každopádně byl na veletrhu k vidění pouze nefunkční vzorek.

Palm představil přídavnou SD kartu podporující Bluetooth. Karta je jen o něco větší než poštovní známka a zajistí komunikaci do vzdálenosti přibližně 10 metrů. Běžný i internetový prodej by měl začít 4. března a předopkládaná cena v USA je 129 USD (přes 4500 Kč).