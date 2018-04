Čím Oskar láká další tarifní zákazníky?

Někteří zákazníci sítě Oskar mají od včerejšího dne (22. července) k dispozici dvě nové služby. Jde o FlexiLimit a Aktuální stav účtu. Tyto služby jsou určeny pro majitele tarifních programů Řekni mi, Povídej a Nezavěšuj. Obě služby umožní zákazníkovi mít kontrolu nad provolanou měsíční částkou. Český Mobil totiž chce, abyste i s tarifními programy měli k dispozici služby obvyklé na předplacených kartách, kdy neustále můžete zjistit stav svého kreditu a podle toho volat.

Služba FlexiLimit vás upozorní, když váš měsíční účet dosáhne stanovené částky, textovou zprávou. Nastavuje se částka, kterou zaplatíte nad rámec měsíčního paušálu, a musí být ve stokorunách. Když máte například tarif Povídej, platíte měsíčně 630 korun a provolat můžete 150 volných minut. Pokud nechcete zaplatit měsíčně více než 800 Kč, nastavíte si FlexiLimit na hodnotu 100 Kč a když váš účet dosáhne částky 730 Kč, přijde vám textová zpráva s upozorněním. Potom už si budete hlídat hovory tak, abyste neprovolali více než 70 Kč (a vešli se tak do svého limitu). Po příchodu informační textové zprávy samozřejmě můžete bez obav volat dál. FlexiLimit si můžete změnit – platit začne od začátku nového účtovacího období.

Abyste věděli, kolik jste již za tento měsíc provolali, můžete použít službu Aktuální stav účtu. Po odeslání textové zprávy s příkazem vám přijde zpět textová zpráva s informací o částce, kterou byste měli na vyúčtování, kdyby vám přišlo v tuto chvíli. Částka by měla být poměrně přesná, i když některé částky se mohou započítat později (například za roaming – protože v takovém případě Oskar čeká, až roamující síť dodá potřebné údaje, což může chvíli trvat). Služba Aktuální stav účtu je dostupná ve všech verzích Oskarovy samoobsluhy (internet, hlas i SMS); za zjištění textovkou nic neplatíte (za odeslání ani za přijetí).

Obě tyto služby vám poslouží v případě, že chcete vědět, kolik jste již v aktuálním měsíci provolali. Pokud si ale chcete nastavit pevný limit, který nesmíte překročit, bude to již obtížnější. Není to ale neřešitelné. Stačí, když si nastavíte volací zálohu. Její nejmenší výše je 1000 korun. Když volací zálohu během jednoho měsíce provoláte, nemůžete volat dál, dokud zálohu nenavýšíte, nebo neskončí aktuální měsíc.

Podle průzkumů Českého Mobilu v České republice existují přibližně dva miliony předplacených karet, ze který se provolá více než 300 korun měsíčně. Právě tato skupina zákazníků už prý ví, kam a proč volá, a byl by pro ni vhodnější tarifní program (protože většinou ušetří). Spousta zákazníků ovšem nechce na tarifní program přejít, protože by neměla takovou kontrolu nad výdaji za telefonování. Tyto obavy by měly rozptýlit právě služby FlexiLimit a Aktuální stav účtu.