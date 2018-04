Čím nás Oskar překvapí příště?

V úterý jsme vás informovali o tom, že Oskarovi už funguje EDGE. Po několika měsících zatloukání se informace o nové technologie u nejměnšího operátora dostaly na světlo světa. Kolem Oskara se ale děly už během prázdnin zajímavé věci.

Jmenuji se Mobil, Oskar Mobil

Výrazné změny začaly už tím, že Český Mobil se přejmenoval na Oskar Mobil. Změnu obchodního jména komentoval mluvčí Oskara Petr Šindler tím, že Český Mobil je už minulostí. "Chtěli jsme Oskara dostat do názvu firmy," řekl Šindler.

To však byla jen jedna z překvapivých aktivit nejmladšího operátora. Od léta se jeho aktivita stupňovala. Kromě nových tarifů Naplno, které byly prvním krokem k přenositelnosti čísla, přes změnu tváře svých obchodů a několika malých služeb jako třeba spuštění registru zmeškaných hovorů. Posledním překvapením, byla pondělní zpráva o tom, že Oskar Mobil přebírá 12 obchodů firmy Phone House. „Phone House je pro nás vynikající strategická akvizice,“ řekla k převzetí ředitelka Oskar Mobilu Karla D. Stephens.

Proč se vydávaly dluhopisy?

Už s novým názvem Oskar Mobil, prodal na finančních trzích dluhopisy s vysokým výnosem v celkovém objemu 325 milionů eur (asi 10,5 miliardy Kč). Peníze z prodeje chce mobilní operátor použít k úhradě splatného dluhu a ke snížení výpůjčních nákladů. Dluhopisy mají splatnost sedm let a společnost je prodala za 100 procent nominální hodnoty. Výnos činí 7,5 procenta ročně, což je v souladu s očekáváním. Zájem o dluhopisy byl mimořádně silný a objednávky zněly až na dvě miliardy eur, řekl agentuře Reuters zdroj z finančních trhů v Londýně.

Oskar také díky penězům z dluhopisů splatil svůj dluh u České konsolidační agentury. Dlužnou částku ve výši 1,6 miliardy korun uhradil předčasně, protože původní splatnost úvěru byla až na konci roku 2009. Pohledávka na agenturu přešla v roce 2002 z ČSOB jako část syndikovaného úvěru, který firmě původně poskytla zkrachovalá IPB, sdělil mluvčí ČKA Jiří Pekárek. Mluvčí Oskara Petr Šindler operaci odmítl ČTK komentovat.

Přijde Oskar s neomezeným datovým EDGE tarifem?

Testováním EDGE rozčeřil Oskar operátorské vody dokonale. Dosud v datových službnách vládli dva větší operátoři. Eurotel spustil už v srpnu svůj vysokorychlostní internet CDMA a T-Mobile ohlásil EDGE na vánoce. Oskarovi dodaly technologii pro provoz EDGE firmy Siemens a Ericsson. Po testování sítě začně zkoušení uživatelských nastavení a přípravy snadných návodů kterou provede vybraná skupina zaměstnanců Oskara, takzvaní "technoidi". Oskar tvrdí, že dosahované rychlosti se údajně pohybují kolem 200 kbps. T-Mobile oficiálně uvádí rychlost mezi 150 až 220 kbps.

U T-Mobile by měl stát EDGE tarif stejně jako současný GPRS. Jak stanoví ceny Oskar se neví. Zvlášť bude

zajímavé, jak se bude dařit případnému Oskarovu datovému tarifu. Jestli bude tarif neomezený za měsíční paušál a nebo nějaké bližší podrobnosti Šindler neuvedl, s tím, že na to je ještě brzy.

Z okolních zemích funguje EDGE na Slovensku, kde ho provozuje EuroTel. Toho čeká v nejbližší době přejmenování na T-Mobile a za tři měsíce od spuštění zaznamenal velký zájem o tuto službu. Pokrývá velká města a využívá roamingu. Stejnou cestou chce jít i český T-Mobile. "To, že si nejmladší operátor vybral stejnou technologii jako T-Mobile jen potvrzuje správnost naší volby. V každém případě je to dobrá zpráva pro uživatele - zákazníci všech operátorů budou mít rychlá mobilní data na dosah," zní stanovisko T-Mobile, které zaznělo z úst Martiny Kemrové.

Honba za prvenstvím

Operátoři brali prvenství v zavedení určitých služeb jako marketingový úspěch. Honička při zavádění GPRS a nebo MMS měla i několik ne zrovna šťastných důsledků. V případě GPRS si možná vzpomenete na prvenství Eurotelu, který spustil GPRS těsně předtím než tak měl učinit T-Mobile. T-Mobile pak se spuštěním raději počkal, tehdy zejména kvůli nedostatku vhodných telefonů. U EDGE je ale telefonů již dostatek a hon za prvenstvím patrně skončil při legendárním souboji o MMS Eurotel versus T-Mobile. Ten, kdo by službu spustil neodladěnou, by mohl důvěru v EDGE značně poškodit a paradoxně tak velice pomoci CDMA od Eurotelu.

Co nato říkají ostatní operátoři?

V Eurotelu zachovávají stoický klid. Mají své, celkem úspěšné CDMA, a konkurence je zatím v této oblasti moc netrápí. "EDGE jsme vyhodnocovali a vyhodnocujeme a z technologického hlediska můžeme EDGE spustit. Ovšem z pohledu zákazníka nabízí výrazně vyšší přenosové rychlosti a pokrytí technologie CDMA, a proto v našich současných plánech spuštění EDGE do konce roku nefiguruje," řekla mluvčí Eurotelu Diana Dobálová.

U T-Mobile to berou sportovně. Včera už zrychlili v rámci přechodu na EDGE svoje GPRS na 4+4. Díky tomu budou moci zákazníci odesílat data rychlostí až 85,6 kbps, což ocení zejména při odesílání e-mailů či uploadování souborů. Nejzajímavější je však to, že rychlost 4+4 timesloty bude dostupná i u EDGE potažmo u EGPRS, což umožní

uživateli T-Mobile EGPRS dosahovat rychlostí uploadu vyšších než u současného CDMA v síti Eurotel.

V současné době však zatím nejsou na trhu žádná zařízení, který by to podporovala. Někteří výrobci však již ohlásili jejich vývoj. CDMA2000 1xEV-DO by mělo tento náskok EDGE výrazně zredukovat se zavedením Rev. A (přelom 2005/2006), která má navýšit rychlost uplinku ze současných 153 kbps na 1,8 Mbps a rychlost downlinku ze současný 2,4 Mbps na 3,1 Mbps. GPRS Class 12 je již reálně dostupné a pokud máte zařízení, které jej podporuje (na našem trhu např. průmyslové modemy a PCMCIA karty Enfora), můžete jej využívat.

Co tedy bude?

Od Oskara se už můžeme dočkat opravdu všeho. Jeho schopnost přijít s překvapivou novinkou je opravdu udivující. Rozjel se opravdu famózně a do konce roku nás podle Šindlera ještě nějaké novinky čekají. Ale kdoví...

