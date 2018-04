Čím nás dnes Nokia překvapí?

Že Nokia ještě před koncem roku představí několik nových telefonů, si štěbetají i vrabci na střeše. Kolik novinek to přesně bude, ale ví jen v samotné Nokii a v síti odběratelů. Informace jsou však přísně tajné, což není u Nokie nic zvláštního, takže než přístroje oficiálně představí, můžeme o nich jen spekulovat. Zkusme tedy odhadnout, co nového na nás leader světového trhu s mobily chystá.

Začít můžeme u jediné novinky, kterou se Nokii před zvědavými novináři nepodařilo utajit. Jedná se o model 6100, který jsme vám podrobněji představili již před několika týdny. Jedná se o telefon velmi podobný již dobře známým modelům 7210 a 6610, z nichž ten první se právě začal prodávat. Jelikož informace o modelu 6100 pocházejí z velmi důvěryhodných zdrojů, asi se tohoto modelu dočkáme. Je však možné, že se bude jednat jen o zámořskou, tedy americkou variantu obou výše zmíněných modelů. Dostupné informace však o modelu 6100 hovoří jako o třípásmovém telefonu, pracujícím jak v obou evropských GSM pásmech, tak v americkém pásmu 1900 MHz. Nechme se tedy překvapit.

Další možnou novinkou Nokie asi bude nový komunikátor. Přeci jen model 9210(i) má již nejlepší za sebou a o tom, že Nokia nový komunikátor chystá, se mluví již velmi dlouho. Otázkou ale je, jak se bude jmenovat. Na konci minulého týdne uvedl švédský deník Mobil.se, že se bude jednat o model 9310. Jak známo švédský (norský) server Mobil.se (Mobil.nu) je o novinkách Nokie většinou více než dobře obeznámen, a proto jeho informaci převzal do svého servisu i Reuters. Mají tedy Švédové (Norové) pravdu? Asi ano, ale podle jiných informací by se nový komunikátor mohl jmenovat i 9230. Ono vůbec označování nových Nokií je teď trochu záhadou. Výrobce chrlí jeden model za druhým a nějak se mu v tradičním označování nedostává čísel, takže i podle jeho vlastních slov se můžeme dočkat reinkarnace legendárních označení 6110 a možní i 5110. První z nich by mohl pasovat na předpokládaný model 6100, jehož označení je poněkud netradiční a mělo by spíš označovat celou řadu než jednotlivý model. Zpátky ke komunikátoru, novinka by měla mít GPRS, integrovaný fotoaparát a Bluetooth, opět vcelku reálné a logické vylepšení modelu stávajícího.

Pojďme dál, Nokia má představit ještě minimálně jeden nový telefon. Podle některých zdrojů, které už ale nejsou tak důvěryhodné jako v předchozích dvou případech, by se mohlo jednat o variantu luxusního modelu 8910, tentokrát již s barevným displejem a označením 8950. Jak označení, tak integrace barevného displeje se zdá být logická, ovšem tato informace je velmi čerstvá a nezapadá do zákulisních šeptand, které již několik týdnů hovoří o novém komunikátoru, potvrzují model 6100 a spekulují o novém odolném telefonu. Právě o odolném telefonu se ale neví v této chvíli téměř nic. Mohl by to snad být model 6350, který bývá na některých diskusních fórech zmiňován. Z označení by se mohlo usuzovat na odolnou variantu modelu 6310(i), což opět připomíná analogii s dvojicí předchozích modelů 6210 a její odolné varianty 6250. Mimochodem, vzpomínáte si na ní ještě? Další možností je, že se bude jednat o nástupce modelu 5210, který je téměř rok starý a ke všemu vychází z babičky - Nokie 8210. I v tomto případě by se novinka dala vcelku realisticky očekávat. No a poslední variantou, která se z dostupných informací nabízí, je možnost, že Nokia 6350 - pokud vůbec bude existovat, bude úplně něco jiného, logicky pak nástupce Nokie 6310(i).

Když to shrneme, tak Nokia jako sůl potřebuje nový komunikátor, když současnému chybí především GPRS. Zde lze reálně novinku očekávat. Ani nový odolný telefon není nereálný, možnosti jsou dvě, buď nástupce modelu 6250, nebo nástupce o třídu níže posazeného modelu 5210. Jediné zatím dostupné informace jsou k modelu 6100, ten je ale jen jinou designérskou variantou dvou aktuálních novinek Nokie - modelů 7210 a 6610. Potřebuje Nokia i třetí variantu, nebo plánuje tímto telefonem nahradit již nepříliš atraktivní model 6310(i)? Nelogická není ani varianta inovovaného modelu 8910 s barevným displejem, který jinak prý Nokia plánuje již pro všechny nové telefony. Možná se finský gigant pochlubí i nějakým novým low-endem, nebo bude svět šokovat něčím podobným, jako je Nokia 3650, či uvede na trh jen nějakou další „íčkovou“ variantu některého současného modelu. Možná že ale všechno bude ještě úplně jinak a dozvědět bychom se to měli již dnes odpoledne. Sledujte náš server, jakmile Nokia své novinky představí, okamžitě vás o nich budeme informovat.

Pokud víte nějaké další podrobnosti, podělte se s nimi v diskusi.