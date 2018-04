Čím na knihy - DeepReader a PalmReader

DeepRader

Prvním programem, který bychom vám dnes chtěli představit, je DeepReader od R Zane Rutledgeho.

Je to $12 shareware produkt, který je zaměřen jednoúčelově na pohodlné čtení knih. Má vynikající výbavu (viz srovnávací tabulka na konci článku) včetně vylepšeného písma i vlastních znakových sad Berylium a Frobisher. Písmo umí technologii vyhlazování písma "anti-aliased" - na barevných Palmech používá "color-frienging" pro zlepšení rozlišení zobrazených fontů. V těch fontech se ale skrývá zatím asi největší nedostatek programu - neumí totiž česky a nezobrazí vám korektně text s diakritikou. V době psaní recenze (testoval jsem verzi 1.032) se testovala beta 1.1, ale zatím nejsou další informace o případné podpoře národních znakových sad :-(

Je to jistě škoda, protože jinak je DeepReader opravdu povedeným programem. Jen mne zarazil trošku trhaný pohyb při automatickém posunu textu, určitě bych uvítal možnost změnit barvu Toolbaru a myslím si, že by takovýto program měl být schopen měnit barvu podkladu a textu (stačila by možnost přepnout do inverzního zobrazení).

Program podporuje obě vyšší rozlišení i ovládání jog-dialem, nejspíš ale českého uživatele odradí diakritika, tento problém ale může autor odstranit v dalších verzích. Pak by aplikace snesla i ta nejpřísnější měřítka.

DeepReader Program pro čtení elektronických textů. Autor: R.Zane Rutledge Verze: 1.032 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS Nároky na hardware: 345 kB Cena: $ 12 Hodnocení Palmare.cz + technologie "Color Smart Anti-Alias", vlastní fonty, účelný design i ovládání, podpora vyšších rozlišení a barevných modelů - neumí česky, trošku trhaný scrolling Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: (c) Palmare.cz 2001

Palm Reader a Palm Reader Pro

Produkty jsou z dílny společnosti Palm Inc.; PalmReaderPro je za poplatek $9,95 a PalmReader je jeho odlehčená verze, kterou si můžete stáhnout zdarma.

Program je velmi dobře zpracován a z hlediska schopností si v ničem nezadá s DeepReaderem (viz výše). To ovšem platí zejména o placené Pro verzi. Ale ani free verze není k zahození a umí dost věcí - ostatně, posuďte sami v přiložené tabulce.

Scrolling je plynulý, výhodná je možnost přepnutí do inverzního zobrazení i změna orientace obrazovek. V poslední verzi mají readery podporu vyššího rozlišení. Narozdíl od DeepReaderu mu nedělá problémy čeština.

Verzi PalmReaderPro jsme neměli, bohužel, možnost posoudit, protože je komerční a není v demoverzi. Informace o programu jsem čerpal ze stránek společnosti Palm Inc.

DeepReader Program pro čtení elektronických textů. Autor: Palm, Inc. Verze: 1.1.8 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS Nároky na hardware: 172 kB Cena: free, verze PalmReaderPro stojí $9,95 Hodnocení Palmare.cz + je free (v základní verzi), podpora vyšších rozlišení, otáčení obrazovky, plynulý scrolling - ve free verzi nemá vyhlazování písma Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 910 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: (c) Palmare.cz 2001