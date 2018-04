Cíle a plány Nového Mobilu

Nový Mobil je společností, která se účastní tenderu o licenci pro třetího operátora mobilní sítě - společnost ve středu presentovala svoje myšlenky týkající se cílů a plánů.

Je nutné mít na mysli to, že většina dat je zde zastoupena samotnými slovy a prohlášeními samotné společnosti a také to, že toto jsou cíle a plány, které nám společnost Nový Mobil nabízí. Obdobně jako u společnosti Orange nebo Vlna+.

Společnost NovýMobil charakterizují následující fakta:



NovýMobil je soutěžící společnost, která je ovládána českým kapitálem (51% vlastní česká telekomunikační firma Aliatel, 49% se dělí mezi skandinávské podniky Telenor a Telia). Ve všech ostatních sedmi konsorciích je většinový vlastník zahraniční.

NovýMobil spojuje silné provozovatele telefonních služeb, kteří prokázali pozitivní postoj k České republice. Aliatel působí na českém trhu od roku 1996, zatímco Telenor zde nabízí své služby v oblasti internetu a satelitní komunikace již od roku 1994.

Švédsko, Norsko a Finsko mají v současné době nejvyšší penetraci mobilních telefonů na světě - přes 50%. NovýMobil je odhodlán a schopen přivést český trh mobilních komunikací na úroveň těchto skandinávských zemí (v České republice je zatím penetrace mobilních telefonů asi 14%).

Telia a Telenor přinášejí do České republiky bohaté zkušenosti. Během uplynulých sedmi let vybudovaly v různých zemích světa "na zelené louce" 20 nových sítí GSM. Působí ve státech srovnatelných s Českou republikou jako je Řecko, Mad'a,rsko nebo Irsko.

NovýMobil je nadějí pro nadcházející liberalizaci českého telekomunikačního trhu zejména proto, že se díky širokému podnikatelskému záběru, zkušenostem a kvalitě všech partnerů konsorcia může okamžitě stát poskytovatelem integrovaných telekomunikačních služeb. Jeho aktivity totiž již dnes zahrnují jak pevné sítě (Aliatel), mobilní sítě (NovýMobil), tak i satelitní přenosy a připojení k internetu (Telenor).

NovýMobil vytvoří během příštích deseti let více než 2300 nových pracovních míst v české republice. Hodlá otevřít zákaznické centrum a oblastní provozní středisko v Ostravě, která patří mezi oblasti s vysokou nezaměstnaností. Podobná střediska menšího rozsahu otevře na různých místech v celé České republice.

NovýMobil má prostřednictvím Aliatelu k dispozici 200 místních pracovníků a více než 150 míst k vybudování základnových stanic. Konsorcium tak má již dnes potřebné zázemí pro rychlé zahájení provozu a rozšiřování sítě GSM a je schopno pokrýt území Čr signálem v krátkém čase. Dalším významným faktorem v tomto ohledu je stávající optická páteřní sít vlastněná společností Aliatel.

NovýMobil chce být zodpovědným členem společnosti a hodlá nabízet vzdělávací programy a určité výhody handicapovaným skupinám občanů.

Nabídka konsorcia NovýMobil je odvážná, ale realistická. Plány ohledně rozšiřování sítě a cenová politika jsou založeny na bohatých zkušenostech s rychlostí budování základnových stanic a skutečnými tarifními balíčky, které budou nabízeny jako součást portfolia služeb. Během dvou let dosáhne pokrytí 97% obyvatelstva (85% do konce června 2000) při dodržení vysoké kvality signálu a všech doplňkových služeb. Tarify sníží náklady na vlastnictví mobilního telefonu o přibližně 40% oproti současné cenové hladině.

Na tiskové konferenci se dále hovořilo o závazcích, které učinil Nový Mobil v soutěži o třetí licenci operátora mobilních sítí. Jedná se v první řadě o nižší tarify, než jsou dnes u jeho potencionální konkurence. Řádově se jedná o snížení až o 40% ze stávajících cen.

Další závazek hovoří o kvalitě sítě a rychlém rozvoji pokrytí. Nový Mobil totiž jako ostatně všichni uchazeči již má naplánovanou síť, ovšem díky působnosti jedné poloviny celého společenství NM má již jakousi základnu a to je alespoň částečné plus oproti jeho konkurenci.

Další závazek je spíše určen zákazníkům, což jistě všichni posoudí až po delší době. Tento tvrdí: "Slibujeme, že dodržíme naše sliby."