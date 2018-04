Do prodeje jde první čichací telefon. Bude stát 3000 korun

11:19 , aktualizováno 11:19

V předprodeji za 3 000 korun, posléze o tisícikorunu dráž si můžete pořídit první čichací telefon. Pak můžete komunikovat pomocí čichacích zpráv, třeba o tom, co právě obědváte. Je to stejně bláznivé, jako to zní.