Chytrý telefon za necelých 12 000 korun

Když se objevil Ericsson T68, tisíce lidí se zamilovali do telefonu s barevným displejem. Bohužel, tento pokrok něco stojí, a tak je třeba počítat s vysokou cenou takového mobilu. Nemusí však být tak vysoká jako u T68, což se snaží dokázat nová švýcarský firma Telepong, která přichází s telefonem za méně než 350 eur (12 000 Kč) vybaveným barevným displej, nezvyklým vzhledem a velkými ambicemi, jež se pokusí obhájit již v půlce příštího roku.

Na první pohled vám mobil od Telepongu asi ze všeho nejvíce připomene nějaký herní terminál, například gameboy. Do značné míry za to jistě může barevný displej, také ovládací klávesa je dosti podobná tlačítkům na nějakém hracím automatu. Ovšem narozdíl od herní konzole umí tento přístroj telefonovat, posílat zprávy a přenášet data. Přesto v sobě cosi z gameboye má - podporu her, v tomto případě vytvořených v jazyce java.

Je zřejmé, že nejde o obyčejný mobilní telefon, což potvrzuje i fakt, že má operační systém, který je založen na platformě Linux. Na displeji, který umí zobrazit 65 tisíc barev (stejně jako poslední telefony v Japonsku), se bude kromě jiného velmi dobře vyjímat i WAP. Prohlížeč podporuje zobrazování stránek ve verzi 1.2.1, přičemž nebudete muset na stahování dat dlouho čekat, urychlí ho totiž technologie rychlého packetového přenosu GPRS. Jako správný moderní mobil pochopitelně Telepong zvládá také posílat a přijímat EMS zprávy, jejichž pomocí lze přenášet kromě textu také obrázky, animace a melodie. Právě posledně jmenovanou komoditu si budete moci sami vytvářet ve skladateli, který podporuje i tvorbu polyfonických vyzváněcích melodií. Samozřejmě, nevložit do takto chytrého telefonu organizér by byl vyložený hřích, kterého se švýcarští tvůrci rozhodně nechtěli dopustit. Co ovšem překvapí mnohem víc, je kamera, kterou není třeba přikupovat, ale je přímo zabudovaná v základní verzi přístroje stejně jako u nové Nokie 7650.

Při pohledu na funkce a schopnosti tohoto mobilního telefonu je zřejmé, že bychom těžko hledali někoho, kdo by tento přístroj odmítl, zvláště za cenu na hranici 12 tisíc korun, která je srovnatelná s obyčejnými manažerskými telefony. Oproti nim je však mobil od Telepongu určen spíš lidem, kteří si chtějí se svým telefonem užít i nějakou zábavu - proto tedy kamera, libovolně nahrávatelné hry, EMS zprávy a barevný displej. Díky tomu lze jistě tolerovat i poněkud nezvyklý design, který vyžaduje nejen trpělivou a pokrokovou mysl majitele, ale také přeškolení na trochu jiné ovládání. Konzervativní uživatelé zřejmě Telepong zavrhnou, ale je mnohem více těch, kteří se změn nebojí. Jde o stejný skok, jaký udělala Nokia se svým modelem 5510, a ten si své obdivovatele již našel.

O tom, že tento přístroj není klasickým telefonem, ostatně mluví i výkonný ředitel společnosti Telepong, Christoph Atzwanger: „Naše mobily by neměly konkurovat klasickým přístrojům zaměřeným na telefonní hlasové služby. Mají mnohem blíž ke konzolím určeným pro hry a psaní zpráv. Také jsou připraveny maximálně využít možností služeb založených na 2,5 a 3 generaci mobilních sítí.“

Proti Nokii, která si také uvědomuje proměnu trhu a přináší terminály obracející naruby dnešní představy mobilního telefonu, bude mít Telepong těžkou pozici. Za pokusem nové firmy prosadit se na trhu mobilů však stojí nejen švýcarské peníze a preciznost, tak často s tímto národem spojovaná, ale také dobré načasování. Pokud nenastane problém, který by dokončení prvního terminálu nepředvídatelně protáhl, měl by se začít prodávat v červnu příštího roku. Do té doby by ho neměl žádný jiný telefon předehnat, rozhodně ne v takové cenové úrovni, jakou výrobce slibuje.