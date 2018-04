Chytrý telefon v trochu hloupém balení - Nokia 6280

Nokia 6280 byla představena již v červnu minulého roku společně se svou méně vybavenou sestřičkou, modelem 6111. Od novinky si výrobce slibuje, že naváže na dosavadní velké úspěchy manažerské řady čítající takové kulty mobilního trhu jako je 6310(i) či 6230(i). Tuto ideu výrobce ale jednoznačně sráží použitá konstrukce, která cílovou skupinu rozhodně masově neosloví. Za nástupce 6230i je jednoznačně považován model 6233, který má ale zpoždění. - více zde...

Nokia 6280 tak své místo najde na podobné pozici, na které se v tuto chvíli nachází módní model 6111. Ten má za úkol nabídnout alternativu k Nokii 6230i. Je tak určen pro náročné uživatele, kteří ale dbají i na svůj styl. Novinka bude podobnou úlohu plnit vedle již zmiňovaného nástupce manažerského modelu, avšak s tím rozdílem, že oproti nynějšímu velmi dobře vybavenému slideru se nebudete muset omezovat. Nokia 6280 nabídne vše, co nejvyšší model, a navíc přidá i notnou dávku stylu.

Vzhled - elegantní cihlička

Vzhled novinky využívá všechny prvky stylu, který Nokii přinesl velký úspěch u modelu 6101. Finský výrobce se tak poučil se svých extravagantních pokusů a používá jednoduchý uhlazený styl, který je ale velmi přitažlivý.

Výrobce se opět přiklonil ke kombinaci černé a stříbrné barvy, která telefonu dodává punc elegance. Malou výtku ale máme k lesklé povrchové úpravě, která velmi ráda zachytává jakékoli nečistoty. Boky přístroje jsou navíc z černého pogumovaného plastu, kde se otisky prstů zachytávají mnohem více. Hadřík by tak měl být povinnou výbavou v základním balení.

Telefon má rozměry 99 x 46 x 21 mm, nejedná se tak o žádného střízlíka. V kapse tuhle Nokii ucítíte i díky její váze 115 gramů, která může směle konkurovat i některým chytrým telefonům. Od nich, tedy lépe řečeno od komunikátorů Nokia, přebrala tato novinka i baterii. Ta se může pochlubit kapacitou 970 mAh a telefonu zajistí až čtyři hodiny hovoru či 250 hodin v pohotovosti.

První, co vás na novém modelu zaujme, je brilantní displej. Ten zabírá většinu z přední části telefonu a hrdě se chlubí svými parametry. Má také proč, jelikož displej s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů a podporou 262 tisíc barev se řadí mezi elitu.

Jeho rozměry jsou přibližně 34 x 45 mm a kromě výborných parametrů překvapí i skvělou čitelností jak na slunci, tak z jakéhokoli úhlu pohledu. Displej je samozřejmě aktivní TFT. Pod ním nalezneme plastový výstupek pro jednodušší vysouvání přístroje a čtveřici funkčních kláves společně s čtyřsměrnou navigační klávesou s potvrzovacím středem. Nad displejem se pak skromně ukrývá VGA kamera pro videohovory a mřížka reproduktoru.

Obvod telefonu pak skrývá téměř tradiční ovládací prvky. Naleznete tu multifunkční kolébkovou klávesu pro korekci hlasitosti hovoru, přehrávaných skladem či při fotografování sloužící k ovládání zoomu. Na shodné straně se nachází i klávesa pro spuštění fotoaplikace a následnému fotografování či natáčení videa.

Spodek telefonu již klasicky okupuje systémový konektor a zdířka pro nabíječku. Na levé straně pak hrdě trůní dvířka kryjící slot pro paměťové karty miniSD. Netřeba snad komentovat, že nad neustálou obměnou formátu paměťových karet nám zůstává rozum stát. Krom slotu se tu nachází i reproduktor spojený s okénkem infraportu a klávesa pro ovládání funkce Push to Talk.

Horní okraj výsuvné části telefonu dostal do vínku klávesu pro zapnutí/vypnutí telefonu a změnu profilů. Její umístění je ale silně nepraktické, jelikož při vysunutém telefonu nelze téměř ovládat. Pokud se o to přece jen budete snažit, přístroj se vám s největší pravděpodobností zasune.

Zadní strana je tvořena jedním velkým plastovým výliskem. Ten postrádá jakoukoli nápovědu k tomu, jak jej máte (například pro výměnu SIM karty) sejmout. Po chvilce trápení se to povedlo i nám a budoucím uživatelům jen poradíme, ať se nebojí větší síly. Výlisek je ozdoben minimalisticky vyhlížejícím stříbrným oválkem, který ukrývá optiku vestavěného dvoumegapixelového fotoaparátu. Ta je doplněna i o malé zrcátko a přisvětlovací diodu.

Celkové zpracování telefonu by se dalo označit za výborné jen v případě, že nebudeme brát v úvahu vysouvací konstrukci. Ta se totiž má ještě co učit, například od konkurence z Asie. Už teď má tato Nokia malou vůli a lze tak jen doufat, že se při běžném používání nebude nadále zvětšovat.

Klávesnice a ovládání - menu na čtyři způsoby

Alfanumerická klávesnice se Nokii opět povedla. Je tvořena třemi sloupečky, z nichž ten prostřední je lemován stříbrnou linií. Je to nejen elegantní, ale i užitečné pro lehkou orientaci prstů. Jednotlivé klávesy jsou pak nepatrně vybouleny směrem ke své horizontální ose. S nahmatáním toho správného tlačítka tak nebudete mít sebemenší problém.

Klávesy jsou vyrobeny ze stejného pogumovaného plastu jako boky přístroje. To s sebou přináší i trošku gumovější nádech jednotlivých stisků, který nemusí každému vyhovovat. Zdvih kláves je ale příjemný a o stisku dostatečně výrazně informují. Popisky ve tmě svítí bíle, přičemž směrem ke spodní řadě klávesnice světlo ubírá na své intenzitě.

Hlavní ovládací prvky našly své místo na vysouvací části přístroje. Tvoří jednolitý blok s výrazným profilováním, které zajišťuje snadnou orientaci. Nachází se tu dvě kontextové klávesy a klávesy pro ovládání hovoru, mezi nimiž vystupuje čtyřsměrná ovládací klávesa s potvrzovacím středem. Ta je tvořena chromovým čtverečkem a i přes naše původní obavy se s ní pracuje skutečně výborně.

Ovládání telefonu je tak bezproblémové i při zasunutém přístroji. Logika ovládání se již léta nemění, pokud jste někdy měli v ruce Nokii, sžijete se s novinkou velmi brzo. Hlavní menu je standardně tvořeno maticí dvanácti ikon, u nové verze systému Series40 si jej můžete po vzoru symbianových přístrojů i libovolně přeskládávat.

Nokia nabídla i možnost čtyř podob hlavního menu - matice, matice s popisky, běžný vertikální seznam nebo podobu záložek, kterou známe především ze Samsungů. Ikony a názvy jednotlivých položek se opět podrobili konvergenci k S60, místo starého Výpisu volání se budete muset pro přehled všech hovorů obrátit na Protokol. Barevné sestavy, spořiče i možnosti uložit si libovolnou tapetu na displej už bereme téměř jako samozřejmost.

Již u modelu 6111 jsme se mohli setkat s aktivním pohotovostním režimem. V jejím případě jsme ale novou funkci spíše zatracovali, u novinky ji ale s nadšením vítáme. Může za to především rozměrný displej, na kterém zobrazované informace vypadají už mnohem lépe. Nokia by i přesto mohla trošku zapracovat na přehlednosti. Aktivní režim vás informuje o přehrávaných skladbách či datu a k němu příslušejících událostech.

Velmi kladně hodnotíme možnost uložení jednoduchých poznámek přímo v pohotovostním stavu. Nemusíte se u nich zabývat nastavováním upozornění či jinými zbytečnostmi a k jejich editaci se dostanete přímo z pohotovostního režimu. Lze si tak velmi jednoduchým způsobem připomenout například nákup či jinou drobnost.

Telefonování - 500 kontaktů vám musí stačit

Telefonování s novou Nokií je velmi příjemná záležitost. Díky výsuvné konstrukci máte mikrofon téměř u úst a protější strana si tak na kvalitu zvuku stěžovat skutečně nemůže. Stejně tak budete spokojeni i vy, jelikož kvalita reproduktoru je velice dobrá a to i v případě hlasitého odposlechu, který novinka podporuje. S přístrojem se dovoláte téměř po celém světě, jedná se o tribandový telefon navíc s podporou sítí tředí generace WCDMA. Ta s sebou přináší i možnost telefonování pomocí videohovorů.

Do telefonu uložíte pouhých 500 kontaktů, přičemž ke každému z nich lze přiřadit až pět telefonních čísel a celou paletu dalších údajů jako email, webovou adresu či poznámku. Pro velké nadšence multimedií je připravena i možnost přiřazení obrázku nebo videa, které se zobrazí na displeji při příchozím hovoru. Omezení kapacity adresáře na minimálně poloviční paměť oproti svým předchůdcům se ale téhle Nokii nemusí hned tak vyplatit.

Pohled do adresáře může mít několik podob. Zobrazit se tak mohou pouze jména, jména s čísly či jména s přiřazenými obrázky. Pro lidi s horším zrakem si připravila Nokia možnost nastavení velikosti písma. Naleznete jej buď přímo v nastavení kontaktů, nebo v souhrnném nastavení přístroje. Na jednom místě si tak můžete zvolit velikost písma, kterou chcete používat u kontaktů, zpráv či prohlížení webu. Nokia 6280 podporuje i službu Presence, díky které můžete využívat rozšířených voleb seznamu. Bohužel tuto službu podporují jen některé telefony Nokia.

Zprávy - java a email se stále nerozvedli

Velikost textu lze měnit i přímo v nastavení jednotlivých aplikací, včetně editoru zpráv. Ten dokáže s nejmenším fontem zobrazit celých jedenáct řádků textu, které můžete vyplnit velice rychle díky podpoře slovníku T9. Ten píše s diakritikou, před odesláním ji ze zprávy ale odstraní. Zarytí oponenti prediktivního psaní si jej mohou v nabídce nastálo vypnout.

Editor nese novou podobu ve vzoru S60. Na jednom místě tak naleznete jak pole pro příjemce, tak pro samotný text zprávy. Zprávy mohou mít více částí, celkem lze naráz odeslat až 913 znaků. O jejich využití jste informováni po celou dobu psaní, stejně tak jako o počtu výsledných zpráv. Paměť telefonu pojme nespočet SMS zpráv, potvrzení o doručení se hromadí v samostatné složce. Odtud se dají lépe spravovat, především jejich hromadné vymazání je velkým přínosem.

Editor zpráv MMS se velmi polepšil a uživateli nabízí spíše vzhled jakéhosi průvodce, který celou tvorbu multimediální zprávy maximálně zjednoduší. Nokia nabízí i speciální formy zpráv jako Pohlednice či blesková a zvuková zpráva. Navíc můžete s touto Nokií komunikovat i pomocí služby Push to Talk.

Do celkového výčtu tak chybí už jen podpora emailu. Tu zde sice naleznete, ale jak se zdá, emailový klient si snad slíbil doživotní věrnost s Javou. Jejich rozvod by byl ale mnohem přínosnější, jelikož takhle jste omezováni nedostatečnou integraci emailového klienta v přístroji. Při prohlížení galerie vám tak telefon nabídne pro odeslání jen Bluetooth a MMS. I přes podporu příloh navíc neodešlete ani fotografii v maximálním rozlišení, jelikož jejich velikost je omezena na 100 kB.

Organizace a data - UMTS, EDGE, GPRS...

Organizační schopnosti novinky opět trochu povyrostly. Stále se můžeme potkávat se skvělým kalendářem, který jako hlavní zobrazení nabídne měsíc nebo týden. Pod základní tabulkou byl navíc vyhrazen prostor pro přehled aktuálních událostí, které mohou mít několik různých formátů a lze u nich nastavit i opakování.

Kromě kalendáře je k dispozici také úkolovník a poznámkovač. Uložené události v kalendáři a nesplněné úkoly se pak zobrazují v aktivním pohotovostním režimu. Budík si poradí i s hudbou ve formátu MP3 nebo rádiem a lze mu nastavit i opakovaní ve vybrané dny. Nabídku pak ucelují aplikace jako je diktafon, kalkulačka, konvertor, světový čas či stopky.

Pokud se ptáte na datové schopnosti telefonu, jsou výborné. Kromě zastaralého HSCSD si přístroj poradí i s GPRS/EDGE a především daty v sítích WCDMA. K počítači jej pak připojíte pomocí USB kabelu, infraportu nebo modernější technologií Bluetooth (ve verzi 2.0!).

O komunikaci se stará běžný softwarový balík PC Suite, který dostanete v základním balení společně s přístrojem a dokonce i datovým USB kabelem. V běžné praxi lze s telefonem dosahovat datových toků pohybujících se kolem 300 kbps v obou směrech. Na internet se dostanete i pomocí vestavěného prohlížeče v telefonu.

Zábava - VGA video? Proč ne!

Zábavní funkce jsou u Nokie 6280 zastoupeny celou škálou vymožeností od rádia, přes přehrávač MP3 souborů až po dvoumegapixelový fotoaparát s malou libůstkou v podobě kvalitního videa. V základním balení naleznete i stereofonní headset, který jsme ale neměli k dispozici a nemůžeme tak soudit jeho kvalitu.

Pro poslech hudby ve formátu MP3 je veledůležitá i paměť přístroje. Vnitřní je ale bohužel velmi malá, necelých 10 MB sdílené paměti může napravit jen přiložená paměťová karta. Ta bude mít kapacitu 64 MB, takže Nokia se nikterak nevytáhla. Pro poslech oblíbených skladeb ale stačí, pro hudební nadšence je přínosem i již zmiňované rádio.

Vestavěný fotoaparát má rozlišení dva megapixely, dokáže tak pořizovat snímky s maximálním rozlišením 1600 x 1200 obrazových bodů. Aplikace fotoaparátu nabízí široké možnosti nastavení včetně sekvenčního snímání či nočního režimu. Fotoaparát nabídne i osminásobný digitální zoom. Pořízení skutečného záběru je ale značně zpožděno oproti zvuku závěrky, což není zrovna příjemné. Zvolit můžete i cílovou paměť pro ukládání.

Výsledné fotografie ale oko vůbec nepotěší. Kvalitních výsledků lze dosáhnout jen za jasného dne, již při zatažené obloze kvalita snímků rapidně klesá. Fotografie interiéru jsou pak silně podprůměrné. Při přiřazení výsledné fotky ke kontaktu jsme se také setkali s praktickým problémem, kdy je snímek natočen o devadesát stupňů. S telefonem totiž fotíte na šířku a integrovaný editor obrázků vám dovolí doplnit do fotografie text nebo různé kýčovité obrázky, ale tak triviální funkci, jako je natočení, se nám nepodařilo objevit.

Velmi chvályhodnou novinku nalezneme ale v nastavení rozlišení videa. Zde najdete téměř magické spojení 640 x 480, tedy VGA rozlišení. Nokia tak potěšila nejedno srdce, bohužel jsme se ale u videa setkali s obrovskými problémy. V první řadě telefonu trvá neskutečně dlouhou dobu, než video uloží - tedy to v tom lepším případě, v horším vás pak odmění samovolným restartem. Druhý problém se projeví při pokusu o přehrání již uloženého videa - video v maximálním rozlišení telefon ve většině případů nedokázal přehrát. Přisuďme to ale ne zcela finálnímu vzorku.

Kromě hudby, videa a fotek můžete telefon použít i pro ukrácení dlouhé chvíle pomocí tří povedených Java her. Golfu jsme moc na chuť nepřišli, jelikož jeho hratelnost není moc dobrá. Stejně by se dalo mluvit i o dalším pokračování tradičního hada. Automobilové závody rallye jsme ale velice rádi otestovali a krom slušného počtu posbíraných pohárů máme zas o něco silnější palce. Tahle hra se povedla.

Suma sumárum

Proč ho koupit? stylová konstukce

skvělý displej

skvělá výbava

VGA video

datové schopnosti Proč ho nekoupit? nedostatky v konstrukci

omezení adresáře

malá paměť

cena Kdy? březen 2006 Za kolik? cca 13 000 Kč včetně DPH

Nokia 6280 je skutečně velmi dobře vybavený telefon. V analogii s předchozími odstavci tak musím pochválit nejen skvělý displej, ale i datovou výbavu, skvělé organizační schopnosti a podporu VGA videa. Velmi mrzí omezení telefonního seznamu, nepříliš kvalitní fotografie a malá vnitřní paměť přístroje. Výbavou se ale řadí tenhle model mezi elitu a bez drobných nedostatků by už neměl výrobce téměř co zlepšovat. Tímto modelem míří Nokia mezi ty nejnáročnější uživatele. Její přání, aby se novinka stala nástupcem oblíbené 6230i, ale můžeme s klidem zavrhnout. Místo tohoto modelu je zcela jinde a to především kvůli nepříliš rozšířené, leč stylové, konstrukci. Nokia se má navíc ve vysouvací konstrukci ještě co učit od asijské konkurence.