Chytrý telefon s podpisem Sagemu a Microsoftu (první informace)

I francouzský výrobce Sagem se rozhodl přijít na trh s chytrým telefonem. S novinkou na poli chytrých telefonů vsadil Sagem na operační systém od Microsoftu. Nový Sagem bude postaven na platformě Microsoft Windows Mobile 2003 for Smartphones (MS Smartphone 2003). S Microsoftem má Sagem už zkušenosti z minulosti. Jeho model WA 3050 byl jedním z prvních mobilních telefonů s operačním systémem Pocket PC.

Nový smartphone od Sagemu bude třípásmový (GSM 900/1800/1900 MHz) a nabídne datovou podporu GPRS zatím neznámé konfigurace. Srdcem nového Sagemu s prozatímním označením S2004 bude procesor Intel XScale taktovaný na frekvenci 200 MHz. Operační paměť disponuje 32 MB. Vestavěná uživatelskou paměť má stejnou hodnotu a bude ji možné rozšířit pomocí paměťových karet SD. Na rozdíl například od konkurenčního modelu MPx100 od Motoroly bude nový Sagem vybaven integrovaným fotoaparátem pouze s VGA rozlišením. Na rozdíl od běžných Sagemů My X-6 nebo nového My X-7 bude smartphone disponovat snímačem typu CMOS namísto CCD. Chytrý Sagem bude schopen i pořizovat videozáznamy ve formátu MPEG4. Jako většina chytrých telefonů s operačním systémem MS Windows Mobile for Smartphones tak i připravovaný Sagem nabídne barevný aktivní TFT displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 tisíc barev. V telefonu nebude chybět vestavěný modem, ale připojení bude možné pravděpodobně pouze pomocí mini USB datového kabelu. Infračervený port nebo Bluetooth chybí. V telefonu nebude dále chybět podpora Javy (MIDP 2.0) a Wap 2.0. Jako vyzváněcí melodie bude možné použít jak skladby ve formátu MIDI nebo WAV, tak skladby MP3 nebo WMA.

Hlavní výhodou nového chytrého Sagemu má být jeho cena, která má být nejnižší v dané kategorii. Nový smartphone by měla pro Sagem vyrábět tchajwanská společnost Mitac známá svými véčky s operačním systémem Microsoft - Mio8380 a Mio8390. Nový smartphone má být podle svého výrobce určený pro široké spektrum zákazníků, kteří se na chytré telefony jinak dívají s nedůvěrou. Na trh by se měl Sagem s operačním systémem Microsoft dostat už v květnu. Kdy se objeví v ČR, zatím nevíme.