Chytrý telefon s PocketPC, to je CyBird

Pokud jste přemýšleli o tom, zda investovat do nějakého chytrého telefonu spojujícího mobilní telefon s PDA, máme pro vás dobrou zprávu: novinky v tomto oboru se objevují jako houby po dešti.

Jednu takovou si dnes představíme - jmenuje se CyBird a jejím výrobcem je korejská firma Cyberbank. Jak obrázek napovídá, jde o mobilní telefon spojený s PDA - v daném případě opět postavený na platformě PocketPC.

Už rozlišení displeje je fenomenální - VGA 640 x 480 bodů ve čtyřpalcovém displeji je násobek toho, co nabízí většina PDA. Displej je barevný TFT s 256 barvami a samozřejmě dotykový.

Co se technologických vymožeností týče, není to všechno. Když už jsme u PocketPC, tak si shrňme i další parametry: StrongARM procesor na 190 MHz, 16/32 MB RAM, 32 MB flash ROM a 16MB RAM pro přídavné vestavěné aplikace.

Jako vstupně/výstupní rozhraní poslouží infraport, RS232, Compact Flash slot typ 2 a hlavně Bluetooth rozhraní.

Zařízení váží 200 gramů a má rozměry 127 x 102 x 22mm.

Po softwarové stránce jde o klasické PocketPC. Setkáme se tedy s běžnými Pocket aplikacemi včetně přehrávače MP3. Navíc je zde software pro obsluhu mobilního telefonu, vyhrazeno je dokonce speciální tlačítko pro posílání SMS zpráv. Zařízení umí nahrávat i zvuky a části telefonního hovoru.

Důležitý je také emailový klient Pocket Outlook, ale hlavně Pocket Internet Explorer podporující HTML 4 včetně Javascriptu. WAP prohlížeč je rovněž k dispozici.

CyBird používá kolébku, v níž se může pohodlně synchronizovat s počítačem.

Zajímavým doplňkem je handset (vážně pro držení v ruce), tedy jakési bezdrátové telefonní sluchátko, do nějž můžete hovořit, které má na sobě zároveň miniklávesnici pro nejnutnější ovládání CyBirdu na dálku a jež lze dokonce používat i pro psaní na dotykovém displeji. Handset si ovšem musíte dokoupit, základní balení jej neobsahuje.

Nu, nyní něco málo zklamání. CyBird je zatím určen pouze pro CDMA sítě. Výrobce sice tvrdí, že jeho předělání na GSM sítě je možné, ale protože jde hlavně o OEM formu výroby, zatím tato předělávka čeká na svého zájemce. V praxi to znamená, že CyBird je zatím určen jen pro asijský trh...

CyBird je velmi zajímavé a odvážné řešení s přesvědčivými technickými parametry. Pokud by se někdo do nákupu GSM verze pustil, nezbývalo by než doufat, že GSM verze by podporovala GPRS. Své uplatnění v Evropě by CyBird určitě našel.