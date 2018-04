Robůtek se smartphonem je geniální. Zábavnější mobilní věc neexistuje

Je to bláznivá šílenost z Japonska, kde budí opravdu velkou pozornost. A to po právu. Malý asi dvacet centimetrů vysoký robůtek s humanoidními proporcemi totiž ukazuje pokrok v umělé inteligenci a jednu z možných cest od smartphonů k chytrým věcem.

RoBoHon totiž dovede nahradit váš smartphone a bude u toho neskutečně zábavný, byť možná při jeho používání budete vypadat jako blázni. Jakmile vás někdo uvidí s touto telefonickou panenkou u ucha, těžko pro to bude mít pochopení. Ale stačí předvést schopnosti robůtka a jistě se stanete centrem pozornosti. Příchozí hovor oznámí RoBoHon nejen zvoněním, ale také blikáním očí, jakmile jej uchopíte do ruky, natáhne se tak, aby se dal přiložit k uchu. Při hovoru vám bude doslova robot šeptat do ucha.

Hlasově ovládaný robot toho ale umí mnohem víc než telefonovat. Byť jako klasický smartphone jej asi většina uživatelů používat nebude, malinký dvoupalcový dotykový displej neskýtá moc možností pro běžnou práci. RoBoHon se však postará o zábavu, umí sám chodit a rozpoznávat například emoce, díky tomu pak s okolím interaguje. Může sloužit jako chodící kamera a nahrávat dění ve svém okolí či pořizovat snímky. Robot kráčející po stole se na vás třeba otočí a vyzve vás, abyste se usmáli. Odpočítá, mrkne očima a fotka je pořízena. Na povel umí Robohon zatancovat, neskutečně vtipně také vypadá, když sedící robůtek vstává.

Přímo na čele pak RoBoHon nosí malý projektor, kterým promítne na desku stolu nebo na zeď zvolené informace. Na dlouhé sledování filmů kvalita projektoru stačit nebude, ale třeba pro přehrávání krátkých videí z YouTube určitě stačí.

RoBoHon je dílem japonské firmy Sharp, která zatím nezveřejnila jeho cenu ani přesné datum dostupnosti. Měl by se prý začít prodávat někdy v polovině letošního roku a levná záležitost to určitě nebude. Do Evropy se tahle bizarnost nejspíš nedostane a to hlavně proto, že většina interakce probíhá v japonštině. Anglické povely sice také částečně RoBoHon zvládá, ale v „mateřském“ jazyce je sada funkcí širší.