Z hloupých chytré. Speciální řemínek to dokáže

Proč byste si měli pořizovat drahé chytré hodinky, když většinu dnes dostupných funkcí zvládne samotný řemínek? Tak nějak by mohlo vypadat motto polského studia uBirds, které na serveru Kickstarter představilo chytrý řemínek s označením Unique. Ten se dá připnout na prakticky jakékoliv hodinky a přidat jim pořádnou várku funkcí navíc.

Unique na první pohled vypadá jako zcela standardní, byť trochu nafouklý řemínek k hodinkám. Jeho rozměry jsou samozřejmě podmíněné faktem, že se do něj musí vejít veškerá elektronika včetně baterie. Řemínek samotný váží asi 40 gramů a jeho baterie by měla podle odhadů vývojářů vydržet zhruba 2 až 3 dny provozu. Samotné nabíjení by mělo trvat přibližně 90 minut.



Chytrý řemínek Unique nabídne hned několik hlavních funkcí. Jednak obsahuje senzory, které zaznamenávají vaší denní aktivitu – krokoměr, rychlost a vzdálenost vaší chůze či spálené kalorie. Díky notifikační diodě a vibracím vás řemínek upozorní na příchozí hovory, zprávy a další. Jeho povrch je navíc schopný rozpoznat gesta jako je dvojité poklepání, čímž můžete například rychle odmítnout hovor. Vibrace vás zase umí upozornit, pokud mobil někde zapomenete a vzdálíte se od něj. Díky přítomnosti technologie NFC můžete navíc využívat všechny její výhody, tedy například platby, vstupenky a další.

K Unique je samozřejmě dostupná také speciální aplikace, která je v současnosti dostupná pro operační systémy Android a iOS. Zde se dozvíte veškeré dostupné statistiky vaší denní aktivity, a také nakonfigurujete potřebné funkce. Propojení hodinek a telefonu je zajištěno pomocí technologie Bluetooth. Baterii v řemínku lze nabíjet bezdrátově pomocí přibalené nabíječky.

Co se designu řemínku týče, vývojáři se pořádně vyřádili na specializovaném nástroji na jejich webu, kde si můžete navrhnout celý Unique podle vlastních představ. A to jak co se jeho barvy a materiálu týče, ale také tvar či zapínací mechanismus je jen na vaší volbě. Možných kombinací je skutečně vysoké množství. Výrobci ale předem upozorňují, že řemínek není vodotěsný.

Unique půjde navrhnout podle vlastních představ

K hodinkám se řemínek dá připnout pomocí standardního mechanismu, který se dá vyměnit i bez pomocí hodináře. Součástí balení bude i nástroj, pomocí kterého snadno řemínek vyměníte. Jeho šířka bude dostupná ve variantách 20, 22, 24 a 26 mm.

V současnosti je řemínek stále v procesu vybírání peněz od zájemců na serveru Kickstarter. Zatím se mu poměrně daří, vybral více než polovinu potřebných financí za první týden kampaně. Řemínek Unique se současnosti v předprodeji dá objednat za 169 dolarů, tedy v přepočtu asi 4 100 korun plus poštovné. Jeho finální cena však bude pravděpodobně ještě vyšší. První zájemci by měli v případě úspěchu kampaně Unique obdržet v dubnu příštího roku.