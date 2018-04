Chytré Vánoce u O2: malé slevy na velký sortiment

Ve vánoční kampani se O2 rozhodlo nabízet jen přístroje Nokia, převážně s operačním systémem Symbian. Kromě úplně nové Nokie N8 za necelých 13 000 korun bude v nabídce třeba i nejlevnější chytrý telefon od Nokie, model 5230, za 2995 korun. Dalšími modely z vánoční nabídky jsou Nokie C3-00 a X3-02. Ke všem zlevněným telefonům dává O2 i Internet v mobilu na jeden měsíc zdarma.

Slevy se dotknou i mobilního internetu (pozor, nikoliv internetu v mobilu). Každý student s ISIC kartou, který si od 1. listopadu objedná O2 Mobilní internet sadu prostřednictvím internetu, za ni zaplatí jen 295 korun. Sada zahrnuje malý 3G USB modem, SIM kartu a 5 týdnů surfování zdarma.

Poté je už třeba si dokupovat balíčky na 24 hodin, a to buď po jednom, po pěti nebo po deseti dnech.

Další nabídka směřuje na všechny zákazníky, ať již nové nebo stávající, kteří mají nebo si chtějí pořídit mobilní internet na paušál. Na tři měsíce budou moci využívat u vybraných tarifů výhod (rychlosti a FUP) o třídu lepšího tarifu, než odpovídá ceně, kterou zaplatí. Pak se sami rozhodnou, s jakým tarifem budou chtít pokračovat.

Podobně to bude fungovat s vybranými tarify O2 NEON, a to pro každého zákazníka, který uzavře smlouvu na dva nebo tři roky. Za cenu nižšího tarifu budete moci plnohodnotně po tři měsíce využívat tarif vyšší, pak se opět rozhodnete, jaký si natrvalo vyberete. Další speciální slevy jsou připraveny pro živnostníky, zákazníky předplacených služeb nebo seniory. Za zmínku jistě stojí volání na 3 čísla v O2 síti za 0,50 Kč za minutu pro vlastníky předplacené karty, kteří si nabijí minimálně 300 korun. Výhodu lze pak využívat po celé 4 týdny, a to opakovaně.

Pro seniory je v nabídce speciální mobilní telefon Aligator A400 s velkými tlačítky, přehledným menu a SOS tlačítkem pro rychlé přivolání pomoci. V balíčku se SIM kartou, tarifem O2 NA!HLAS a 100 korunovým kreditem vyjde na 1445 korun.