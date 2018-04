Chytré už je kdeco – nyní i klávesnice

Přestavte si, že na mobilu máte namísto klasické číselné pohodlnou alfanumerickou klávesnici (číslice i písmena). Potom by se vám jistě psaly pohodlněji textové zprávy i vyhledávalo v telefonním seznamu. Jenže pokusů o napasování alfanumerické klávesnice do mobilů už bylo spousta a žádný se masově nerozšířil. Důvodem, proč prakticky jediným mobilem s alfanumerickou klávesnicí je Nokia Communicator (nyní ve verzi 9210), je velikost těchto klávesnic. Číselná klávesnice je pořád menší a lehčí a nikomu se dnes nechce kupovat si velký a těžký mobil.

Americká společnost Digit Wireless ovšem představila své řešení Fastap, které by mělo dostat klávesnice s písmeny i do současných mobilních telefonů – a to bez toho, že by se nějak výrazně zvětšila jejich velikost a hmotnost. Celé řešení je založeno na využití prostoru mezi klávesami. Vedle klasických dvanáctičíselných kláves (včetně znaků * a #) přidává Fastap ještě dalších 26 kláves s písmeny (a 7 dalších funkčních kláves). Vedle jedné číselené klávesy jsou vždy čtyři klávesy znakové.

Číselné klávesy jsou o něco nižší než klávesy znakové. Právě proto se i přes relativní přehuštěnost prostoru dají všechny klávesy stisknout bez toho, že byste dělali překlepy – přesněji míra překlepů by měla být nižší než s normální mobilovou klávesnicí. Když položíte prst na číselnou klávesu a stisknete současně i některé znakové, vůbec to nevadí – systém pochopí, že při této kombinaci stisků jste mohli chtít použít jenom jednu konkrétní číselnou klávesu. A naopak – když stisknete jednu znakovou klávesu a současně i jednu a více číselných, potom jste jednoznačně chtěli stisknout znakovou klávesu a číselnou jste stiskli jenom omylem. Dvě číselné klávesy současně stisknou nemůžete, protože tomu brání vyšší znakové klávesy. Pokud se vám vysvětlení a popis funkce zdají být poněkud krkolomné, vyzkoušejte si tuto interaktivní prezentaci.

Řešení Fastap je možné použít i pro zařízení se znakovou klávesnicí – mezi znaky je totiž možné rozmístit číselné a speciální klávesy. Na stránkách Digit Wireless si můžete přečíst spoustu argumentů, proč je jejich klávesnice lepší než ty současné a to i po započítání vlivu systémů rychlého psaní T9. Existuje tedy nějaký důvod, proč se s klávesnicí Fastap ještě nesetkáváme a zřejmě ani příliš setkávat nebudeme? Zřejmě ano, a oním důvodem je konzervativnost výrobců i uživatelů. Na obrázcích vidíte, jak vypadá klávesnice Fastap na prototypu mobilu. A i při zapojení opravdu bujné fantazie se nedá předpokládat, že by jinak vypadala i po zásazích designerů. Mobil s Fastapem by se zkrátka nemusel líbit tak jako ty současné, kde jsou klávesnice výrazným designovým prvkem. A to už vůbec nemluvíme o nutnosti upravit firmware (byť nejde o zásadní zásah), aby mohla být klávesnice Fastap použita. Potenciálních problémů je před Digit Wireless ještě spousta, a možná také proto se ještě nechlubí podporou žádného výrobce mobilů a hovoří pouze o tom, že první zařízení s Fastap by mohlo přijít do prodeje před koncem tohoto roku.