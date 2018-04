Chytré telefony konečně zapojí svou inteligenci

Každý týden si více než milion uživatelů pořídí mobilní telefon s vlastním operačním systémem. Stále jde jen o zrnko z osmiset milionů telefonů prodaných za uplynulý rok. Každoroční nárůsty v řádech desítek procent ovšem dávají tušit, že se jejich rostoucí podíl jen tak nezastaví.

Hlavní výhoda těchto telefonů spočívá v možnosti instalovat do menu nové aplikace, které mohou naučit starší přístroj nové funkce, nebo alespoň vylepšit ty stávající. Vyšší hardwarová náročnost operačního systému s sebou pak přináší vyšší výrobní náklady. Ty se společně s poplatky za licenci promítají do koncové ceny přístrojů, které tak patří k nejdražším na trhu.

Bylo by naivní se domnívat, že každý z toho milionu nových majitelů chytrých telefonů lační po tom, začít stahovat a instalovat nové aplikace, nebo za ně dokonce někomu platit přes internet další stokoruny. Stahování klasických programů je stále jen minoritní zábavou, kterou několika-řádově převyšují downloady mobilních her.

Smartphony přesto nejsou na světě zbytečně a nezdá se, že by měly zůstat jen hračkami pro hrstku mobilních fandů. Společnosti Freescale, Nokia a Symbian ohlásily minulý týden spolupráci na vývoji co možná nejlevnější jednočipové platformy, na které poběží operační systémem Symbian s grafickým prostředím Series 60.

Na low-cost platformy Texas Instruments zase míří chytré telefony s Windows Mobile. Hlavním cílem je umožnit výrobu chytrých telefonů i ve střední cenové kategorii a zkrátit dobu vývoje přibližně přibilžně na polovinu.- více zde....

Útočí na to viry, je to pomalé, drahé a běžní uživatelé aplikace nestahují. K čemu to bude levnější? Schopnosti chytrých telefonů využijí naplno operátoři. Menu telefonu mohou lépe přizpůsobit podle své nabídky a odlišit se jasně od konkurence. Zákazníci získají přehlednou nabídku dostupných služeb a jejich snazší ovládání.

Eurotel (zbylí dva operátoři myslím ne) třeba nabízí službu MMS Pohled. Fotku z mobilu odeslanou na číslo operátora vám vytisknou a jako papírovou pohlednici doručí na zadanou adresu. Pokud už některý zákazník ví o tom, že taková služba vůbec existuje, těžko si na dovolené vzpomene na správné číslo nebo specifický tvar MMS potřebný pro automat na druhé straně.

Chytrý telefon si přitom hravě poradí s formulářem, který by MMS ve správném tvaru poskládal. Přínos takového řešení je jasný: Operátor prodá službu, na kterou si jinak nikdo ani nevzpomene, a zákazník může pobavit přátele originální pohlednicí.

O této strategii hovořili na 3GSM kongresu například zástupci Vodafone a zdá se, že tento směr budou následovat i ostatní velcí hráči v mobilním průmyslu. Snahou bude omezit roztříštěnost platforem u telefonů v portfoliu a zaměřit se jen na dvě nebo tři z nich.

Telefony se speciálně upravenou verzi Series 60 pak nebude dodávat jen Nokia, která nejrozšířenější chytrou platformu proslavila. Licencovat ji budou i další OEM partneři. Dlouholetou smlouvu o dodávkách 3G telefonů uzavřel s Vodafonem například čínský výrobce Huawei. - více zde...

Chytré telefony se tak přestanou prodávat jen s tím, že si do nich můžete něco i dohrát, ale operátoři vám díky nim nabídnou lepší služby. Prvními takovými vlaštovkami jsou třeba T-Mobile Videozona nebo Eurotel Jukebox, které na jiných než chytrých telefonech nefungují. Příklady Apple iTunes nebo americké BlackBerry přitom ukazují, že právě služby podpořené dobrými aplikacemi dokáží oslovit opravdové masy.