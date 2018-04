Chytré hodinky TAG Heuer táhnou. Výroba zrychluje a chystá se nástupce

Vstup prvních chytrých hodinek TAG Heuer na trh je úspěšnější, než švýcarská manufaktura očekávala. Poptávka převyšuje nabídku a výrobce proto zvyšuje výrobní kapacity. Navíc už se začíná mluvit o jejich nástupci.

Hodinky TAG Heuer Connected byly představeny začátkem listopadu v New Yorku a šéf firmy J.C.Biver v rozhovoru pro deník Bloomberg uvedl, že je o netradiční časomíru značný zájem.

A to dokonce takový, že společnost téměř zdvojnásobila jejich produkci. Podle informací z minulých dnů evidují dealeři značky i ostatní prodejci objednávky na 100 tisíc kusů TAG Heuer Connected. Takový zájem přitom firma při jejich uvedení na trh ani neočekávala.

Connected se přitom o zájem nakupujících ucházejí s velmi sebevědomou cenovkou 1 500 dolarů. Její konečná výše se sice měla citelně zvednout na 1 800 dolarů vlastně jen několik týdnů před uvedením, ale nakonec zdražení tak markantní nebylo.

Aktuálně firma zvýšila produkci na dva tisíce kusů týdně, zatímco původní objem výroby byl 1 200 kusů za týden. Hodinky lze objednat přes internet, ovšem tento způsob prodeje skončí nejpozději v červnu příštího roku a Connected budou nadále výsadou jen kamenných prodejen. Stejnou formu prodeje ostatně TAG Heuer nabízí také u tradičních hodinek.

Zájem je, ale na Watch stačit nebudou

Těžko lze očekávat, že by chytré hodinky TAG Heuer odbytem předčily Apple Watch, které se za krátkou dobu na trhu staly jedničkou segmentu, ovšem i tak je současná poptávka po Connected pro výrobce úspěchem.

Zájemci o tyto hodinky se navíc pravděpodobně budou rekrutovat zejména mezi milovníky tradičních mechanických hodinek, což obecně o kupujících chytrých hodinek rozhodně nelze říci ani očekávat. Ostatně i šéf Applu Tim Cook opakovaně prohlásil, že jejich Watch si koupí především mladí lidé, kteří dosud ani nebyli zvyklí jakékoli hodinky nosit.

Cena TAG Heuer Connected násobně převyšuje jak základní cenu hliníkových Watch Sport (od 369 dolarů), tak i ocelových Watch, které začínají na 549 dolarech. Americký řetězec BestBuy v těchto dnech nabízí stodolarovou slevu na libovolné provedení hodinek Watch.

Pro zájemce o Connected však nemusí být seznam schopností a nabízených funkci nutně primární, pádným argumentem bude nepochybně i špičkové zpracování a celkově jméno a postavení, které značka TAG Heuer v hodinářském světě má. Takové zájemce nemůže od koupě odradit ani násobná cena oproti základním Apple Watch.

Nejistá sázka, která by se mohla vyplatit

Podle vyjádření šéfa společnosti byly Connected koncipovány jako testovací produkt, který měl zmapovat reakci a zájem zákazníků o chytré hodinky z dílen tradiční hodinářské značky. Po příznivých reakcích na prvotinu pak výrobce předznamenává příchod druhé generace.

Ta by podle Bivera mohla být představena koncem příštího roku, nejpozději začátkem roku 2017. Kromě lepších parametrů z pohledu použitého čipu, porce paměti nebo parametrů displeje mohou příznivci značky očekávat také luxusní verze hodinek, jejichž pouzdra budou obsahovat zlaté prvky i diamanty. Tím se samozřejmě jejich cenovka může dostat do závratných výšin. Zda do tak astronomických jako v případě Apple Watch Edition, které se zlatým pouzdrem a náramkem převyšují cenu 25 tisíc dolarů, můžeme zatím jen odhadovat.