Teď už bez vtipu, Samsung vážně zvažuje vývoj chytrých rukavic

Žádosti o udělení patentů na „elektronické zařízení vybavené senzory a způsob jeho fungování“ si společnost podala nejen u Korejského úřadu duševního vlastnictví (KIPRIS), ale také u Amerického patentového úřadu (USPTO).

Chytré rukavice se přitom podle přiložených obrázků velmi podobají těm z loňského aprílového vtípku. Již tehdy smyšleným rukavicím Fingers vtiskli grafici do dlaně flexibilní displej. Nicméně jisté rozdíly tu jsou.

Oproti aprílovým rukavicím, které podle tehdejších informací používaly vertikálně situovaný třípalcový flexibilní emo-LED displej, je v patentových žádostech flexibilní displej v rukavicích v horizontálním umístění s vyobrazením klávesnice v rozvržení podobném qwerty. V jeho blízkosti by se pak na palci měla nacházet patrně volitelná funkční senzorová klávesa.

Rukavice mají být vybaveny řadou senzorů, s nimi Samsung počítal i v případě smyšlených rukavic Fingers. Jaké další případně vlastnosti chytrým rukavicím výrobce vtiskne, je otázkou vývoje. Třeba se uživatelé také dočkají 16MPix fotoaparátu a paměti RAM o kapacitě 4 GB jako u Fingers.

Samsung každopádně ukázal, že zařízení, které bylo myšleno původně jako vtip, se může stát skutečností. Položme si však otázku, jak pohodlné by bylo používání takové technologie v parných letních dnech. A vyplatí se v zimních měsících investovat výrazně vyšší sumu do něčeho, co má přednostně ochránit naše ruce před zimou?