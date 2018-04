Připojte ke svému smartphonu chytré plavky. Nespálíte se

Bikiny vybavené odnímatelným UV snímačem nositelku přes chytrý telefon upozorňují, že se má namazat opalovacím krémem.

„Napadlo mě to, když jsem viděla lidi opalující se na pláži,“ vysvětluje Marie Spinaliová. Od poloviny května její firma Spinali Design v Mylhúzách na východě Francie nabízí tuto novinku prostřednictvím svých internetových stránek.

„Řekla jsem si, že jsou květináče, které upozorňují, když má rostlina žízeň, a tak by bylo dobré vymyslet něco, co by lidi varovalo, že na ně slunce praží příliš silně,“ dodává mladá žena, která doufá, že letos prodá tisícovku nových plavek. Ty jsou kompletně vyrobeny ve Francii a zatím jsou určeny pouze pro ženy.

Na plavkách, které se vyrábějí na míru a stojí 149 eur (asi čtyři tisíce korun), je umístěn malý černý vodotěsný receptor, který měří sílu ultrafialových paprsků. Informace se posílá na smartphone nebo tablet uživatelky, která předtím upřesnila typ pleti a úroveň opálení. Aplikace pak na základě všech těchto údajů vyšle „alarm“, že je třeba se namazat opalovacím krémem. Upozornění může být vysláno i na chytrý telefon třetí osoby, která majitelku plavek namaže.

„Není to žádná hračka. Když si lidé vzpomenou, že se namažou, je často už pozdě, již se spálili,“ říká Marie Spinaliová.

Podle viceprezidentky francouzského svazu dermatologů Claudine Blanchetové-Bardonové jde o zajímavou novinku, neboť všechno, co může lidi varovat před ultrafialovými paprsky, je dobré.

„Avšak ta skutečnost, že jde o bikiny, není v pořádku. Nejlepší ochranou proti slunci je nevystavovat se mu příliš a nesvlékat se,“ zdůrazňuje expertka, která každoročně pořádá den prevence proti rakovině kůže.

Receptor zatím není vyloženě zabudovaný do plavek, takže když se chce uživatelka opalovat na břiše, musí ho sundat a dát na osušku.

„Na receptorech ultrafialového záření napojených na mobilní aplikaci není ve skutečnosti nic nového ani revolučního,“ konstatuje Thomas Remilleret, redaktor specializovaného serveru Objetconnecte. „Nicméně v zásadě jde o zajímavou věc, neboť odpovídá potřebě. Cena je ovšem příliš vysoká,“ dodává.

Autoři projektu sní do budoucna o tom, že přejdou k následující etapě: „Spolupracujeme s vědci zabývajícími se nanotechnologiemi z Komise pro jadernou energii v Grenoblu, abychom vyvinuli miniaturní receptory, které budou zcela integrovány do látky,“ uvádí Marie Spinaliová.

Následovat mají modely pro muže a také pro děti, které navíc budou schopny drobotinu lokalizovat, pokud se na pláži ztratí.