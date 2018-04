Chytré novinky: pod taktovkou HTC, i-mate a E-TENu

World Mobile Congress je pro všechny fanoušky mobilní komunikace velkým svátkem. Prezentaci svých nových mobilních telefonů každoročně využívá vyšší počet vystavovatelů. Přinášíme vám stručný přehled toho, co vše bylo na GSMA ze světa Windows Mobile k vidění.

HTC aneb žádné velké překvapení

Nejúspěšnější výrobce Windows Mobile přístrojů High Tech Computers (HTC) v Barceloně sice nepředvedl nijak výjimečné přístroje, o to větší zájem vzbuzovali jeho konkurenti. Tedy, ne že by vylepšené HTC Advantage nebo očekávaný HTC Shift nebyly zajímavými počiny, ale na druhý jmenovaný už čekáme příliš dlouho. Model HTC X7510 je jen vylepšený přístroj s několika zajímavými funkcemi, a tak byl vlastně jediným úplně novým přístrojem z řad HTC model Pharos (P3470).





Pharos zaujal elegantním designem a slušnou výbavou, které vévodí velká RAM, satelitní navigace a fotoaparát s 2MPix snímačem. Zamrzí ale absence wi-fi a chybějící podpora sítí UMTS. Předběžná cena okolo 12 000 Kč ale tak zajímavá není a pharos tak dost možná levnější a vybavenější konkurence doslova ušlape.

HTC Pharos - popis a technická specifikace

HTC X7510 - popis a technická specifikace

HTC Shift - technická specifikace

E-TEN aneb komunikátory Glofiish nabírají na obrátkách

E-TEN vzbuzoval veliký zájem především díky kompaktnímu PDA telefonu s modelovým označením V900. Ten před několika týdny vzbudil rozruch po uveřejnění fotografie, na které komunikátor dával na obdiv anténu k příjmu TV signálu. Dnes, po znalosti kompletní specifikace, můžeme říci, že byl tento rozruch oprávněný a V900 nabídne opravdu více než slušnou výbavu.





Zaujme především rychlý procesor, 128 MB operační paměti (čtyřikrát hurá) a jemný VGA displej. Největším lákadlem však zůstává zmíněný příjem TV signálu. Připočteme-li k tomu GSM/UMTS signál s podporou GPRS/EDGE a HSDPA, integrovaný wi-fi modul i satelitní navigaci, potom dostaneme jeden z nejvybavenějších přístrojů svého druhu vůbec. Doufejme jen, že to E-TEN nepokazí tradičně nevyladěnými ROM.

E-TEN Glofiish V900 - popis a technická specifikace

Další novinkou v barvách E-TENu je WM 6 komunikátor s označením M810. Ten zaujme elegantním designem a vysouvací QWERTY klávesnicí, kterou tak trochu prozrazuje trochu vyšší tloušťka necelých 18 mm. Čelní straně dominuje QVGA dotykový displej úhlopříčky jedenasedmdesáti milimetrů. Nad zobrazovací jednotkou je potom sluchátko telefonu a 3G kamera pro videohovory. Pod displejem je čtyřsměrný navigační prvek s potvrzovacím středem a dále čtveřice užitečných tlačítek (dvě kontextová a dvě na správu telefonních funkcí).

Hnací jednotkou přístroje je čip Samsung s taktem rovných 500 MHz, kterému asistuje jen 64 MB RAM. Operační systém zabírá asi polovinu z 256 MB FlashROM, kterou půjde navýšit paměťovou kartou typu microSD. M810 disponuje univerzálním telefonním modulem, který podporuje všechna čtyři GSM pásma a zvládá i komunikaci ve třech frekvenčních pásmech UMTS. Z datových přenosů je k mání GPRS/EDGE třídy 10 a navíc i velmi rychlé HSDPA, jehož teoretická datová propustnost končí na hodnotě 3,6 Mbps.





Spojení s bezdrátovou sítí zajistí wi-fi modul standardu 802.11 b/g, k přenosu menších souborů výborně poslouží bluetooth modul s podporou rychlých datových přenosů. M810 zastoupí i satelitní navigaci, která se dnes u WM komunikátorů objevuje stále častěji. Hlavním fotoaparátem, jehož objektiv je umístěn na zadní straně, pořídíte fotografie s rozlišením nejvýše 1 600 x 1 200 obrazových bodů.

Kromě těchto dvou novinek výrobce na barcelonském výstavišti prezentoval i starší přístroje. E-TEN X650 je přímým nástupcem modelu s označením X600. Tento přístroj s OS Windows Mobile 6 Professional nabízí oproti svému předchůdci navíc jemný VGA displej a potom také dvojnásobnou FlashROM.





Vylepšeno bylo i samotné srdce přístroje, které nově tepe na 500 MHz. Zbylé funkce včetně použitého telefonního modulu a wi-fi zůstaly zachovány, a tak i X650 nabízí FM přijímač, GPS a 2 MPix fotoaparát.

E-TEN X650 a jeho technická specifikace

Čtvrtým přístrojem, který bylo možno na stánku společnosti E-TEN v Barceloně shlédnout, byl model M800. Jde o přístroj postavený na Windows Mobile 6 Professional a jeho výbava je zcela totožná se starší X800. Největší změnou je tak přítomnost vysouvací QWERTY klávesnice, která slibuje mnohem rychlejší psaní e-mailů a SMS. Také komunikace prostřednictvím IM klienta bude nepoměrně rychlejší, nežli s použitím virtuální klávesnice.





Jemný dotykový VGA displej je hlavní dominantou čelní strany, které nechybí ani klíčové ovládací prvky. Zatímco na joysticku − coby hlavním navigačním elementu − není nic neobvyklého, všech osm tlačítek má jednu zvláštnost. Jsou totiž vybavena dotykovým senzorem, který se podle všeho míjí účinkem a uživatelům přidělává jenom vrásky.

E-TEN M800 a jeho technická specifikace



i-mate: oficiální představení řady Ultimate podruhé

Před časem se na internetu objevily zprávy informující o údajných finančních problémech, které mají zmítat společností i-mate. Ta již dříve rozvázala spolupráci s HTC, což zřejmě nebyl dobrý krok. Od té doby jsme se totiž prakticky nesetkali s nějak výjimečným přístrojem této značky. A řada Ultimate? Ta byla slavnostně představena již na minulém barcelonském veletrhu. A od té doby se toho mnoho nezměnilo. Zásadně jen to, že byla z původních pěti přístrojů redukovaná na tři, ke kterým však časem ještě jeden přibyl. Současná nabídka tak čítá čtyři přístroje s přídomkem Ultimate.

Ultimate 8150 a 6150

V obou případech jde o přístroje s WM 6 Professional, jejichž svižný chod zajišťuje procesor Intel s taktem 520 MHz. Zajímavé je, že se přístroje liší velikostí úhlopříčky displeje, a přesto jsou jejich fyzické rozměry i hmotnostní číslo zcela totožné. Potěší 128 MB velká RAM a telefonní modul s podporou GSM i UMTS.





Rozdílná je i plocha pod displejem. Model 8150 nabízí numerickou klávesnici, kterou najdeme i u trojice komunikátorů Asus P525, P526 a P527. Typ 6150 pak spoléhá jen na tradiční sestavu základních tlačítek v čele s joystickem.

Ultimace 6150 a 8150 – podrobnější popis a technická specifikace

Ultimate 8502 a 9502

Zatímco předchozí dvojice byla součástí edice Ultimate od samého počátku, 8502 a 9502 se objevily až mnohem později. Tyto přístroje si již nejsou tolik podobné a jejich vzájemné rozdíly a odchylky naopak mnohem čitelnější.





8150 je navzdory QWERTY klávesnici přímo pod displejem komunikátor, který má hodně společných rysů s BenQ P51. Všechny přístroje Ultimate se mohou pochlubit nadprůměrnou výbavou a model 8150 není výjimkou. Základem tak je 400 MHz procesor, 128 MB RAM a dvojnásobná FlashROM. Potěší i podpora všech dnes dostupných datových technologií HSDPA, wi-fi nevyjímaje. Přístroji nechybí ani satelitní navigace a dvoumegapixelový fotoaparát.

Ultimate 9502 je zařízení, které až nápadně připomíná zařízení Sidekick, které ve Spojených státech distribuuje T-Mobile. Hlavním znakem těchto přístrojů je vysouvací displej, který odhalí úplnou HW klávesnici. Ultimate 9502 pohání 400 MHz procesor Qualcomm za podpory 128 MB RAM. Takto velká operační paměť se doufejme brzy stane běžným standardem. Brzy nám zevšední i VGA displej, který v současnosti u svých nových přístrojů nabízí jen E-TEN. Modelu 9502 ale také nebude chybět a to při běžné úhlopříčce 2,8“. Novinka se blýskne i vestavěnou satelitní navigací a fotoaparátem, který zaznamená snímky velikosti až 2 048 x 1 536 pixelů.

i-mate Ultimate 8502 a 9502 - technická specifikace

i-mate JAMA 101 a 201

JAMA 101 vsadí především na kompaktní rozměry, které naznačují, že by mohl tento komunikátor skvěle padnout především do drobných dámských rukou. Výbava ale bude mírně pokulhávat, a tak očekáváme také adekvátní cenu, která by se mohla pohybovat okolo 7 000 Kč. Přístroj běží na Windows Mobile 6 Professional, které bude obhospodařovat 300 MHz procesor Samsung spolu se 64 MB operační paměti.





Dominantou čelní strany je QVGA dotykový displej nezvykle malé úhlopříčky 2,4 palce. Takto malý displej již ovládání pomocí prstů opravdu nenahrává. Telefonní část počítá jen s použitím v GSM pásmu, kde nabídne datové přenosy GPRS. Wi-fi se nekoná a integrace GPS by vzhledem k malému displeji nebyla moc použitelná. JAMA 101 je tedy komunikátorem se základní výbavou, která ale může zaútočit nízko nastavenou cenou.





JAMA 201 je chytrý telefon s QWERTY klávesnicí a QVGA displejem v režimu landscape. Jeho výbava je prakticky totožná jako v předcházejícím případě. Rozdíl je jen v úhlopříčce displeje (zde 2,5“) a v absenci dotykové vrstvy.

i-mate JAMA 101 a 201 – podrobnější popis a technická specifikace

Sečteno podtrženo

Z pohledu uživatele Windows Mobile se v Barceloně nejvíce prosadil E-TEN. Dva další klíčoví vystavovatelé − HTC a i-mate − také představili zajímavé přístroje, bohužel ale v drtivé většině šlo o známé “tváře“. Žádné velké překvapení se tedy nekonalo. E-TEN byl o poznání štědřejší, a tak byly dva vystavované přístroje zbrusu nové. Modelům V900 a M810 tak zdatně sekundovala známá dvojice X650 a M800.