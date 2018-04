Chytré Nokie mají první kukačku v hnízdě – recenze Samsung SGH-i560

Je vidět, že Samsung v posledních letech tápe a neví, jaký operační systém by byl nejlepší zbraní v boji s konkurencí. Na počátku to vypadalo, že dá přednost Windows Mobile, později se na asijských trzích začaly prodávat modely s Linuxem a dnes se nám do ruky dostal přístroj s označením i560, který pohání Symbian Series 60 (přesněji Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI). Tento systém byl naposledy k vidění například u manažerské Nokie 6120 a mnoha dalších high-endových Nokií.

Samsung i560 má namířeno do podobných výšin. Nedá se sice považovat za přímého protivníka Nokie N95, ale v mnoha ohledech by s touto Nokíí mohl model i560 úspěšně soupeřit. Dokonce se nezapomnělo na takové drobnosti jako 3,5mm jack pro sluchátka, FM rádio nebo kvalitní fotoaparát. Důležitější výhody plynou především z použitého operačního systému, plné datové výzbroje a GPS modulu. Navíc to tentokrát Samsung nepřehnal ani s cenou a pohodlně se vešel pod hranici deseti tisíc. Stále si ještě myslíte, že pozice Nokie N95 je naprosto neotřesitelná?

Dodejme, že Samsung i560 je prvním modelem výrobce s operačním systémem Symbian, který se oficiálně prodává na našem trhu! Navíc je to po velmi dlouhé době (kdo si vzpomene na Siemens SX1?) i první mobil s operačním systémem Symbian S60 jiné značky než Nokia.

Doposud u nás Samsung nabízel jen smartphony s OS Windows Mobile, jako například model i600. Do budoucna je velmi pravděpodobné, že chytrých Samsungů bude na našem trhu přibývat.

Stájový kolega Samsung U600 a konkurence v podobě dvou Nokíí - maximálně vybavené Nokii N95 a manažerské Nokii 6120.

Stručná charakteristika: Velmi dobře vybavený přístroj vysouvací konstrukce, který zaujme elegantním designem. Hlavním nedostatkem je chybějící wi-fi.

Vzhled a konstrukce – vládne okolí

Přestože Samsung i560 spadá do kategorie stylových přístrojů, nemusíte se ho v žádném případě bát nosit ke kravatě na důležité porady. Dominantní barvou je černá s velmi decentně umístěnými chromovanými částmi. Za všechny stojí zmínit rámeček okolo čelní strany a čtyř směrné tlačítko. Na něm při bližším pohledu objevíte řadu drobných výstupků uspořádaných do nejrůznějších spirál.

Použitý plast je velmi příjemný na omak a větší výtky nemáme ani k otiskům prstů, které většinou hyzdí pouze chromovaný rámeček. Lesklá část okolo displeje není na nečistoty natolik náchylná, jak tomu bývá zvykem u jiných telefonů. Nebudeme si stěžovat ani na vysouvací mechanismus, se kterým se díky vystouplé části okolo čtyř směrného tlačítka příjemně pracuje.

Trochu netradičně jsou umístěny jednotlivé konektory. 3,5mm jack pro sluchátka, které naleznete na vrchní straně přístroje. Paměťové karty lze vyměňovat přímo za chodu v pravé horní části telefonu a konektor pro nabíječku se schovává pod záslepkou na levé straně.

Zamyslet by se však měl Samsung i560 nad svojí velikostí a váhou. Sice se směrem od displeje ke klávesnici mírně zužuje kvůli lepšímu držení, ale i přesto s rozměry 103 x 51 x 15.9 mm žádné rekordy trhat nebude. Hmotnost 110 gramů je na svou kategorii průměrná.

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že se jedná o chytrý telefon, kde jsou hranice hodnocení fyzických rozměrů stále posunuty směrem nahoru a tolerují se i o mnoho vyšší hodnoty. Podstatné tedy je, zda berete Samsung i560 skutečně jako chytrý telefon nebo pouze jako vysouvací stylovku s několika funkcemi navíc. Pokud budeme brát za rozhodující první kategorii, jedná se o jeden z nejmenších chytrých telefonů na trhu.

Klávesnice a ovládání – neztratíte se

Alfanumerická klávesnice je tvořena z jednoho kusu plastu a mezi jednotlivými řadami tlačítek se nacházejí pouze tři drobné gumové proužky, které zabraňují stisku více kláves naráz. Zdvih jednotlivých tlačítek je nulový a klávesy naprosto kopírují okolní povrch. Vzhledem k rozměrům klávesnice tato skutečnost není vůbec na obtíž a psaní od nás sklízí pochvalu.

Samsung se držel zavedené tradice i co se týče tlačítek pod displejem a kromě dvou kontextových kláves a zeleného a červeného sluchátka je k vašim službám ještě korekční tlačítko. Nezapomnělo se ani na klávesu pro vstup do menu a velmi šikovné tlačítko, s nímž se okamžitě dostanete k MP3 přehrávači, Real Playeru a FM rádiu.

Pochvalovat si budete pohotovostní obrazovku, která se už stala naprostou běžnou součástí Series 60. Pohybujete se na ní pomocí čtyřsměrného tlačítka a máte okamžitý přístup k nejpoužívanějším aplikacím, událostem v kalendáři či právě přehrávané skladbě. U námi testovaného vzorku se navíc nacházel na spodní části displeje proužek s vyhledávačem Google.

Hlavní nabídku přístroje můžete přepnout do matice 4x3 anebo dát raději přednost textovému výpisu. V každém případě lze toto menu libovolně modifikovat a přesouvat jednotlivé ikony. Při načítání nabídek jsme pociťovali pouze minimální časové prodlevy. Samsung v dalších položkách menu nijak neexperimentoval a jsou naprosto shodné s telefony od Nokie obsahující Symbian Series 60.

Displej a výdrž baterie – Slunce přehraje

Přestože jsme v úvodu upozorňovali na lesklou část okolo displeje, musíme nyní poznamenat, že na čitelnost displeje nemá tento prvek prakticky žádný vliv. Možná spíše naopak a čitelnost displeje na přímém slunečním světle je velmi dobrá. Stejně kladně hodnotíme jemnost zobrazování a celkovou sytost barev. Zbývá dodat technické údaje o displeji, jehož rozlišení má hodnotu 240x320 pixelů a podporu 260 tisíc barev.



Krásné barvičky si však žádají oběti a tou největší se jako vždy stává baterie. Samsung i560 při našem testování nevydržel více jak dva dny intenzivnějšího používání. Řečeno čísly, jednalo se zhruba o patnáct minut hovoru, několik odeslaných zpráv a dvě hodiny poslechu rádia. Pokud jsme i560 dopřáli trochu více oddychu, dokázal vydržet při životě zhruba tři dny. V kategorii chytrých telefonů se jedná o průměrný výsledek a vždy záleží zejména na způsobu používání přístroje. Velkým žroutem energie je kupříkladu GPS, s níž výdrží Samsung zapnutý pouze několik hodin.

Telefonní seznam a zprávy – drobné chybky

Na telefonním seznamu obsaženém v Series 60 se pouze těžko hledají výraznější nedostatky. Veškeré kontakty se ukládají do vnitřní paměti a lze k nim přidat ohromné množství nejrůznějších údajů. Samsung i560 nepostrádá ani třídění osob do skupin a následné rozlišení odlišnými vyzváněcími melodiemi. Poctivá je i synchronizace údajů se stolním počítačem. Jednu výtku však máme a to neschopnost zobrazit kontakty ve vnitřní paměti a SIM kartě naráz.

Další výhradu máme ke slovníku T9, který některé české znaky považuje za důvod zkrátit zprávu na 70 znaků (č,ř) a jiné nikoliv (např. ě,ž,š). Nezbývá tedy než slovník T9 vypnout a pokračovat takříkajíc postaru. Samotný editor SMS ukazuje počet zbývajících znaků a počet zpráv, do něhož bude text rozdělen.

Naopak poctivou práci odvedli vývojáři, co se týče emailového klienta, který dokáže pracovat s protokoly SMTP, POP3 a IMAP4. V pravidelných intervalech je schopný vyzvedávat zprávy z několika účtů a samozřejmě rozlišuje, zda má stáhnout pouze hlavičku emailu nebo celý text včetně případných příloh.

Kalendář a data – téměř perfektní výsledek

S organizací času budou dozajista spokojeni i ti nejvytíženější. Samsung i560 nabízí kalendář se třemi náhledy (denní/týdenní/měsíční) a čtyřmi druhy událostí (schůzka/poznámka/výročí/úkol), k nimž lze nastavit upozornění včetně opakování. K zahození nejsou ani jednoduché poznámky, převodník „všeho na všechno“ a několik budíků s opakováním.

Nabídka organizátoru ještě zahrnuje Acrobad Reader LE 1.5 neboli prohlížeč dokumentů ve formátu pdf, a sadu nástrojů QuickOffice, s nímž si naopak poradíte se soubory vytvořenými v aplikacích Word, Excel a PowerPoint. Práce s dokumenty je velmi rychlá a téměř bez chybky. Tedy až na to, že tyto soubory nelze jakkoliv editovat. To umí pouze vyšší verze, za kterou zaplatíte skoro 15 Eur.

Pomalu se dostáváme k datovým přenosům, které zahrnují GPRS a EDGE v nejvyšší desáté třídě a HSDPA. Užijete si i videotelefonování díky vestavěné kamerce na čelní straně přístroje. S povzdechem však musíme konstatovat, že Samsung i560 postrádá wi-fi modul a ztrácí tak veškeré šance dostat se do těsnějšího závěsu za Nokii N95.

Co však nepostrádá je GPS modul včetně integrované navigace Mobile Navigator, které se budeme věnovat v samostatném článku, protože jsme spolu s telefonem neobdrželi licenční číslo. V krabici s telefonem ještě naleznete paměťovou kartu microSD o kapacitě 1GB dostupnou přes USB Mass Storage, USB kabel a sluchátka, která se řadí spíše do podprůměru.

MP3 přehrávač, FM rádio a fotoaparát – plná nálož

O jediném tlačítku zpřístupňujícím všechny hudební funkce byla řeč již v úvodu recenze. Samotný MP3 přehrávač tento pozitivní dojem nepokazí a nabízí snad veškeré běžné funkce. Nemá tedy problém s tříděním skladeb podle názvu, interpreta či žánru. Nebo raději dáváte přednost náhodnému výběru či seznamu oblíbených písní? K naprosté spokojenosti nám chyběla pouze možnost volitelných vzhledů a ekvalizér.

Samsung si však tyto nedostatky vyžehlil standardním 3,5mm konektorem. Sluchátka budete potřebovat i při poslechu FM rádia. To si sice pamatuje až padesát stanic, ale pouze marně budete prahnout po informacích z RDS.

Příjemně překvapil 3Mpix fotoaparát, který se sice žádnou "značkovou optikou" chlubit nemůže, zato však předvádí velmi dobrý výkon v exteriérech. Na fotografiích se neobjevují žádné běžné nedostatky jako například rozmazání snímku na okrajích nebo různý šum. Na velmi slušné úrovni jsou detaily a fotografie stromů nepřipomínají nevzhlednou šmouhu. Naopak s bližšími objekty a snímky textu si fotoaparát nerozumí téměř vůbec. Zkrátka absence automatického ostření je v tomto případě velmi znát.

Bohaté jsou i nabídky nastavení, mezi nimiž kromě vyvážení bíle, upravení úrovně jasu a dalších efektů naleznete i blesk. Video lze nahrávat v maximálním rozlišení 352x288 pixelů a jeho kvalita odpovídá běžnému průměru.

Závěr – tvrdá ofenziva