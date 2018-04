Chytré mobily nejdou na dračku

Ač se může zdát, že mobil bez některého otevřeného operačního systému je méněcenný a nikdo jej nechce, realita je jiná. Za letošní rok budou podle agentury Informa Telecom představovat prodeje mobilů s otevřeným operačním systémem zhruba 7 procent ze všech prodaných mobilů. To představuje asi 50 milionů kusů. Do pěti let pak stoupnou roční prodeje trojnásobně a v roce 2010 by se mělo prodat zhruba 153 milionů chytrých mobilů. Jenže podíl na trhu nestoupne trojnásobně, ale jen na 17 procent trhu.

Tato statistika je odpovědí všem, kteří kritizují výrobce, že některý zajímavý model nevybaví některým otevřeným operačním systémem. Všeobecný zájem zákazníků směřuje jiným směrem a to k běžným mobilům s multimediální výbavou. Jediný výrobce, který může být s prodejem chytrých telefonů jakž takž spokojen, je Nokia. Té patří v tomto segmentu trhu asi poloviční podíl.