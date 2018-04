Chytré mobily: natře to letos Microsoft Symbianu? Co na to ostatní?

Chytré mobilní telefony nastoupily v uplynulém roce svoji spanilou jízdu. A podle jejich současného růstu, jejich schopností i ceny lze téměř s určitostí předpokládat, že jejich počet v nejbližších letech ještě poroste. A ne zrovna zanedbatelně.

Právě se začátkem nového roku zveřejňují výrobci skutečné počty svých prodaných mobilních telefonů a nejen renomované agentury v čele s IDC a ABI se pouští do odhadů budoucího růstu. Jejich informace více méně podporují také samostatní výrobci telefonů.

V minulém roce se celosvětově prodalo více než jedenáct miliónů chytrých mobilních telefonů. Které zařízení je však považováno za chytrý mobil? Je to takový mobilní telefon, který používá některý ze standardních operačních systémů, které umožňují rozšíření funkčnosti pomocí nativních aplikací. Z toho vyplývá, že běžný mobil vybavený pouze podporou externích programů v Javě chytrým mobilem nebude, byť by byl vybaven sebelepšími funkcemi.

V současné době se na trhu chytrých mobilních telefonů setkáváme v podstatě se čtyřmi operačními systémy. Jsou jimi (pořadí podle počtu prodaných mobilů v minulém roce): platforma Symbian (systémy SeriesX0, UIQ), Microsoft Windows Mobile for Smartphone, Linux a PalmOS.

Jak se jim dařilo?

Chytré mobilní telefony založené na systému Symbian v minulé roce s naprostou převahou dominovaly. Podle údajů výrobců se jich celosvětově prodalo více než devět milionů kusů, což představuje téměř osmdesát dva procent z celkového počtu prodaných chytrých mobilů. V příštích letech se však má podle všech předpokladů podíl tohoto systému zmenšovat.

Operační systém Microsoft Windows Mobile for Smartphone neměl v minulém roce příliš vysoké prodeje. Problémy totiž byly s počtem zařízení běžících na tomto operačním systému – celosvětově se prodávaly totiž jen smartphony společnosti HTC, respektive Qtek. Ostatní výrobci nestihli nástup na trh v takové době, aby stihli vývoj na trhu ovlivnit. Všechny stěžejní produkty s tímto systémem totiž přijdou na trh až v tomto roce v čele s americkou Motorolou, která chystá hned několik chytrých mobilů s tímto systémem. Čekalo se také na novou verzi systému WM for Smartphone 2003, který byl poměrně opožděn.

Podle analytiků i producentů softwaru má operační systém Microsoft oproti systémům postavených na Symbianu velkou výhodou v jednotnosti. Trh se zařízeními se systémem Symbian je totiž hodně fragmentován několika vzájemně nekompatibilními verzemi. Pro příklad: aplikace vytvořené pro systém Series60 (například Nokia 7650) nelze spustit na přístrojích s UIQ (kupříkladu Sony Ericsson P800), stejně jako na Series90. Zatímco aplikace vytvořená pro WM for Smartphone spustíte jak na přístrojích od Motoroly, tak i na přístrojích od HTC či úplně jiného výrobce. Dokonce aplikace pro nový systém WM for Smartphone 2003 jsou zpětně kompatibilní se systémem WM for Smartphone 2002, což se o systémech postavených na Symbianu říci nedá.

A ačkoli se to nezdá, tato zdánlivě nevýznamná maličkost by mohla trhem chytrých mobilů poměrně slušně zahýbat. Jednoduchost vývoje aplikací totiž povede k jejich velkému počtu, protože programátoru bude stačit vytvořit jedinou verzi (WM) a nikoli verzí několik, byť v podstatě pro stejný operační systém (Symbian).

Dá se předpokládat, že systémy postavené na Linuxu v příštích letech poměrně porostou. Především s příchodem jednotného systému Qtopia Mobile Edition (Mobil.cz informoval) dostanou výrobci chytrých mobilů kompletní řešení Linuxového operačního systému od jediné firmy, to vše při zachování všech výhod – ale pochopitelně také nevýhod – tohoto systému. Ovšem raketový nástup tohoto systému se očekávat nedá.

Stejné to bude také s operačním systémem PalmOS. V podstatě jedinými výrobci, kteří s tímto systémem ve svých smartphonech koketují je kromě již v podstatě neexistujícího Handspringu asijský Samsung. Ten však má ve své nabídce přístroje s Linuxem i Windows Mobile, z čehož lze soudit, že od tohoto systému příliš neočekává. Nástupnická společnost Handspringu, PalmOne plánuje smartphone s tímto systémem již na tento rok. Ovšem dokud nezačnou používat nový systém PalmOS 6, budou chytré mobily se systémem PalmOS příliš svázány nepříjemným dědictvím z předchozích generací. Jako jeden příklad za všechny jmenujme alespoň nepříliš povedený multitasking – v současných chytrých mobilech s tímto systémem kupříkladu v průběhu stahování emailových zpráv nemůžete přepnout do jiné aplikace, stejné je to i v případě webového prohlížeče a dalších.

Čeho se dočkáme?

Jak to vše dopadne, to se dozvíme nejdříve na konci tohoto roku. Odhady renomovaných agentur hovoří o téměř čtyřicet milionech prodaných mobilů koncem letošního roku a až o sto padesáti milionech prodaných kusů v roce 2008. Zdá se tedy, že se máme na co těšit.