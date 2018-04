Zkusili jsme luxusní chytré hodinky TAG Heuer. Pořád to není ono

TAG Heuer Connected jsou určitě nejlépe zpracované chytré hodinky, s jakými jsme se kdy setkali. Kovové tělo je provedeno opravdu precizně a s velkou pozorností k detailu. Není asi náhoda, že si jako základ svých hodinek Connected vybral TAG Heuer velký model Carrera, z jeho těla design chytrého modelu vychází, ale nedrží se jej zcela nutně ve všech detailech.

Tvary jsou trochu uhlazenější a možná ještě více vynikne mohutnost těchto hodinek. Velké tělo ale poskytuje dostatek prostoru pro veškerou potřebnou elektroniku a samozřejmě také baterii, takže jeho použití se dá u prvotiny výrobce chápat. Tohle je opravdu spíše „chlapský“ model, na útlé dámské ruce budou Connected vypadat dost nepatřičně a ani decentní manažer si je nevezme jako ideální doplněk – už proto, že mají spíše sportovnější charakter, který dotváří především gumový pásek. S jiným se zatím Connected neprodávají, ale velký model Carrera existuje v různých variantách, takže by se mohl dát pořídit i kovový nebo kožený řemínek.

TAG Heuer Connected jsou tedy chytré hodinky jen pro relativně úzkou cílovou skupinu a ta je, jak se zdá, miluje. Není proto divu, že výrobce pracuje na dalších modelech, které pokryjí i jiné spektrum zákazníků. Nicméně při krátkém setkání s hodinkami Connected doslova vynikne zásadní problém všech chytrých hodinek.

Chytré hodinky Tag Heuer Connected

Ač se výrobci snaží maximálně přiblížit vzhledu klasických mechanických hodinek, u těch chytrých se jim to prostě stále nedaří. Connected vypadají skvěle na fotkách, ale v reálu to prostě není ono. Paradoxně za to mohou vlastně zjednodušené tvary a displej. Ten dělá z hodinek plochou a nezáživnou věc, nepomůže ani permanentně rozsvícený ciferník s grafikou propracovanou do nejmenšího detailu. Dojem hloubky, precizního chodu ručiček a celé té mechanické krásy klasických luxusních hodinek tohle prostě nenahradí. Luxusní hodinky tak v reálu vypadají vlastně dost obyčejně, přitom ale nejsou nijak decentní, což je docela paradox.

Těžko se to vysvětluje, ale u takového luxusního zboží jde vždycky především o dojem a naše dojmy jsou prostě rozporuplné. Skoro se divíme, že zákazníci první chytrý model značky TAG Heuer přijali tak dobře. Jinak jsou TAG Heuer Connected v podstatě obyčejné chytré hodinky se systémem Android Wear, oproti mnohonásobně levnějším modelům nenabídnou funkčně nic zásadního navíc. Jde tedy opravdu jen o ten pocit luxusu, který se však u nás nedostavil. A to i přesto, že tělo je opravdu lépe zpracované a bytelnější než u jakýchkoli jiných chytrých hodinek na trhu.