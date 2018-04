Hardware pro chytré hodinky nikdo ve Švýcarsku neumí

Jean-Claude Biver Pětašedesátiletý J.C. Biver je pionýrem švýcarského hodinářského odvětví, se kterým je spjatý celý jeho profesní život. Narodil se 20.září 1949 v Lucemburku, ale už v deseti letech se s rodinou přestěhoval do Švýcarska. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Lausanne a své první hodinářské zkušenosti získal v samotné kolébce hodinářství, údolí Vallée de Joux. Je mu připisována obnova manufaktury Blancpain, kterou v sedmdesátých letech minulého století položila na kolena quartzová revoluce. U Blancpainu se však drželi tradice a produkci bateriových hodinek odmítli. Biver byl šéfem značky až do roku 2003. Krátce působil také jako ředitel značky Omega, odkud v roce 2004 přechází do pozice šéfa společnosti Hublot, která tehdy nebyla v nejlepší kondici, a je to právě Biver, který o rok později stojí u zrodu legendární kolekce The Big Bang s nezaměnitelným designem. Modely této řady postupně získaly nejvyšší možná ocenění, kterých v daném odvětví lze dosáhnout. V roce 2008 značku za 300 milionů eur kupuje konglomerát LVMH. Aktuálně je Biver stále členem představenstva Hublotu, šéfuje celé hodinářské divizi skupiny LVMH a navíc od prosince minulého roku působí jako prozatímní ředitel u TAG Heuer. Zde chce během 18 měsíců provést taková opatření, jež by v budoucnu posílila pozici a tržní podíl značky v cenovém segmentu přibližně 1 500 až 4 500 eur.