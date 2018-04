Motorola připravuje chytré hodinky, revoluci nečekejme

Chytré hodinky připravuje kde kdo. Nepřekvapí tedy, že mezi dalšími výrobci je i americká Motorola. Ovšem Motorolu, tedy její část Motorola Mobility, vlastní Google, a to bychom měli zbystřit.

Jak ale dokládají nákresy registrovaného vzoru, připravované chytré hodinky od Motoroly nijak revolučně nevypadají. Konstrukcí jsou stejné jako hodinky Sony SmartWatch nebo Samsung Galaxy Gear.

Na obrazcích vidíme klasické hodinky s řemínkem, dokonce nechybí "natahovací" kolečko na boku. Svým vzhledem imitují klasické hodinky tak dokonale, že by jeden nevěřil, že jde podle popisu o komunikační zařízení.

A právě to může být jejich výhoda. Hodinky od Motoroly by měly být docela malé, a tedy opravdu vypadat jako běžné hodinky. Neměly by být přerostlým zařízením s minimem stylu jako například Galaxy Gear od Samsungu.

Hodinky od Motoroly budou jistě používat nějakou verzi systému Android a využívat různé služby od Googlu. Co všechno ale budou umět, je prozatím ve hvězdách.