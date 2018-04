Samsung uvede první hodinky již v září, Apple se přidá příští rok

Trend naznačuje, že chytré hodinky spárované se smartphonem zřejmě budou hitem nadcházejících let a méně známé projekty typu Pebble pomalu následují i velcí hráči mobilního segmentu. Také mezi nimi jsou ale i takoví, kteří již mají i v této kategorii zástupce.

Například Sony v červnu spolu s prvním phabletem představila i druhou generaci hodinek SmartWatch 2. Hodinky nabízí také LG nebo Motorola. Naproti tomu je Samsung i kalifornský Apple v tomto segmentu nováčkem, což ale vzhledem k silné pozici na trhu nic neznamená a hodinky mohou velmi snadno ostatní převálcovat.

Samsung Galaxy Gear

Modelová kolekce Galaxy, jež bezpochyby je nejširší produktovou řadou v mobilní historii, dostane další přírůstek. Ani první hodinky výrobce totiž jejím pomyslným spárům neuniknou, jmenovat se budou Galaxy Gear.

Zatímco ještě před týdnem server Bloomberg informoval, že hodinky budou skutečným mobilem na zápěstí, a budou tak mít uvnitř malého pouzdra příslušné moduly, antény i slot na micro/nano SIM, později se tyto zprávy ukázaly jako nepravdivé.

Galaxy Gear tedy smartphonem nebudou, s chytrým telefonem budou jen propojeny bezdrátovou technologií Bluetooth 4.0. Prototypy hodinek již nějakou dobu testují vývojáři, kteří zároveň mohou vyvíjet první aplikace. Hodinky mají mít displej úhlopříčky 2,5 palce, což je mezi konkurenční hodinkami zdaleka největší hodnota. Displej bude podle vývojářů dotykový a použita má být technologie OLED, která je zárukou věrného barevného podání.

Hovoří se o čtvercovém displeji, což vzhledem k udávané úhlopříčce není úplně nereálné. Ovšem pokud by do pouzdra hodinek měl být umístěn displej velikosti asi 45 × 45 mm, samotné tělo hodinek by překročilo hranici pěti centimetrů, což je poměrně hodně.

Jako pravděpodobnější varianta se nám ale jeví podlouhlý prohnutý širokoúhlý displej, který by opisoval oblý tvar zápěstí. Taková konstrukce vychází z návrhu, který si Samsung nechal již dříve patentovat a jehož nákresy publikoval server MovePlayer.

Hodinky by pod displejem podle návrhu měly mít dvojici dotykových tlačítek (zpět, domů), na horní hraně vypínací tlačítko a reproduktor. Na pravém boku pak micro USB konektor k nabíjení, případně k propojení hodinek s počítačem. Tvar hodinek signalizuje pohodlné nošení, což bude v tomto segmentu velmi důležitý parametr.

Server SamMobile.com, který se zaměřuje výhradně na produkty jihokorejské značky, publikoval ještě jiné parametry, ovšem od nespecifikovaného zdroje. Podle něj bude hodinky pohánět čipset Samsung Exynos 4212 s 1,5Ghz dvoujádrovým procesorem spolu s grafickou jednotkou Mali 400 MP4 a gigabytem operační paměti. Displej má být čtvercový, velikosti 3 × 3 cm, což znamená úhlopříčku 1,67 palce. Z konektivity počítá s Bluetooth a NFC modulem.

Asi budete souhlasit, že pokud by se konečná podoba hodinek nelišila od dosud uniklých renderů, po stránce designu by nebylo moc co vyčítat.

Z dalších parametrů se mluví o akcelerometru, který by se staral o překreslování displeje v závislosti na poloze hodinek. Není třeba připomínat, že jakmile by hodinky přišly na trh, zřejmě by se roztrhl pytel s aplikacemi, které by dokázaly potenciálu chytrých hodinek využít. Doposud slouží jako jakási prodloužená ruka smartphonu, displej je totiž dostatečně velký na přečtení SMS nebo e-mailu, kontroly schůzek v kalendáři nebo procházení zmeškaných hovorů. Při sportu je možné nejen sledovat uběhnutou trasu a další atributy, možné je také ovládat hudební přehrávač v telefonu.

Galaxy Gear budou k vidění v Berlíně, ohebný displej nepotvrzen

Šéf marketingu Samsungu Lee Young-hee ve středu deníku Korea Times potvrdil, že Samsung hodinky skutečně 4. září na berlínské výstavě IFA představí. Vyvrátil ale spekulace, že by hodinky měly ohebný displej. Zároveň o hodinkách mluví jako o konceptu, což naznačuje, že sice hodinky budou na výstavišti k vidění, ale nutně nemusí jít o jejich finální podobu a do prodeje budou zařazeny později. V každém případě je jisté, že si na veletrhu premiéru odbude také očekávaný phablet Galaxy Note III.

Pro koho jsou chytré hodinky? Zaujmout by mohly ty, kteří se pravidelně věnují sportu, ať už běhání nebo fitness, a vůbec všechny technicky zaměřené jedince, kterým běžné hodinky sice nahradil právě telefon, ovšem funkcionalita, kterou chytré hodinky přinášejí, jim připadá užitečná a atraktivní. Naopak k lidem, kteří dávají přednost běžným hodinkám, si budou ty chytré hledat cestu obtížně. A pokud spektrum zúžíme na milovníky mechanických hodinek, je šance úspěchu téměř mizivá. Pro takové je totiž představa, že by svoji ryze mechanickou časomíru vyměnili za hodinky přecpané elektronikou, možná až děsivá. Pokud se ale bavíme jen o příležitostném nošení, třeba právě během volnočasových aktivit, pak samozřejmě mohou chytré hodinky bodovat i tam.

Apple iWatch

O hodinkách iWatch z Cupertina se již na internetu čile diskutuje od začátku letošního roku. Jisté je, že Apple neponechá nic náhodě, ostatně podle serveru Bloomberg je do projektu zapojena stovka designérů. Rozsáhlý realizační tým pak samozřejmě čítá také inženýry a softwarové vývojáře, hovoří se také o zapojení expertů ze společnosti AuthenTec, kterou Apple získal v akvizici.

Výrobce počítá také se širokým využitím hodinek při sportu, a proto najal i experty z oblasti medicíny a fitness. Hodinky mají mít řadu senzorů, kromě běžného světelného i měřič vzdáleností, monitorovat by pak mohly i aktivitu lidského těla, například srdeční tep. Duchovním otcem celého projektu je Jonathan Ive, člověk, který je léta hlavním designérem společnosti a podoba úspěšných produktů Applu posledních let tak pochází právě z jeho pera. Příběh této klíčové a hodně blízké osoby někdejšího šéfa Steva Jobse jsme vám přinesli již dříve.

Nakonec byl to Ive, který před lety začal podrobněji zkoumat sportovní hodinky Nike. Právě aktuálně prodávaný náramek Nike Fuelband, který při nošení počítá spálené kalorie a převádí je na své jednotky, tzv. Fuely, tak jistě je pro Apple velkou inspirací a lze očekávat, že iWatch kromě spolupráce se smartphonem nabídnou právě i funkcionalitu gadgetu od Nike.

Výbava i vzhled nejasný. Datum uvedení neznámý

Podobně jako hodinky od Samsungu mají mít i iWatch ohebný displej, aby se hodinky po připnutí na ruce mohly přizpůsobit zápěstí nositele. Samotný panel pak má překrývat ohebné sklo Willow Glass od společnosti Corning, jež se ochrannými skly displejů dlouhodobě zabývá a patří k nejlepším v oborou.

Zajímavostí Willow Glass je, že ačkoli je povrch odolný jako tvrzené sklo, je možné jej ohýbat jako list papíru, aniž by došlo ke vzniku prasklin. Možnosti ohybu tohoto skla si tak lze snadno demonstrovat proužkem papíru. Pokud při ohybu nedojde ke vzniku viditelného přehybu, pak by stejný ohyb mělo vydržet i Willow Glass.

Proslýchá se, že displej má mít úhlopříčku 1,5 palce (38 mm) a zobrazovat má jen důležité informace ze spárovaného iPhonu nebo iPadu. Displej tak nebude duplicitní obrazovka telefonu nebo tabletu, což by vzhledem k velikosti ani nebylo dost dobře proveditelné a ani účelné.

Se zařízením se hodinky spojí pomocí Bluetooth 4.0, které je v této verzi energeticky značně úspornější, než byla třeba vůbec první verze tohoto bezdrátového modulu. Hodinky tak i při mnohahodinovém spojení s telefonem vydrží na jedno nabití třeba týden. Nejde o oficiální hodnotu výdrže, ale jen náš tip.

Samsung, Apple a konkurence Trend ukazuje, že v segmentu chytrých hodinek bude již brzy docela těsno. Již dnes jsou k dostání v úvodu zmíněné hodinky Pebble, jež vzešly z podnikatelského inkubátoru Kickstarter v USA. Fanoušci značky Sony mohou sáhnout po druhé generaci SmartWatch, které přidaly větší displej a voděodolnost. Motorola nabízí svůj MOTOACTV, který se hodí zejména při sportu, systém lze ale propojit pouze s telefony této značky. Déle jsou na trhu hodinky LG GD910, jež jsou opravdovým telefonem na zápěstí, přesto se prodejním trhákem rozhodně nestaly. Zájem uvést příspěvek do tohoto segmentu avizoval i počítačový gigant Asus. Nic určitého zatím ale není známo, jen tvrzení šéfa představenstva společnosti Jonneyho Shiha, že je v laboratořích simulováno několik možných řešení. Hodinky, které by spolupracovaly s iPhonem, prý chystá také Foxconn, který je jedním z OEM výrobců Applu. Ani tady ale nejsou známy podrobnosti. Snad jen, že hodinky mají kromě běžných funkcí, jež plynou ze spárování s telefonem (SMS, e-maily, telefonní seznam), sloužit také jako pomocník při sportu. Chytré hodinky jsou atraktivní pojmem také pro největšího výrobce čipsetů, společnost Intel. I tady si ale musíme vystačit s obecným vyjádřením, že je v laboratořích testováno několik zařízení. Podle šéfa společnosti je ale nutné zapracovat na výdrži přenosných zařízení obecně, tedy spíše na technologii napájení. Stranou nezůstane ani další asijský gigant Acer, který by mohl hodinky s důrazem na velkou výdrž a pohodlné nošení představit během příštího roku.

Čtvercové nebo kulaté, mapy a Siri na palubě?

Otázkou je samozřejmě také podoba hodinek. Vzhledem k uváděnému čtvercovému displeji téměř vylučujeme kulatý plášť, který by zbytečně navyšoval konečné rozměry. Na internetu lze nalézt možná stovky konceptů od fanoušků a budoucích majitelů hodinek iWatch.

Zda některý z nich bude nakonec realitě opravu blízko, budeme moci posoudit později. Určitě ale není vyloučeno, že hodinky budou faktickou zmenšeninou iPhonu, v tom případě by byl displej širokoúhlý a využil by lépe plochu zápěstí. Spekuluje se také, zda by si hodinky po vzoru iPhonu/iPadu ponechaly jen jedno funkční tlačítko Home, nebo by se ovládaly více prvky.

Opět se dostáváme k funkcionalitě hodinek, uvádí se, že by se do drobného těla mohla vejít hlasová asistentka Siri, mapové podklady by pak našly využití nejen při sportu, ale i při běžném pohybu na neznámých místech a ve městech. Chybět by neměla aplikace k předpovědi počasí, procházet půjde telefonní seznam, čtení SMS a e-mailů je pak samozřejmostí.

iWatch přijdou až v příštím roce

Zatímco Samsung předvede hodinky již za několik týdnů, Apple podle všeho s uvedením tolik spěchat nebude. Předpokládá se, že iWatch budou v prodeji v průběhu příštího roku. Někdejší dlouholetý zaměstnanec firmy Apple Comuputer Bruce Tognazzini, který vytvářel uživatelské rozhraní systému, říká, že pozdější uvedení ve finále vůbec nemusí být na škodu. Apple podle něj totiž nemusí novou kategorii "založit", raději prý nechá experimentovat jiné výrobce a pak uvede produkt, jež se stane bestsellerem. A jako příklad Tognazzini uvádí segment tabletů, jehož skutečný boom nastartoval právě iPad. Nechme se tedy překvapit, zda Samsung dokáže svůj náskok v oblasti chytrých hodinek využít.