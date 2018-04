Samsung odladil chytré hodinky, konkurence zaostává doslova o parník

Na tiskové konferenci v rámci veletrhu MWC v Barceloně představil Samsung dvojí provedení chytrých hodinek Gear 2 a také náramek Gear Fit. Ten je asi nejlákavější novinkou. Ukazuje, že nositelná elektronika může být stylová a užitečná zároveň.

I hodinky Gear doznaly oproti předchozímu provedení ohromného vylepšení. Pokrok je oproti první generaci doslova raketový. Vůbec se nedivíme, že loni sami šéfové Samsungu říkali, že produktu zatím k dokonalosti hodně chybí. Ani druhá generace není dokonalá, ovšem vylepšení jsou zásadní, a chytré nositelné příslušenství od Samsungu tak už začíná mít praktický smysl.

Univerzální Gear Fit

Fit je vlastně jakousi odlehčenou variantou opravdových smartwatch. Je určen těm, kdo preferují praktickou funkčnost nad množstvím funkcí, zaměřuje se na aktivní jedince. Je to velmi pokročilý fitness náramek. Více o dalších fitness doplňcích a nositelné elektronice viz rámeček Náramková revoluce a tento článek.

Na Gear Fit zaujme podlouhlý zahnutý displej. Je to vůbec první zahnutý Super AMOLED panel v nositelném zařízení. Širokoúhlý panel má úhlopříčku 1,84 palce a hodně solidní rozlišení 432 × 128 pixelů. Displej je zářivý a v podstatě je nedílnou součástí stylového designu pásku. Tapetu na pozadí i způsob zobrazení času a dalších informací lze v menu měnit a na výběr je opravdu bohatá paleta.

Totéž by mělo platit i o gumovém pásku. Tělo Gear Fit se z něj totiž dá vyjmout a vložit do pásku jiného. Samsung bude nabízet několik barevných variant a pracuje na tom, aby byla dostupná i další stylová provedení, třeba od různých módních výrobců (ohlášeno bylo Moschino). Výměnné pásky dodají už tak povedenému kousku ještě atraktivnější vzhled.

Důležitá je samozřejmě i o praktičnost. Náramek je velmi lehký, hmotnost pouhých 27 gramů nás příjemně překvapila. Díky zahnutému tvaru skvěle sedne na zápěstí. Co se funkcí týče, Gear Fit nebude mít možnost doplnění dalšími aplikacemi, používá uzavřený systém. Není tu fotoaparát, ani infraport z modelů Gear 2, to však bude vadit málokomu. Základní funkce jako upozorňování na příchozí a zameškané hovory, zprávy, e-maily a další události tu jsou, stejně jako možnost hovor odmítnout.

Je tu krokoměr a další fitness funkce. Náramek tak zastane roli jakéhosi osobního trenéra. Malý senzor na spodní straně umí měřit tep. Pomocí náramku můžete najít zašantročený telefon nebo ovládat přehrávání hudby.

Věříme, že Fit dovede být praktickým pomocníkem v každodenním shonu. Výrobci fitness náramků (jako třeba Fitbit) mají o čem přemýšlet a podobně si jistě budou lámat hlavu i u Sony. Jeho senzor Core má sice výhodu v delší výdrži baterie (pět dní oproti nejspíš třem nebo čtyřem), avšak bez širších možností interakce s páskem postrádá možnosti Gear Fit.

Samsung zatím neprozradil cenu, ale z představených nositelných kousků by Gear Fit měl být tím nejlevnějším. Tipujeme tak tři až tři a půl tisíce korun.

Hodinky v dvojím provedení

Chytré hodinky Gear 2 a Gear 2 Neo odtajnil Samsung už v neděli a na tiskové konferenci jsme si je mohli poprvé prohlédnout. Opět nás velmi zaujal zářivý displej. Ten dostal rozlišení 320 × 320 pixelů, Super AMOLED techniku a úhlopříčku 1,63 palce. Displeji na původních hodinkách Galaxy Gear je kvalitativně na hony vzdálený a vlastně i v celém spektru chytrých hodinek nenajdeme tak dobrý zobrazovač. Samsung tu opět konkurenci vypálil rybník.

Hodinky tentokrát působí mnohem sympatičtějším dojmem než původní model. Gear 2 jsou i přes mírný nárůst (půdorysných) rozměrů opticky štíhlejší a elegantnější. Je to třeba i díky tomu, že fotoaparát se z pásku přestěhoval do těla hodinek (to platí pro typ Gear 2, model Neo foťák nemá). Tato změna umožnila vyjmout z pásku veškerou elektroniku, takže teď je možné jej opět vyměnit. Znovu bude k dispozici paleta barev od Samsungu a další stylovější pásky dodají externí výrobci. Hodinky jsou lehčí než předchůdce a na zápěstí i díky tomu působí pohodlnějším dojmem. Gear Fit nám však seděl ještě více.

Příjemnou změnou v ovládání je hardwarové tlačítko Home, které uživatele vrátí na úvodní obrazovku. Zrychlil se výrazně běh uživatelského prostředí, což je známka toho, že došlo k vylepšení hardwaru i vyladění softwaru. To, že je platforma nově založena na systému Tizen, uživatel na první pohled nepozná. Indicií je tak v podstatě jen vypuštění slova Galaxy z názvu produktu.

V praxi není změna systému nijak na škodu. Funkční sada odpovídá předchozímu modelu a je ještě vylepšena. Pomocí infraportu a vestavěné aplikace lze ovládat třeba televizi, nově je tu také senzor pro měření tepové frekvence a další funkce zastupuje třeba krokoměr. Hodinky také dostaly 4 GB vnitřní paměti a lze je využít jako samostatný hudební přehrávač. Samsung vydá vývojářskou sadu, která umožní vývoj dalších aplikací.

Ceny hodinek opět známy nejsou, naše informace však hovoří o tom, že levnější model Neo by se možná mohl vejít těsně pod hranici pěti tisíc korun, lepší provedení Gear 2 by pak mělo stát asi sedm tisíc.

V prodeji by se kompletní sada chytrých kousků od Samsungu měla objevit 11. dubna.