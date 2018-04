Chytré hodinky s novým Androidem budou ještě chytřejší. A samostatnější

Platforma Android Wear ještě nestihla oslavit ani druhé narozeniny - představena totiž byla v září 2014 - během poměrně krátké existence toho ale stihla opravdu dost. Dostala například tři zásadní aktualizace a podle střízlivých odhadů na ní aktuálně může běžet i stovka nejrůznějších modelů hodinek. Jedná se tak o vůbec nejrozšířenější platformu celého segmentu nositelné elektroniky.

Chytrým hodinkám je často vyčítána jejich přílišná závislost na telefonu, bez kterého je spousta funkcí zcela nedostupná nebo alespoň neúplná. Google s Androidem Wear 2.0 toto eliminuje a z dostupných informací je jisté, že před sebou máme dosud největší krok kupředu.

Autonomie se blíží

Dosud nejčastějším modelem symbiózy chytrých hodinek a smartphonu je, že hodinky sice samostatně fungují, ukazují čas, lze na nich spustit řadu aplikací nebo sledovat fyzickou aktivitu a některé životní funkce, ovšem k libovolnému internetovému provozu je už nutný právě smartphone s datovým tarifem nebo alespoň dostupná wi-fi síť.

Hodinky na platformě Android Wear se umí již teď automaticky připojit ke známému AP, pokud je najednou telefon mimo dosah, v nové generaci systému však bude samostatnost hodinek v tomto ohledu mnohem vyšší.

Autonomii zajistí jednak integrované bezdrátové moduly přímo v hodinkách a pak také nové API (programovací nástroje), které dovolí systému, resp. dané aplikaci k internetu přistupovat přímo bez prostředníka v podobě smartphonu.

Příkladem takového využití je podle Googlu třeba pouštění muziky přes Spotify na hodinkách přímo do Bluetooth sluchátek, aniž by se na tom podílel smartphone. To ale dnes dokáže jen hrstka chytrých hodinek s vestavěným telefonním modulem, Google jako příklad uvádí LG Watch Urbane LTE.

API spolu s přítomností bezdrátových periferií zajistí, že chytré hodinky budou značně pomaleji zastarávat. Přeci jen se technická úroveň nezlepšuje tak rychle jako u smartphonů.

Displej zobrazí segment libovolné aplikace

Do hodinek bude nově možno instalovat aplikace, jež budou schopny existovat samy o sobě. Dodnes běžná instalace velké „dospělé“ verze pro smartphone tak už nebude nutná.

Díky sadě Complications API dostanou vývojáři silný nástroj k prakticky neomezené personalizaci číselníku. Displej tak bude v základním stavu kromě času, data a notifikací zobrazovat nejrůznější další informace, a to nejen třeba fázi Měsíce. Na displeji půjde umístit segment z úplně libovolné aplikace, která se kliknutím na danou část displeje zobrazí v plném rozsahu.

Tím odpadne nutnost mít v hodinkách několik předdefinovaných číselníků - například jeden s předpovědí počasí, další s notifikacemi a třetí pro fitness.

Zapracovalo se také na barevném sladění systému. Například notifikace dané aplikace se zobrazí v barvě, která je pro daný titul primární. Minulostí je zobrazení upozornění tmavým písmem na světlém pozadí, nově zvolené barevné schéma je inverzní. Notifikace se navíc budou zobrazovat formou menších segmentů, aby nepůsobily příliš rušivě a nezakryly velkou část displeje hodinek třeba při čtení e-mailu.

Lepší interakce se zprávami, klávesnice i ruční psaní

Výraznou změnou prošel způsob možné interakce uživatele na příchozí zprávy. Zatímco dosud byly možnosti platformy v tomto ohledu omezené a celková uživatelské zkušenost nijak komfortní, teď to bude jinak.

Zprávy se nově nebudou skrývat v rozšiřitelném panelu ve spodní části uživatelského rozhraní, namísto toho se zobrazí přes celý displej hodinek.

Hlavní změnou však budou možnosti, kterak na příchozí zprávu odpověď. Už nebude nutné se proklikat kontextovým menu, stačit bude jedno klepnutí na danou zprávu, čímž se spustí příslušná aplikace a ihned nabídne možné způsoby, jak na zprávu zareagovat.

Budou celkem tři, kdy předdefinované chytré odpovědi doplní možnost odpovědět ručně psaným vzkazem nebo textem zadaným na miniaturní QWERTY klávesnici. Jejich podpora je přitom další zásadní novinkou dvojkové aktualizace. Googlem dodaná klávesnice bude nabízet psaní pomocí tahů prstů tak, jak to známe ze smartphonů. Vzhledem ke značně menším displejům hodinek je otázkou, nakolik se takový způsob zadávání textu osvědčí.

Co ale zkomplikují drobné rozměry displeje, může vynahradit zlepšující se strojové učení systému, který bude na základě předchozího používání schopen při zadávání textu automaticky nabízet příhodná slova.

Viceprezident Googlu a hlavní vývojář Wear David Singleton uvedl, že zatímco při prvních zkouškách takovéhoto způsobu zadávání textu na hodinkách byli uživatelé schopni zadat jen několik slov za minutu, dnes už to jsou za stejný časový úsek rovnou desítky slov. Doplnil také, že budou vznikat klávesnice třetích stran od vývojářů.

Novinkou je i podpora zmíněného zadávání textu ručním psaním. V tomto případě bude uživatel jednoduše po displeji „vykreslovat“ linie jednotlivých písmen, která se budou spojovat v celá slova. Na odpověď dlouhou několik desítek znaků nám tato metoda připadá vhodnější, než vytyčování písmen na miniaturní klávesnici, jelikož nebude tak přísná na přesnost tahů.

Hodinky budou lepším a všímavějším trenérem

Důležitou skupinou funkcí chytrých hodinek jsou bezpochyby nejrůznější fitness aplikace. Také v tomto ohledu velká aktualizace přináší řadu novinek. Singleton během prezentace uvedl, že skvělý trenér věnuje pozornost tomu, co děláte, a v pravou chvíli vám dává ty správné informace.

Hodinky by takovým trenérem být mohly. Poznají například, jaký trénink právě začal a podle toho spustí danou aplikaci. Pokud se rozběhnete, pak na základě předchozího používání spustí daný titul, zahájí trénink a uživatel se nebude muset o nic starat.

Pro vývojáře už dnes, pro ostatní „naostro“ pak na podzim

Vývojáři mají k dispozici preview Android Wear 2.0 již nyní a mohou tedy začít s vývojem nových titulů s využitím všech nových nabízených programovacích nástrojů. Nevýhodou je zatím velmi omezená kompatibilita, která se zužuje pouze na druhou generaci LG Watch Urbane LTE a Huawei Watch. Spuštění na všech ostatních modelech je nutné pomocí emulátoru.

Zatím ani není jasné, které modely hodinek na aktualizaci Wear 2.0 dosáhnou. Dosud ale všechny systémové updaty dorazily na všechny vydané hodinky včetně nejstarších modelů Gear Live nebo G Watch. To spolu se zmíněným jen pozvolným vylepšováním parametrů hodinek, které se skutečně během těch 18 měsíců nijak výrazně nevylepšily a prakticky všechny až na výjimky běží na Snapdragonu řady 400, dává naději, že většinu hodinek bude možno povýšit.

Ostrá verze systému bude uvedena na podzim tohoto roku společně s očekávaným Androidem N pro smartphony a tablety. Google tak bude mít dostatek času na základě zpětné vazby z vývojářské komunity eliminovat možné chyby v systému, které tvůrci přehlédli nebo nestačili dostatečně otestovat.