Samsung vede trh s chytrými hodinkami. Apple jej chce letos porazit

V loňském roce chytré hodinky představila celá řada významných společností. Zatímco Samsung nebo Sony uvedly již své několikáté hodinky, jiné značky (třeba Asus) do tohoto segmentu přispěly vůbec poprvé.

Největší počet kupujících se loni podařilo oslovit Samsungu. Některé z dnes již široké řady hodinek Gear si podle analytiků Statista koupilo 1,2 milionů uživatelů. Výrobce u hodinek používá jak vlastní operační systém Tizen, tak i platformu Android Wear, která byla představena již v březnu loňského roku. První jí vybavené hodinky (LG G Watch) se však na trh dostaly až koncem léta.

Se značným odstupem je druhou nejúspěšnější značkou Pebble s odbytem 700 tisíc kusů hodinek. Ta je, dá se říci, průkopníkem odvětví. Své modely postupně vylepšuje a podle dřívějšího vyjádření šéfa značky Erica Migicovskeho byly milionté hodinky prodány k 31. prosinci loňského roku. Ještě v březnu 2014 přitom celkový odbyt nedosahoval ani poloviny.

Značka Fitbit, známá především chytrými náramky, udala 600 tisíc chytrých hodinek. S poměrně malým odstupem následuje Sony.

Překvapí poměrně silná pozice Lenova, která své chytré hodinky představila teprve letos v rámci veletrhu CES v Las Vegas. Uvedený objem prodejů tak přísluší Motorole, kterou loni čínský gigant koupil.

Následuje jihokorejské LG, jež v Barceloně představilo dvojici telefonujících hodinek Watch Urbane, těsně za ním pak Garmin, známý výrobce sporttrackerů a navigací.

Desítku uzavírá Asus se 120 tisíci prodaných kusů. Důvod je zřejmý: první hodinky výrobce uvedl teprve v září na veletrhu IFA v Berlíně a několik týdnů trvalo, než se dostaly do prodeje.

Deset výrobců tak dohromady podle odhadů analytiků Statista prodalo přibližně 4,8 milionu chytrých hodinek. Celkem v databázi evidují neuvěřitelných 89 firem s celkovým odbytem 6,8 milionů kusů.

Změní Apple Watch trh chytrých hodinek?

Ačkoli byla loni pozice Samsung v novém segmentu silná, příchod Apple Watch může firmu z čela pelotonu sesadit. A to velmi rychle. U Strategy Analytics předpokládají, že trh chytrých hodinek letos oproti loňsku poroste o 510 %. Tedy z loňských 4,6 mil. kusů (číslo této společnosti) na 28,1 milionů.

Za tak velkým nárůstem mají stát právě Apple Watch. Předpokládané odhady prodejů se sice různí, ale pohybují se mezi 15 a 20 miliony kusů.

Pokud by nakonec skutečný odbyt byl blíže vyššímu číslu, mohly by Apple Watch překonat i úspěch prvního iPadu. Ten si během prvního roku (2010) koupilo 19,5 milionu uživatelů. Zároveň by to znamenalo, že by odbyt chytrých hodinek všech ostatních výrobců šel letos nahoru jen nepatrně.